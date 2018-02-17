В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли семь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Полиция Крыма завела уголовное дело по факту гибели семи человек в ДТП, которое произошло вечером в пятницу на трассе Керчь-Феодосия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД республики.

Авария произошла вечером в пятницу в районе Ленинское (Ленинский район) с участием 2-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля "ВАЗ-2105". Погибли семь человек, в том числе четверо детей.

"Следователи Главного управления МВД по республике Крым завели уголовное дело по факту ДТП, произошедшего накануне в Ленинском районе Крыма, жертвами которого стали семь человек. Дело заведено по статье 264, часть 5. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — сообщили в пресс-службе.

По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем "ВАЗ-2105". На данный момент, движение на участке автодороги, где произошла авария, регулируется сотрудниками ГИБДД.

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