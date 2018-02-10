СК возбудил дело после гибели восьми человек в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Следователи ГСУСК по краю возбудили уголовное дело по факту гибели восьми человек в ДТП на трассе в Красноярском крае, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказала Шаманская.

Ранее МВД сообщало, что, по предварительным данным, утром на 70-м километре трассы "Канск-Тасеево-Устье" минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП погибли восемь человек, из них трое несовершеннолетние — девушка 17 лет и два маленьких ребенка.

Установлено, что водитель минивэна занимался перевозкой людей, не имея лицензии, клиентов он находил по объявлению. Следователи МВД края возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.