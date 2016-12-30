Биография Саддама Хусейна

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн (Saddam Hussein, полное имя Саддам Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити) родился 28 апреля 1937 года в небольшом селе Аль-Ауджа, в 13 километрах от города Тикрит, в семье крестьянина. Воспитывался в доме дяди по материнской линии Хайруллы Тульфаха – бывшего офицера иракской армии, убежденного националиста. Дядя оказал большое влияние на формирование мировоззрения племянника.

Окончив среднюю школу "Харк" в Багдаде, Саддам вступил в ряды Партии арабского социалистического возрождения (Баас).

В октябре 1959 года Хусейн принимал участие в неудачной попытке баасистов свергнуть премьер-министра Ирака Абдель Керима Касема, был ранен и приговорен к смертной казни. Бежал за границу – в Сирию, затем в Египет. В 1962-1963 годах учился на юридическом факультете Каирского университета, активно занимался партийной деятельностью.

В 1963 году к власти в Ираке пришли баасисты. Саддам Хусейн вернулся из эмиграции, продолжил образование в юридическом колледже в Багдаде. В том же году правительство баасистов пало, Саддам был арестован, провел несколько лет в тюрьме, из которой ему удалось бежать. К 1966 году он выдвинулся на руководящие роли в партии, возглавлял партийную службу безопасности.

Саддам Хусейн принимал участие в перевороте 17 июля 1968 года, который вновь привел к власти партию Баас, и вошел в состав верховного органа власти – Совета революционного командования, который возглавил Ахмед Хасан аль-Бакр. Будучи заместителем аль-Бакра, Хусейн курировал органы безопасности и постепенно сосредоточил в своих руках реальную власть.

16 июля 1979 года президент аль-Бакр ушел в отставку, его преемником на этом посту стал Саддам Хусейн, который также возглавил иракское отделение партии Баас, стал председателем Совета революционного командования, верховным главнокомандующим.

В 1979-1991, 1994-2003 годах Саддам Хусейн занимал также пост председателя правительства Ирака.

В сентябре 1980 года Саддам Хусейн отдал приказ о вторжении в Иран. Последовавшая разорительная война закончилась в августе 1988 года. По оценкам, во время конфликта были убиты около 1,7 миллиона человек. В августе 1990 года Хусейн сделал попытку аннексии Кувейта. ООН осудила захват, и в феврале 1991 года многонациональные вооруженные силы вытеснили иракскую армию из эмирата.

В марте 2003 года войска США и Великобритании начали военные действия в Ираке. Предлогом для вторжения послужило обвинение иракского правительства в работах над созданием и производством оружия массового уничтожения и причастности к организации и финансировании международного терроризма.

17 апреля 2003 года правительство Саддама Хусейна пало. Сам иракский лидер вынужден был скрываться. 13 декабря 2003 года Хусейн был обнаружен недалеко от родного города Тикрит в подземной пещере.

30 июня 2004 года Саддам Хусейн вместе с 11 членами баасистского режима был передан иракским властям.

1 июля в Багдаде состоялось первое заседание суда по делу экс-президента.

Саддаму Хусейну были предъявлены обвинения в нападении на Кувейт (1990), подавлении курдского и шиитского восстаний (1991), геноциде курдского населения (1987-1988), газовой атаке на город Халабджа (1988), убийствах религиозных лидеров (1974), убийствах 8 тысяч курдов племени барзан (1983), убийствах политических противников и оппозиционеров.

Процесс начался с изучения обстоятельств истребление населения шиитского села Аль-Дуджейль в 1982 году. По версии обвинения, 148 человек (включая женщин, детей и стариков) были убиты за то, что близ села было предпринято покушение на Хусейна.

5 ноября 2006 года Саддам Хусейн был признан виновным в убийстве 148 шиитов и приговорен к смертной казни через повешение.

Разбирательства по другим пунктам обвинения ввиду уже существующего смертного приговора не были доведены до конца.

3 декабря 2006 года Саддам Хусейн подал апелляцию на решение суда, вынесшего ему смертный приговор.

26 декабря иракский апелляционный суд подтвердил обвинительный вердикт и признал оправданным смертный приговор экс-президенту Ирака.

30 декабря 2006 года Саддам Хусейн был казнен.

Бывший президент Ирака похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях Тикрита.

© AP Photo/ Khalid Mohammed Разрушенное боевиками ИГИЛ место захоронения Саддама Хусейна в окрестностях города Тикрит

У Саддама Хусейна было четыре жены (на последней из которых – дочери министра оборонной промышленности страны – он женился в октябре 2002 года) и пятеро детей (два сына и три дочери). Сыновья Хусейна – Кусей и Удей – были убиты в июле 2003 года в Мосуле во время специальной операции войск антииракской коалиции.

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