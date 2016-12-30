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Биография Саддама Хусейна

04:0130.12.2016
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Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном
© AFP 2016/ Chris Hondros 

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн (Saddam Hussein, полное имя Саддам Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити) родился 28 апреля 1937 года в небольшом селе Аль-Ауджа, в 13 километрах от города Тикрит, в семье крестьянина. Воспитывался в доме дяди по материнской линии Хайруллы Тульфаха – бывшего офицера иракской армии, убежденного националиста. Дядя оказал большое влияние на формирование мировоззрения племянника.

Окончив среднюю школу "Харк" в Багдаде, Саддам вступил в ряды Партии арабского социалистического возрождения (Баас).

В октябре 1959 года Хусейн принимал участие в неудачной попытке баасистов свергнуть премьер-министра Ирака Абдель Керима Касема, был ранен и приговорен к смертной казни. Бежал за границу – в Сирию, затем в Египет. В 1962-1963 годах учился на юридическом факультете Каирского университета, активно занимался партийной деятельностью.

В 1963 году к власти в Ираке пришли баасисты. Саддам Хусейн вернулся из эмиграции, продолжил образование в юридическом колледже в Багдаде. В том же году правительство баасистов пало, Саддам был арестован, провел несколько лет в тюрьме, из которой ему удалось бежать. К 1966 году он выдвинулся на руководящие роли в партии, возглавлял партийную службу безопасности.

Саддам Хусейн принимал участие в перевороте 17 июля 1968 года, который вновь привел к власти партию Баас, и вошел в состав верховного органа власти – Совета революционного командования, который возглавил Ахмед Хасан аль-Бакр. Будучи заместителем аль-Бакра, Хусейн курировал органы безопасности и постепенно сосредоточил в своих руках реальную власть.

16 июля 1979 года президент аль-Бакр ушел в отставку, его преемником на этом посту стал Саддам Хусейн, который также возглавил иракское отделение партии Баас, стал председателем Совета революционного командования, верховным главнокомандующим.
В 1979-1991, 1994-2003 годах Саддам Хусейн занимал также пост председателя правительства Ирака.

В сентябре 1980 года Саддам Хусейн отдал приказ о вторжении в Иран. Последовавшая разорительная война закончилась в августе 1988 года. По оценкам, во время конфликта были убиты около 1,7 миллиона человек. В августе 1990 года Хусейн сделал попытку аннексии Кувейта. ООН осудила захват, и в феврале 1991 года многонациональные вооруженные силы вытеснили иракскую армию из эмирата.

В марте 2003 года войска США и Великобритании начали военные действия в Ираке. Предлогом для вторжения послужило обвинение иракского правительства в работах над созданием и производством оружия массового уничтожения и причастности к организации и финансировании международного терроризма.

© РИА Новости. Игорь Михалев
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Иракские девочки с портретами президента страны Саддама Хусейна

17 апреля 2003 года правительство Саддама Хусейна пало. Сам иракский лидер вынужден был скрываться. 13 декабря 2003 года Хусейн был обнаружен недалеко от родного города Тикрит в подземной пещере.

30 июня 2004 года Саддам Хусейн вместе с 11 членами баасистского режима был передан иракским властям.

1 июля в Багдаде состоялось первое заседание суда по делу экс-президента.

Саддаму Хусейну были предъявлены обвинения в нападении на Кувейт (1990), подавлении курдского и шиитского восстаний (1991), геноциде курдского населения (1987-1988), газовой атаке на город Халабджа (1988), убийствах религиозных лидеров (1974), убийствах 8 тысяч курдов племени барзан (1983), убийствах политических противников и оппозиционеров.

Процесс начался с изучения обстоятельств истребление населения шиитского села Аль-Дуджейль в 1982 году. По версии обвинения, 148 человек (включая женщин, детей и стариков) были убиты за то, что близ села было предпринято покушение на Хусейна.

© РИА Новости. Павел Давыдов
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Обезглавленный памятник Саддаму Хусейну в центре Багдада

5 ноября 2006 года Саддам Хусейн был признан виновным в убийстве 148 шиитов и приговорен к смертной казни через повешение.

Разбирательства по другим пунктам обвинения ввиду уже существующего смертного приговора не были доведены до конца.

3 декабря 2006 года Саддам Хусейн подал апелляцию на решение суда, вынесшего ему смертный приговор.

26 декабря иракский апелляционный суд подтвердил обвинительный вердикт и признал оправданным смертный приговор экс-президенту Ирака.

30 декабря 2006 года Саддам Хусейн был казнен.

Бывший президент Ирака похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях Тикрита.

© AP Photo/ Khalid Mohammed
Разрушенное боевиками ИГИЛ место захоронения Саддама Хусейна в окрестностях города Тикрит

У Саддама Хусейна было четыре жены (на последней из которых – дочери министра оборонной промышленности страны – он женился в октябре 2002 года)  и пятеро детей (два сына и три дочери).  Сыновья Хусейна – Кусей и Удей – были убиты в июле 2003 года в Мосуле во время специальной операции войск антииракской коалиции.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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