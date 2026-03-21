Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал основную цель операции США в Иране - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/ekspert-2082169578.html
Эксперт назвал основную цель операции США в Иране
Эксперт назвал основную цель операции США в Иране - РИА Новости, 21.03.2026
Эксперт назвал основную цель операции США в Иране
Основной целью операции США в Иране является захват ресурсов, как это было и во время войны в Ираке, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T18:09:00+03:00
2026-03-21T18:09:00+03:00
в мире
ирак
сша
иран
саддам хусейн
исламское государство*
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260312/novik-2080188002.html
https://ria.ru/20260319/iran-2081808247.html
https://ria.ru/20260305/ssha-2078847940.html
ирак
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сша, иран, саддам хусейн, исламское государство*, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, США, Иран, Саддам Хусейн, Исламское государство*, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эксперт назвал основную цель операции США в Иране

Аналитик Тиханский: целью операции США в Иране является захват ресурсов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Основной целью операции США в Иране является захват ресурсов, как это было и во время войны в Ираке, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии, полковник запаса Александр Тиханский.
Двадцатого марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию против Ирака под кодовым названием "Иракская свобода", обосновывая ее необходимостью ликвидации оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Эксперт назвал возможный вариант выхода США из конфликта с Ираном
12 марта, 12:26
"Эта годовщина — не просто памятная дата, а наглядное напоминание об истинных, совершенно не скрываемых мотивах подобной агрессии: установление лояльного режима и прямой контроль над стратегическими ресурсами страны. В случае с Ираком, как и сейчас с Ираном, это была нефть. Американская администрация тогда заявляла о необходимости уничтожения оружия массового поражения и борьбы с терроризмом, однако эти доводы впоследствии оказались сфабрикованными", - заявил РИА Новости эксперт.
По его словам, реальная цель была прозрачна: сменить непокорный режим Саддама Хусейна на подконтрольный, обеспечив Вашингтону долгосрочный доступ к одним из крупнейших в мире запасов углеводородов.
"Эта модель — нападение под благовидным предлогом для прикарманивания ресурсов — является для США устоявшейся практикой. Сегодня, спустя более двух десятилетий, итоги этой стратегии очевидны. Вместо создания стабильного прозападного государства и обогащения США получили: длительную, кровопролитную оккупацию, унёсшую жизни сотен тысяч иракцев; разрушение государственности и социальной инфраструктуры Ирака; раскол общества по религиозному и этническому признакам; возникновение на руинах государства террористических организаций, в том числе ИГИЛ*; колоссальные финансовые и репутационные потери для самих США", - отметил он.
Тиханский напомнил, что Ирак был превращён в зону перманентного хаоса, а не в надёжного союзника.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Эксперт назвал экономическую цель операции США и Израиля в Иране
19 марта, 20:23
"Американские компании действительно получили доступ к нефтяным месторождениям, но общая стоимость войны и её последствий многократно превысила любые экономические выгоды. Этот сценарий — классический пример того, как США наступают на одни и те же грабли. Агрессия против Ирака демонстрирует, что попытка силой установить гегемонию и захватить ресурсы в современном мире чаще всего оборачивается контрпродуктивным результатом. Вместо укрепления глобального доминирования Вашингтон получает дестабилизацию региона, рост антиамериканских настроений и истощение собственных сил", - подчеркнул собеседник агентства.
Аналитик выразил уверенность, что сегодня аналогичные корыстные мотивы прослеживаются и в отношении Ирана.
"Желание США установить лояльный режим в Тегеране и получить контроль над его углеводородами — это попытка не просто вернуться к роли безусловного гегемона, но и создать "задел на будущее". В условиях формирования многополярного мира контроль над ключевыми энергоресурсами становится козырем в торге о новом миропорядке. Однако урок Ирака должен был бы показать, что такая стратегия глубоко порочна. Она не приносит ни устойчивой власти, ни гарантированного доступа к ресурсам, ни международного авторитета. Она порождает лишь новые очаги нестабильности, которые в конечном итоге бросают вызов безопасности всех, включая сами Соединённые Штаты", - сказал он.
Эксперт отметил, что годовщина вторжения в Ирак — это повод помнить, что имперская алчность остаётся разрушительной силой, а её цена — экономический хаос и загубленные человеческие жизни.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Морпехи США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт из США оценил вероятность ввода наземных войск в Иран
5 марта, 19:37
 
В миреИракСШАИранСаддам ХусейнИсламское государство*Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала