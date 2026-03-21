Эксперт назвал основную цель операции США в Иране

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Основной целью операции США в Иране является захват ресурсов, как это было и во время войны в Ираке, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии, полковник запаса Александр Тиханский.

Двадцатого марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию против Ирака под кодовым названием "Иракская свобода", обосновывая ее необходимостью ликвидации оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.

"Эта годовщина — не просто памятная дата, а наглядное напоминание об истинных, совершенно не скрываемых мотивах подобной агрессии: установление лояльного режима и прямой контроль над стратегическими ресурсами страны. В случае с Ираком, как и сейчас с Ираном , это была нефть. Американская администрация тогда заявляла о необходимости уничтожения оружия массового поражения и борьбы с терроризмом, однако эти доводы впоследствии оказались сфабрикованными", - заявил РИА Новости эксперт.

По его словам, реальная цель была прозрачна: сменить непокорный режим Саддама Хусейна на подконтрольный, обеспечив Вашингтону долгосрочный доступ к одним из крупнейших в мире запасов углеводородов.

"Эта модель — нападение под благовидным предлогом для прикарманивания ресурсов — является для США устоявшейся практикой. Сегодня, спустя более двух десятилетий, итоги этой стратегии очевидны. Вместо создания стабильного прозападного государства и обогащения США получили: длительную, кровопролитную оккупацию, унёсшую жизни сотен тысяч иракцев; разрушение государственности и социальной инфраструктуры Ирака; раскол общества по религиозному и этническому признакам; возникновение на руинах государства террористических организаций, в том числе ИГИЛ*; колоссальные финансовые и репутационные потери для самих США", - отметил он.

Тиханский напомнил, что Ирак был превращён в зону перманентного хаоса, а не в надёжного союзника.

"Американские компании действительно получили доступ к нефтяным месторождениям, но общая стоимость войны и её последствий многократно превысила любые экономические выгоды. Этот сценарий — классический пример того, как США наступают на одни и те же грабли. Агрессия против Ирака демонстрирует, что попытка силой установить гегемонию и захватить ресурсы в современном мире чаще всего оборачивается контрпродуктивным результатом. Вместо укрепления глобального доминирования Вашингтон получает дестабилизацию региона, рост антиамериканских настроений и истощение собственных сил", - подчеркнул собеседник агентства.

Аналитик выразил уверенность, что сегодня аналогичные корыстные мотивы прослеживаются и в отношении Ирана.

"Желание США установить лояльный режим в Тегеране и получить контроль над его углеводородами — это попытка не просто вернуться к роли безусловного гегемона, но и создать "задел на будущее". В условиях формирования многополярного мира контроль над ключевыми энергоресурсами становится козырем в торге о новом миропорядке. Однако урок Ирака должен был бы показать, что такая стратегия глубоко порочна. Она не приносит ни устойчивой власти, ни гарантированного доступа к ресурсам, ни международного авторитета. Она порождает лишь новые очаги нестабильности, которые в конечном итоге бросают вызов безопасности всех, включая сами Соединённые Штаты", - сказал он.

Эксперт отметил, что годовщина вторжения в Ирак — это повод помнить, что имперская алчность остаётся разрушительной силой, а её цена — экономический хаос и загубленные человеческие жизни.