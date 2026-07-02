Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала Урсулу фон дер Ляйен «отменной вруньей» после ее заявления о прекращении поставок газа из РФ.
- Фон дер Ляйен заявила, что Россия «отключила газ для Европы», использовав энергетику как оружие.
- Захарова считает, что любой гражданин стран Евросоюза может выиграть дело против фон дер Ляйен за недостоверную информацию.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет неверную информацию о прекращении поставок газа из России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Время визита в Баку председатель ЕК утверждала, что Москва якобы отключила газ для Европы, использовав энергетику как оружие.
"Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы", — сказала Захарова газете "Известия".
Она отметила, что любой гражданин стран Евросоюза может подать на фон дер Ляйен в суд за фейки и выиграть дело. По мнению официального представителя МИД, глава ЕК вводит в заблуждение общественность по вопросам, которые касаются жизни всех государств объединения.
"Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию", — добавила собеседница издания.
Она подчеркнула, что о тех, кто на самом деле использует нефть и газ в качестве инструмента давления, миру могут поведать истории таких государственных деятелей, как экс-президент Ирака Саддам Хусейн, экс-премьера Ливии Муаммар Каддафи и заключенный в США лидер Венесуэлы Николас Мадуро.
Согласно плану ЕС, с 1 января начнет действовать полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью остановится импорт и через трубопроводы. Словакия в апреле подала иск в суд Евросоюза против запрета на такие закупки.