Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала Урсулу фон дер Ляйен «отменной вруньей» после ее заявления о прекращении поставок газа из РФ.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия «отключила газ для Европы», использовав энергетику как оружие.

Захарова считает, что любой гражданин стран Евросоюза может выиграть дело против фон дер Ляйен за недостоверную информацию.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет неверную информацию о прекращении поставок газа из России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Время визита в Баку председатель ЕК утверждала, что Москва якобы отключила газ для Европы, использовав энергетику как оружие.

"Урсула — врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы", — сказала Захарова газете "Известия"

Она отметила, что любой гражданин стран Евросоюза может подать на фон дер Ляйен в суд за фейки и выиграть дело. По мнению официального представителя МИД, глава ЕК вводит в заблуждение общественность по вопросам, которые касаются жизни всех государств объединения.

"Сначала эта структура ввела незаконные запретительные меры против России, в особенности нашего энергетического сектора, а потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию", — добавила собеседница издания.

Она подчеркнула, что о тех, кто на самом деле использует нефть и газ в качестве инструмента давления, миру могут поведать истории таких государственных деятелей, как экс-президент Ирака Саддам Хусейн, экс-премьера Ливии Муаммар Каддафи и заключенный в США лидер Венесуэлы Николас Мадуро.