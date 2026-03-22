21:03 22.03.2026 (обновлено: 23:16 22.03.2026)
США и Израиль расправляются с лидерами неугодных им стран, заявил Киселев
В мире, Иран, Израиль, США, Дмитрий Киселев, Али Хаменеи, Николас Мадуро, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. США и Израиль не стесняясь расправляются с лидерами стран, которые им неугодны, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Президента Николаса Мадуро просто-напросто выкрали из собственной резиденции в Венесуэле. Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи убили <...> ракетным ударом. С ним же уничтожили и членов его семьи, включая внучку в возрасте 14 месяцев. Высшее руководство Ирана, духовное и военно-политическое, целенаправленно уничтожено. <...> Убийства лидеров, таким образом, становятся в наше время рутинным делом", — передает его слова ИС "Вести".
Саддама Хусейна и Муамара Каддафи "для приличия" устраняли чужими руками, обратил внимание гендиректор. Тогда считалось, что с представителями власти расправлялись террористы или маньяки-одиночки, добавил он.
«

"Но сейчас подобными ликвидациями занимаются уже государства. Не стесняясь. Ящик Пандоры распахнут", — заключил Киселев.

Операция США и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
