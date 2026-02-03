Рейтинг@Mail.ru
США постоянно посягают на глав суверенных держав, заявила Захарова - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 03.02.2026 (обновлено: 18:08 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/mid-2072012142.html
США постоянно посягают на глав суверенных держав, заявила Захарова
США постоянно посягают на глав суверенных держав, заявила Захарова - РИА Новости, 03.02.2026
США постоянно посягают на глав суверенных держав, заявила Захарова
Соединенные Штаты постоянно и на каждом историческом витке посягают на глав других суверенных держав, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:57:00+03:00
2026-02-03T18:08:00+03:00
в мире
сша
россия
венесуэла
мария захарова
саддам хусейн
николас мадуро
государственный университет управления
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260201/makron-2071491569.html
сша
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, венесуэла, мария захарова, саддам хусейн, николас мадуро, государственный университет управления
В мире, США, Россия, Венесуэла, Мария Захарова, Саддам Хусейн, Николас Мадуро, Государственный университет управления
США постоянно посягают на глав суверенных держав, заявила Захарова

Захарова: США постоянно посягают на глав других суверенных держав

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты постоянно и на каждом историческом витке посягают на глав других суверенных держав, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они делали это постоянно, они делают это на каждом историческом витке, они делают это по-разному. Другой разговор и главное, что, к сожалению, каждое поколение… оно как бы все это забывает, а я, например, помню, что они сделали с тем же самым Саддамом Хусейном. Это лучше или хуже? Они его повесили", - сказала она на встрече со студентами Государственного университета управления.
Как отметила Захарова, американская же администрация стояла и за свержением ливийского лидера Муамара Каддафи, еще задолго до операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Всегда они так делали, и единственно, когда они так не делают - когда они знают, что им за это ответят", - подчеркнула она.
Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Унижает нас": во Франции отреагировали на шутку Захаровой об очках Макрона
1 февраля, 01:40
 
В миреСШАРоссияВенесуэлаМария ЗахароваСаддам ХусейнНиколас МадуроГосударственный университет управления
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала