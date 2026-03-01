Итоги войны на Ближнем Востоке скажутся на всей планете, заявил Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Итоги разразившейся на Ближнем Востоке войны скажутся на всей планете, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он отметил, что Иран после ударов Израиля и США оказался в положении "быть или не быть", а для президента США Дональда Трампа операция — своего рода русская рулетка, неудача в которой будет фатальна.
"Сейчас без преувеличения весь мир в напряжении, ведь итоги разразившейся новой войны скажутся на всей планете", — сказал Киселев.
Гендиректор медиагруппы сравнил происходящее с агрессией США против Ирака в 2003 году.
"Цель была та же — смена режима. Лидера страны Саддама Хусейна повесили, сотни тысяч иракцев погибли из-за ударов американцев и в ходе разразившейся потом внутриусобной войны. Как итог — родилось террористическое псевдоисламское государство ИГИЛ*. Ирак после тех событий не оправился до сих пор", — заявил он, как сообщает ИС "Вести".
Гендиректор напомнил и об авиаударах по Ливии и убийстве Муаммара Каддафи в 2011 году.
"Сейчас Ливия фактически утратила государственность. Расцвет работорговли, мерзость запустения. Нигде ранее агрессия с целью смены режима в регионе — ни в Сирии, ни в Йемене, ни в Афганистане — не привела к процветанию, торжеству демократии в западном представлении. Результат — обозленность до ненависти и нищета", — заключил Киселев.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
