Bloomberg подсчитало, во сколько США обходятся военные кампании за рубежом - РИА Новости, 17.02.2026
16:56 17.02.2026 (обновлено: 16:58 17.02.2026)
Bloomberg подсчитало, во сколько США обходятся военные кампании за рубежом
© AP Photo / Simon Walker/The Times/PoolАмериканские военные в Ираке. 22 марта 2003 года
Американские военные в Ираке. 22 марта 2003 года
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Фактические расходы США на военные операции за рубежом существенно превышают первоначальные оценки властей и продолжают расти за счет долгового финансирования, передает во вторник агентство Bloomberg.
В качестве одного из наиболее показательных примеров агентство приводит войну в Ираке. Как следует из публикации, администрация президента Джорджа Буша в 2003 году предполагала, что свержение Саддама Хусейна обойдется примерно в 50 миллиардов долларов, однако последующие расчеты показали значительно более высокую стоимость кампании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Новый атлантизм Марко Рубио
16 февраля, 08:00
По подсчетам профессора Гарвардского университета Линды Билмс, в конечном итоге война стоила Вашингтону около 4,5 триллиона долларов, причем значительная часть этих расходов была профинансирована за счет увеличения государственного долга США.
При этом, как отмечают эксперты, прямые военные расходы отражают лишь часть финансового бремени. С учетом долгосрочных обязательств - включая медицинскую помощь ветеранам, выплаты по инвалидности и обслуживание заимствований - реальная стоимость конфликта может достигать 8 триллионов долларов и продолжает расти, считает экономист Хайди Пелтье, чье мнение также приводится в статье.
Bloomberg подчеркивает, что практика финансирования военных кампаний без повышения налогов закрепилась и при последующих администрациях. Если на момент начала войны в Ираке государственный долг, находящийся в руках публичных инвесторов, составлял 3,7 триллиона долларов (33% ВВП), то сегодня он превышает 30 триллионов, что сопоставимо с около 97% экономики страны.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
СМИ раскрыли, сколько стоили операции США в Карибском бассейне Белому дому
15 февраля, 23:39
"Мы превратились из страны, почти одержимой вопросом оплаты войн, в государство, которое финансирует их за счет экстренных средств и заимствований. Мы просто записываем это на национальную кредитную карту", - заявила Билмс, слова которой приводит агентство.
На этом фоне в Белом доме заявили, что приоритет президента Дональда Трампа - защита страны и политика "мир через силу". Как заявила агентству по этому поводу представитель пресс-службы Белого дома Анна Келли, действия Трампа "ознаменовали эпоху исторического сотрудничества с Венесуэлой" и укрепили оборонно-промышленную базу США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 08:00
 
В миреСШАИракДональд ТрампДжордж Буш (младший)Саддам Хусейн
 
 
