Bloomberg подсчитало, во сколько США обходятся военные кампании за рубежом

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Фактические расходы США на военные операции за рубежом существенно превышают первоначальные оценки властей и продолжают расти за счет долгового финансирования, передает во вторник агентство Bloomberg

В качестве одного из наиболее показательных примеров агентство приводит войну в Ираке . Как следует из публикации, администрация президента Джорджа Буша в 2003 году предполагала, что свержение Саддама Хусейна обойдется примерно в 50 миллиардов долларов, однако последующие расчеты показали значительно более высокую стоимость кампании.

По подсчетам профессора Гарвардского университета Линды Билмс, в конечном итоге война стоила Вашингтону около 4,5 триллиона долларов, причем значительная часть этих расходов была профинансирована за счет увеличения государственного долга США

При этом, как отмечают эксперты, прямые военные расходы отражают лишь часть финансового бремени. С учетом долгосрочных обязательств - включая медицинскую помощь ветеранам, выплаты по инвалидности и обслуживание заимствований - реальная стоимость конфликта может достигать 8 триллионов долларов и продолжает расти, считает экономист Хайди Пелтье, чье мнение также приводится в статье.

Bloomberg подчеркивает, что практика финансирования военных кампаний без повышения налогов закрепилась и при последующих администрациях. Если на момент начала войны в Ираке государственный долг, находящийся в руках публичных инвесторов, составлял 3,7 триллиона долларов (33% ВВП), то сегодня он превышает 30 триллионов, что сопоставимо с около 97% экономики страны.

"Мы превратились из страны, почти одержимой вопросом оплаты войн, в государство, которое финансирует их за счет экстренных средств и заимствований. Мы просто записываем это на национальную кредитную карту", - заявила Билмс, слова которой приводит агентство.