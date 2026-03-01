СМИ: США пересмотрели планы по Ирану

Дональд Трамп наблюдает за атакой на Иран из Флориды. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются рассматривать кандидатуру сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в качестве якобы нового главы Ирана на фоне ударов по этой стране, пишет британская газета Telegraph

"Они боятся, что Пехлеви может оказаться еще одним Ахмадом Чалаби, которого в Вашингтоне превозносили как возможного преемника Саддама Хусейна , но которого иракский народ отверг после вторжения 2003 года", — говорится в материале.

По данным издания, политическая проницательность Пехлеви ставится США под сомнение, а некоторые иранцы обвиняют его в том, что он подвергает опасности жизни людей, находящихся за границей.

"Это самая большая загадка для американских политиков. Нет надежных опросов общественного мнения, которые могли бы подсказать им, кто что приветствовал бы", — отмечается в материале.

В январе Реза Пехлеви, сын шаха, свергнутого в 1979 году, заявил о готовности вернуться в Иран "при первой же возможности".

Ранее он опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом ко всеобщей забастовке в Иране, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Он также призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне этих заявлений подчеркивал, что внутренние дела каждой страны касаются только ее самой и никто не имеет права вмешиваться и определять, что ей делать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим в стране решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана . При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.