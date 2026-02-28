Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия

Военно-политическая напряженность в отношениях между Тегераном и Тель-Авивом длится уже несколько десятилетий, в феврале 2026 года Израиль нанес новую серию ударов. В чем причины войны Израиля и Ирана, кто на кого напал, предыстория конфликта, последние новости об ударе США по ядерным объектам Ирана — в материале РИА Новости.

Конфликт Израиля и Ирана

Конфликт между Израилем и Ираном с той или иной интенсивностью длится с конца 1970-х годов и имеет перспективы стать самым масштабным и кровопролитным противостоянием двух стран на всем Ближнем Востоке.



Предыстория конфликта

Отношения между Ираном и молодым еврейским государством после его создания в 1948 году и вплоть до конца 1970-х в целом развивались в положительном русле.

Все изменилось в 1979 году, когда в Иране произошла исламская революция и к власти пришло шиитское духовенство под началом аятоллы Рухоллы Хомейни.

Антагонистические настроения против Израиля, тлевшие в некоторых слоях иранского общества, были резко возведены в ранг государственной идеологии. Хаменеи еще за много лет до революции в своих проповедях обвинял еврейское государство в том, что оно является врагом ислама, желающим лишить Иран его богатств и превратить в “военную базу США”.

Новая власть заявила, что не признает легитимность существования Израиля как государства и обвинила его в незаконной оккупации арабских земель. Вскоре после революции были казнены лидеры еврейской общины, иранских евреев лишили места в меджлисе, начали конфисковывать имущество. Почти 70% еврейского населения страны было вынуждено покинуть Иран.

Государство Израиль практически сразу признало легитимность новой иранской власти. В период ирано—иракской войны (1980-1988) Израиль оказывал Ирану содействие в получении западных вооружений с целью ослабления власти Саддама Хусейна.

Тем не менее фактическая опосредованная война между Ираном и Израилем началась уже с 1980-х годов. Иран начал поддерживать противостоящих Израилю “Хезболла” в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Военные столкновения Израиля с этими движениями начались с Первой ливанской войны (1982 год) и продолжаются до сих пор.

В 1989 году верховным лидером Ирана стал Али Хаменеи, который занимает эту должность до сегодняшнего дня. Он продолжил риторику предшественника. В 1990-е годы поддержка ХАМАС и “Хезболла” была усилена.

Причины конфликта

Вторая ливанская война (2006 год) показала масштаб помощи, оказываемой Ираном организации “Хезболла”. Израилю пришлось столкнуться с уже хорошо вооруженными и обученными отрядами. Полностью устранить эту угрозу ему так и не удалось.

Аналогичная ситуация сложилась в секторе Газа, где в 2007 году к власти пришел поддерживаемый Ираном ХАМАС. В своем противостоянии с Израилем от также использовал радикальные методы. Официальные лица Израиля обвиняли Иран и в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

С 1980-х годов Иран начал работать над ядерной программой, из-за чего он многократно подвергался обвинениям в том, что он нацелен не на мирное использование атома, а на создание ядерного оружия. Такая перспектива заставляла руководство Израиля воспринимать политику Ирана в качестве экзистенциальной угрозы.

Ситуация усугубилась после испытания Ираном в 1997 году баллистической ракеты “Шахаб-3”, которая могла достигать территории Израиля.

Таким образом, основными причинами конфликта между Ираном и Израилем можно считать:

Обоюдный антагонизм;

Непризнание Тегераном легитимности еврейского государства;

Обвинения Ирана в том, что Израиль незаконно оккупирует арабские земли;

Восприятие Израилем Ирана в качестве угрозы своему существованию из-за развития ядерной программы, производства баллистических ракет и поддержки исламских организаций, противостоящих еврейскому государству.

Хронология событий

После вступления Трампа в должность президента США на второй срок он начал вести переговоры с Ираном по заключению ядерной сделки, однако стороны так и не пришли к соглашению.

13 июня 2025 года Израиль начал операцию против Ирана под названием “Нация львов”. После начала израильских атак Трамп заявил, что у Тегерана был срок в 60 дней, когда он мог заключить сделку, но не сделал этого.

Атаки Израиля

ЦАХАЛ 13 июня начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо, Араке и Исфахане.

В результате израильских ударов также погибли начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами, глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид и 14 физиков-ядерщиков, участвовавших в ядерной программе Ирана.

С того дня ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по Ирану, однако до сих пор не смог уничтожить все ядерные объекты ввиду того, что они находятся под землей на большой глубине.

Как отмечала израильская армия, причиной начала операции стала информация о том, что Иран накопил обогащенный уран, достаточный для производства 15 ядерных боеголовок.

Новые угрозы возникли после удара США по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане в ночь на 22 июня 2025 года.

Ответ Ирана

Вечером 13 июня Иран стал наносить ответные удары по Израилю. Использовались ракеты и беспилотники. Согласно заявлению КСИР, операция была названа "Правдивое обещание-3".

Ежедневно с каждой стороны предпринимаются по несколько волн ударов. Армия Ирана нанесла удары по центрам Моссада и военной разведки Израиля. Как сообщали СМИ, погибло несколько израильских офицеров. Во вторник, 17 июня, иранские силы нанесли удары по нескольким израильским авиабазам.

Как утверждало агентство Fars, ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив.

Итоги 12-дневной войны

Конфликт таил в себе угрозу применения ядерного оружия, несмотря на то, что ни одна из сторон официально им не обладает.

Немаловажными являлись и экономические последствия. Согласно информации Bloomberg, цены на природный газ в Европе росли из-за опасений еще большей эскалации конфликта и его влияния на мировые поставки энергоносителей. Фьючерсы на эталонные нефтяные компании повышались на 1,8%.

Анализ “Trading Economics” показал, что европейские акции также падали на фоне опасений эскалации.

Как утверждало агентство “Fitch Ratings”, премия к ценам на нефть из-за конфликта находилась в пределах 5-10 долларов за баррель.

Вмешательство США

В ночь на 22 июня 2025 года американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, чтобы ограничить ядерные возможности Тегерана. При атаке использовались стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы GBU-57.

Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены. При этом агентство Tasnim утверждает, что ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.

Через несколько часов после воздушной атаки Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, отвечая на вопрос о возможности закрытия Ормузского пролива, заявил, что у Тегерана есть разные опции ответа на удары США по ядерным объектам страны.

Иран атаковал военные базы США

Иран 23 июня атаковал базу ВВС США "Аль-Удейд" в Катаре в ответ на американские удары по ядерным объектам исламской республики. Тегеран в рамках операции "Хорошая весть о победе" использовал столько же ракет, сколько США при бомбардировках днем ранее.

Тегеран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала, передает Reuters. NYT со ссылкой на чиновников утверждает, что Иран скоординировал ракетный удар по базе Соединенных Штатов с властями Катара и заранее о нем предупредил. После этого Катар решительно осудил удары по базе США и заявил, что военные были заранее эвакуированы с базы американцев. В Пентагоне заявили, что среди военных пострадавших нет.

Новый удар США и Израиля

Двадцать восьмого февраля 2026 года ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Израиль ввел чрезвычайное положение и закрыл воздушное пространство.

По данным иранских СМИ, в Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. По информации агентства Fars, ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым также поднимается в районе Пастур, передает ISNA.

© REUTERS / Majid Asgaripour Дым на месте израильского удара по Тегерану © REUTERS / Majid Asgaripour Дым на месте израильского удара по Тегерану

США также присоединились к ударам, президент Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции.

Глава Белого дома заявил, что Иран угрожает американскому народу и войска. Он утверждает, что Вашингтон стремится не допустить появления ядерного оружия у Тегерана, и признался, что хочет сменить режим в стране.

Иран в ответ запустил баллистические ракеты по Израилю, где во многих городах прозвучала воздушная тревога.