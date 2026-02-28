Рейтинг@Mail.ru
Конфликт Израиля и Ирана 2026: что происходит, причины и последствия
10:20 28.02.2026 (обновлено: 13:12 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Конфликт Израиля и Ирана 2026: что происходит, причины и последствия
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Военная эскалация между Израилем и Ираном в 2026 году: причины конфликта, хронология ударов, вмешательство США и возможные последствия для региона.
2026-02-28T10:20:00+03:00
2026-02-28T13:12:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
саддам хусейн
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077356111_0:0:1918:1079_1920x0_80_0_0_8e5be9f363846a8941155fe6b7a522d0.jpg
https://ria.ru/20250624/tramp-2024979648.html
иран
израиль
тегеран (город)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Обстановка на улицах Тель-Авива
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет по жилым кварталам, но никакой паники среди населения нет, передает корреспондент РИА Новости
2026-02-28T10:20
true
PT0M46S
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить массированные удары по территории Израиля.
2026-02-28T10:20
true
PT1M28S
Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира
Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости
2026-02-28T10:20
true
PT0M32S
Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана
Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана
2026-02-28T10:20
true
PT0M20S
Поврежденные жилые дома в Тель-Авиве
Десятки жилых домов повреждены в Тель-Авиве после ночного ракетного удара Ирана, передает корреспондент РИА Новости
2026-02-28T10:20
true
PT0M34S
Жилой дом на улице Кешаварз в Тегеране после удара Израиля
Израильский удар нанесен по жилому дому на улице Кешаварз в Тегеране
2026-02-28T10:20
true
PT1M00S
Удар по президентскому дворцу в Тегеране
Момент удара по президентскому дворцу в Тегеране.
2026-02-28T10:20
true
PT0M19S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077356111_273:0:1716:1082_1920x0_80_0_0_08f5f19de78bd187c4464127216cb442.jpg
в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, саддам хусейн, хамас, хезболла, fitch ratings, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Саддам Хусейн, ХАМАС, Хезболла, Fitch Ratings, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия

© REUTERS / WANAДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / WANA
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Оглавление
Военно-политическая напряженность в отношениях между Тегераном и Тель-Авивом длится уже несколько десятилетий, в феврале 2026 года Израиль нанес новую серию ударов. В чем причины войны Израиля и Ирана, кто на кого напал, предыстория конфликта, последние новости об ударе США по ядерным объектам Ирана — в материале РИА Новости.

Конфликт Израиля и Ирана

Конфликт между Израилем и Ираном с той или иной интенсивностью длится с конца 1970-х годов и имеет перспективы стать самым масштабным и кровопролитным противостоянием двух стран на всем Ближнем Востоке.

Предыстория конфликта

Отношения между Ираном и молодым еврейским государством после его создания в 1948 году и вплоть до конца 1970-х в целом развивались в положительном русле.
Все изменилось в 1979 году, когда в Иране произошла исламская революция и к власти пришло шиитское духовенство под началом аятоллы Рухоллы Хомейни.
Антагонистические настроения против Израиля, тлевшие в некоторых слоях иранского общества, были резко возведены в ранг государственной идеологии. Хаменеи еще за много лет до революции в своих проповедях обвинял еврейское государство в том, что оно является врагом ислама, желающим лишить Иран его богатств и превратить в “военную базу США”.
Новая власть заявила, что не признает легитимность существования Израиля как государства и обвинила его в незаконной оккупации арабских земель. Вскоре после революции были казнены лидеры еврейской общины, иранских евреев лишили места в меджлисе, начали конфисковывать имущество. Почти 70% еврейского населения страны было вынуждено покинуть Иран.
Государство Израиль практически сразу признало легитимность новой иранской власти. В период ирано—иракской войны (1980-1988) Израиль оказывал Ирану содействие в получении западных вооружений с целью ослабления власти Саддама Хусейна.
Тем не менее фактическая опосредованная война между Ираном и Израилем началась уже с 1980-х годов. Иран начал поддерживать противостоящих Израилю “Хезболла” в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Военные столкновения Израиля с этими движениями начались с Первой ливанской войны (1982 год) и продолжаются до сих пор.
В 1989 году верховным лидером Ирана стал Али Хаменеи, который занимает эту должность до сегодняшнего дня. Он продолжил риторику предшественника. В 1990-е годы поддержка ХАМАС и “Хезболла” была усилена.

Причины конфликта

Вторая ливанская война (2006 год) показала масштаб помощи, оказываемой Ираном организации “Хезболла”. Израилю пришлось столкнуться с уже хорошо вооруженными и обученными отрядами. Полностью устранить эту угрозу ему так и не удалось.
Аналогичная ситуация сложилась в секторе Газа, где в 2007 году к власти пришел поддерживаемый Ираном ХАМАС. В своем противостоянии с Израилем от также использовал радикальные методы. Официальные лица Израиля обвиняли Иран и в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
С 1980-х годов Иран начал работать над ядерной программой, из-за чего он многократно подвергался обвинениям в том, что он нацелен не на мирное использование атома, а на создание ядерного оружия. Такая перспектива заставляла руководство Израиля воспринимать политику Ирана в качестве экзистенциальной угрозы.
Ситуация усугубилась после испытания Ираном в 1997 году баллистической ракеты “Шахаб-3”, которая могла достигать территории Израиля.
Таким образом, основными причинами конфликта между Ираном и Израилем можно считать:
  • Обоюдный антагонизм;
  • Непризнание Тегераном легитимности еврейского государства;
  • Обвинения Ирана в том, что Израиль незаконно оккупирует арабские земли;
  • Восприятие Израилем Ирана в качестве угрозы своему существованию из-за развития ядерной программы, производства баллистических ракет и поддержки исламских организаций, противостоящих еврейскому государству.

Хронология событий

После вступления Трампа в должность президента США на второй срок он начал вести переговоры с Ираном по заключению ядерной сделки, однако стороны так и не пришли к соглашению.
13 июня 2025 года Израиль начал операцию против Ирана под названием “Нация львов”. После начала израильских атак Трамп заявил, что у Тегерана был срок в 60 дней, когда он мог заключить сделку, но не сделал этого.

Атаки Израиля

ЦАХАЛ 13 июня начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо, Араке и Исфахане.
В результате израильских ударов также погибли начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами, глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид и 14 физиков-ядерщиков, участвовавших в ядерной программе Ирана.
С того дня ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по Ирану, однако до сих пор не смог уничтожить все ядерные объекты ввиду того, что они находятся под землей на большой глубине.
Как отмечала израильская армия, причиной начала операции стала информация о том, что Иран накопил обогащенный уран, достаточный для производства 15 ядерных боеголовок.
Новые угрозы возникли после удара США по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане в ночь на 22 июня 2025 года.

Ответ Ирана

Вечером 13 июня Иран стал наносить ответные удары по Израилю. Использовались ракеты и беспилотники. Согласно заявлению КСИР, операция была названа "Правдивое обещание-3".
Ежедневно с каждой стороны предпринимаются по несколько волн ударов. Армия Ирана нанесла удары по центрам Моссада и военной разведки Израиля. Как сообщали СМИ, погибло несколько израильских офицеров. Во вторник, 17 июня, иранские силы нанесли удары по нескольким израильским авиабазам.
Как утверждало агентство Fars, ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив.

Итоги 12-дневной войны

Конфликт таил в себе угрозу применения ядерного оружия, несмотря на то, что ни одна из сторон официально им не обладает.
Немаловажными являлись и экономические последствия. Согласно информации Bloomberg, цены на природный газ в Европе росли из-за опасений еще большей эскалации конфликта и его влияния на мировые поставки энергоносителей. Фьючерсы на эталонные нефтяные компании повышались на 1,8%.
Анализ “Trading Economics” показал, что европейские акции также падали на фоне опасений эскалации.
Как утверждало агентство “Fitch Ratings”, премия к ценам на нефть из-за конфликта находилась в пределах 5-10 долларов за баррель.

Вмешательство США

В ночь на 22 июня 2025 года американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, чтобы ограничить ядерные возможности Тегерана. При атаке использовались стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы GBU-57.
Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены. При этом агентство Tasnim утверждает, что ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
Через несколько часов после воздушной атаки Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, отвечая на вопрос о возможности закрытия Ормузского пролива, заявил, что у Тегерана есть разные опции ответа на удары США по ядерным объектам страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает Axios
24 июня 2025, 00:29

Иран атаковал военные базы США

Иран 23 июня атаковал базу ВВС США "Аль-Удейд" в Катаре в ответ на американские удары по ядерным объектам исламской республики. Тегеран в рамках операции "Хорошая весть о победе" использовал столько же ракет, сколько США при бомбардировках днем ранее.
Тегеран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала, передает Reuters. NYT со ссылкой на чиновников утверждает, что Иран скоординировал ракетный удар по базе Соединенных Штатов с властями Катара и заранее о нем предупредил. После этого Катар решительно осудил удары по базе США и заявил, что военные были заранее эвакуированы с базы американцев. В Пентагоне заявили, что среди военных пострадавших нет.

Новый удар США и Израиля

Двадцать восьмого февраля 2026 года ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Израиль ввел чрезвычайное положение и закрыл воздушное пространство.
По данным иранских СМИ, в Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. По информации агентства Fars, ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым также поднимается в районе Пастур, передает ISNA.
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте израильского удара по Тегерану
США также присоединились к ударам, президент Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции.
Глава Белого дома заявил, что Иран угрожает американскому народу и войска. Он утверждает, что Вашингтон стремится не допустить появления ядерного оружия у Тегерана, и признался, что хочет сменить режим в стране.
Иран в ответ запустил баллистические ракеты по Израилю, где во многих городах прозвучала воздушная тревога.
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиСаддам ХусейнХАМАСХезболлаFitch RatingsВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Версия 2023.1 Beta
