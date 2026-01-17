Морские пехотинцы США во время боя за город Хафджи в рамках операции "Буря в пустыне". Архивное фото

"Война в прямом эфире". Как конфликт на Ближнем Востоке изменил мир

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Более сотни тысяч самолетовылетов, около девяноста тысяч сброшенных боеприпасов, применение новейших технологий — вмешательство США превратило региональный конфликт в самом центре Ближнего Востока в войну нового типа, какого человечество еще не знало. Как одна операция изменила миропорядок — в материале РИА Новости.

Сенсация для всех

В ночь на 17 января 1991-го восемь американских вертолетов "Апач" уничтожили радары на западной границе Ирака. В образовавшийся коридор вошли американские самолеты, стремительно нанося удары по заданным целям. Вскоре иракскую столицу сокрушали бомбами малозаметные F-117. Так началась операция "Буря в пустыне".

Кадры ночного неба Багдада с трассирующими снарядами бивших вслепую зениток быстро облетели планету. Войну еще никогда так не показывали. Аудитория телеканала CNN сразу выросла в разы.

Спутниковые передатчики работали круглосуточно. Концепция Live War ("Война в прямом эфире") стала брендом Теда Тернера, владельца CNN. Камеры устанавливали даже на обтекатели крылатых ракет. Пентагон, учтя уроки Вьетнама, жестко контролировал информационные потоки. Мировая общественность видела войну не только высокотехнологичной, но и практически бескровной.

Командующий многонациональными силами, куда, помимо США, входили Великобритания, Франция, Египет, Сирия, Кувейт и Саудовская Аравия, генерал Норман Шварцкопф вспоминал: "Первые два дня воздушной кампании были величайшими в моей жизни. Я отчетливо понимал, что мы их "сделали". Ко мне в штаб пришел один из корпусных командиров и доложил, что он уже взял в плен 3200 иракцев. "И с каждой минутой, — сказал он, — их все больше и больше". "А какие потери у нас?" — спросил я. "Один раненый". Вот уж это была новость так новость".

Битва за небо

Американцы использовали ложные цели для выявления позиций ПВО, наносили удары с моря новейшими на тот момент "Томагавками", задействовали в воздухе сорок авиационных комплексов радиообнаружения.

Но и Ираку было что противопоставить. Самым массовым в ПВО был эффективный советский комплекс С-125, стоявший на вооружении 28 дивизионов. Багдад также располагал 88 установками ЗРК "Квадрат", 16 ЗРК "Оса", 24 французскими "Роланда" и приобретенным накануне у СССР ЗРК "Стрела-10".

Сотни различных РЛС были интегрированы вместе с ЗРК и авиацией в систему воздушной обороны "Кари", созданную французской компанией Thomson-CSF.

Однако устаревшие МиГ-21, МиГ-19 и Су-22 явно уступали F-16 и F-18. А МиГ-29 и МиГ-25 было чуть больше полусотни. При этом коалиция регулярно бомбила аэродромы. Большая часть иракской авиации погибла на земле.

Тем не менее и у американцев были потери. Так, один МиГ-25 незаметно приблизился к F-18 и с 29 километров подбил его ракетой Р-40. Однако иракский летчик не сумел потом приземлиться на базе — ее уничтожили, пока он находился в воздухе.

Худшим же моментом для коалиции стал третий день операции. Неразбериха в воздухе из-за беспорядочного огня иракских ЗРК нарушила строй F-16, шедших на Багдад. Бомбардировку едва не сорвали. Некоторые самолеты развернулись, два были сбиты.

Без шанса на поражение

Шварцкопф как отдельную цель выделил "Мечи Кадисии" в Багдаде. Уничтожение арки в честь победы в ирано-иракской войне должно было дополнительно деморализовать противника. Но в последний момент генерала уговорили не бомбить объект культуры.

Этот монумент пережил и бомбардировки 1991-го, и вторжение 2004-го, и свержение самого Саддама, оставшись едва ли не единственным памятником его эпохи.

Именно та вроде бы выигранная война привела Багдад к катастрофе. За военную поддержку Ирак задолжал Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Кувейту 35 миллиардов долларов. При ценах на нефть по 15 долларов за баррель расплатиться было нереально. Страны ОПЕК просьбы о помощи проигнорировали.

Саддам считал себя преданным, так как был убежден, что защитил "арабский мир от иранского фундаментализма". И решил взять под контроль Кувейт — это позволило бы ему диктовать мировые цены на "черное золото".

Операция в августе 1990-го в целом была для Ирака успешной. Всего за два дня соседняя страна была полностью оккупирована.

Реакция Совета Безопасности ООН была однозначной: осуждение агрессии, санкции. Нефть немедленно подскочила до 40 долларов, но Саддаму это уже не помогло.

В ноябре 1990-го Совбез принял резолюцию 678, разрешавшую применение силы против Ирака. К этому моменту США уже четыре месяца развертывали силы в Саудовской Аравии. Вашингтон все решил и без ООН.

Все решил Буш

После вмешательства коалиции Саддам совершил политический маневр, нанеся ракетные удары по Израилю. Он полагал, что если в конфликт вступит Тель-Авив, то арабские страны откажутся поддерживать США.

Провокация не сработала. Под давлением американцев Израиль воздержался от ответа. Тогда Саддам направил войска в Саудовскую Аравию. Не помогло и это. Иракские дивизии были отрезаны и уничтожены.

В феврале 1991-го США перешли к наземной операции, разгромив войска Саддама в Кувейте. Багдаду оставалось только признать поражение. Ирак оказался в международной изоляции с большими ограничениями на торговлю нефтью. Над частью страны установили бесполетную зону. Саддама также обязали уничтожить все запасы химического и биологического оружия.

Американцы чувствовали себя триумфаторами. Это была их первая победа после холодной войны и большой шаг к мировой гегемонии. Против действий Пентагона не возражала даже Москва.