"Война в прямом эфире". Как конфликт на Ближнем Востоке изменил мир
08:00 17.01.2026 (обновлено: 08:03 17.01.2026)
"Война в прямом эфире". Как конфликт на Ближнем Востоке изменил мир
"Война в прямом эфире". Как конфликт на Ближнем Востоке изменил мир
ирак, багдад (город), сша, оон, министерство обороны сша, f-16, миг-25, миг-21, саддам хусейн, кувейт
Ирак, Багдад (город), США, ООН, Министерство обороны США, F-16, МиГ-25, МиГ-21, Саддам Хусейн, Кувейт
"Война в прямом эфире". Как конфликт на Ближнем Востоке изменил мир

Тридцать пять лет назад началась операция "Буря в пустыне"

© AP Photo / Peter De JongМорские пехотинцы США во время боя за город Хафджи в рамках операции "Буря в пустыне"
© AP Photo / Peter De Jong
Морские пехотинцы США во время боя за город Хафджи в рамках операции "Буря в пустыне". Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Более сотни тысяч самолетовылетов, около девяноста тысяч сброшенных боеприпасов, применение новейших технологий — вмешательство США превратило региональный конфликт в самом центре Ближнего Востока в войну нового типа, какого человечество еще не знало. Как одна операция изменила миропорядок — в материале РИА Новости.

Сенсация для всех

В ночь на 17 января 1991-го восемь американских вертолетов "Апач" уничтожили радары на западной границе Ирака. В образовавшийся коридор вошли американские самолеты, стремительно нанося удары по заданным целям. Вскоре иракскую столицу сокрушали бомбами малозаметные F-117. Так началась операция "Буря в пустыне".
© AP Photo / Jockel FinckАмериканский бомбардировщик F-117
Американский бомбардировщик-невидимка F-117 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Jockel Finck
Американский бомбардировщик F-117
Кадры ночного неба Багдада с трассирующими снарядами бивших вслепую зениток быстро облетели планету. Войну еще никогда так не показывали. Аудитория телеканала CNN сразу выросла в разы.
Спутниковые передатчики работали круглосуточно. Концепция Live War ("Война в прямом эфире") стала брендом Теда Тернера, владельца CNN. Камеры устанавливали даже на обтекатели крылатых ракет. Пентагон, учтя уроки Вьетнама, жестко контролировал информационные потоки. Мировая общественность видела войну не только высокотехнологичной, но и практически бескровной.
Командующий многонациональными силами, куда, помимо США, входили Великобритания, Франция, Египет, Сирия, Кувейт и Саудовская Аравия, генерал Норман Шварцкопф вспоминал: "Первые два дня воздушной кампании были величайшими в моей жизни. Я отчетливо понимал, что мы их "сделали". Ко мне в штаб пришел один из корпусных командиров и доложил, что он уже взял в плен 3200 иракцев. "И с каждой минутой, — сказал он, — их все больше и больше". "А какие потери у нас?" — спросил я. "Один раненый". Вот уж это была новость так новость".
© AP Photo / Amy SancettaОбращение президента США Джорджа Буша — старшего после начала операции "Буря в пустыне"
Обращение президента США Джорджа Буша старшего после начала операции Буря в пустыне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Amy Sancetta
Обращение президента США Джорджа Буша — старшего после начала операции "Буря в пустыне"

Битва за небо

Американцы использовали ложные цели для выявления позиций ПВО, наносили удары с моря новейшими на тот момент "Томагавками", задействовали в воздухе сорок авиационных комплексов радиообнаружения.
Но и Ираку было что противопоставить. Самым массовым в ПВО был эффективный советский комплекс С-125, стоявший на вооружении 28 дивизионов. Багдад также располагал 88 установками ЗРК "Квадрат", 16 ЗРК "Оса", 24 французскими "Роланда" и приобретенным накануне у СССР ЗРК "Стрела-10".
Сотни различных РЛС были интегрированы вместе с ЗРК и авиацией в систему воздушной обороны "Кари", созданную французской компанией Thomson-CSF.
© AP Photo / MikamiНачало операции "Буря в пустыне", установка полевого госпиталя
Начало операции Буря в пустыне, установка полевого госпиталя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Mikami
Начало операции "Буря в пустыне", установка полевого госпиталя
Однако устаревшие МиГ-21, МиГ-19 и Су-22 явно уступали F-16 и F-18. А МиГ-29 и МиГ-25 было чуть больше полусотни. При этом коалиция регулярно бомбила аэродромы. Большая часть иракской авиации погибла на земле.
Тем не менее и у американцев были потери. Так, один МиГ-25 незаметно приблизился к F-18 и с 29 километров подбил его ракетой Р-40. Однако иракский летчик не сумел потом приземлиться на базе — ее уничтожили, пока он находился в воздухе.
Худшим же моментом для коалиции стал третий день операции. Неразбериха в воздухе из-за беспорядочного огня иракских ЗРК нарушила строй F-16, шедших на Багдад. Бомбардировку едва не сорвали. Некоторые самолеты развернулись, два были сбиты.
© AP Photo / AnonymousСамолеты F-14 ВМС США на авианосце USS John F. Kennedy в Красном море во время миссии по атаке иракских позиций "Буря в пустыне"
Самолеты F-14 ВМС США на авианосце USS John F. Kennedy в Красном море во время миссии по атаке иракских позиций Буря в пустыне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Anonymous
Самолеты F-14 ВМС США на авианосце USS John F. Kennedy в Красном море во время миссии по атаке иракских позиций "Буря в пустыне"

Без шанса на поражение

Шварцкопф как отдельную цель выделил "Мечи Кадисии" в Багдаде. Уничтожение арки в честь победы в ирано-иракской войне должно было дополнительно деморализовать противника. Но в последний момент генерала уговорили не бомбить объект культуры.
Этот монумент пережил и бомбардировки 1991-го, и вторжение 2004-го, и свержение самого Саддама, оставшись едва ли не единственным памятником его эпохи.
© AP Photo / INAПрезидент Ирака Саддам Хусейн
Президент Ирака Саддам Хусейн выступает с речью в Багдаде. 8 августа 1997 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / INA
Президент Ирака Саддам Хусейн
Именно та вроде бы выигранная война привела Багдад к катастрофе. За военную поддержку Ирак задолжал Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Кувейту 35 миллиардов долларов. При ценах на нефть по 15 долларов за баррель расплатиться было нереально. Страны ОПЕК просьбы о помощи проигнорировали.
Саддам считал себя преданным, так как был убежден, что защитил "арабский мир от иранского фундаментализма". И решил взять под контроль Кувейт — это позволило бы ему диктовать мировые цены на "черное золото".
Операция в августе 1990-го в целом была для Ирака успешной. Всего за два дня соседняя страна была полностью оккупирована.
© AP Photo / Stephanie McGeheeВторжение Ирака в Кувейт
Вторжение Ирака в Кувейт - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Stephanie McGehee
Вторжение Ирака в Кувейт
Реакция Совета Безопасности ООН была однозначной: осуждение агрессии, санкции. Нефть немедленно подскочила до 40 долларов, но Саддаму это уже не помогло.
В ноябре 1990-го Совбез принял резолюцию 678, разрешавшую применение силы против Ирака. К этому моменту США уже четыре месяца развертывали силы в Саудовской Аравии. Вашингтон все решил и без ООН.

Все решил Буш

После вмешательства коалиции Саддам совершил политический маневр, нанеся ракетные удары по Израилю. Он полагал, что если в конфликт вступит Тель-Авив, то арабские страны откажутся поддерживать США.
© AP Photo / Martin CleaverЖенщины помогают друг другу закрепить противогазы в убежище в Тель-Авиве
Женщины помогают друг другу закрепить противогазы в убежище в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Martin Cleaver
Женщины помогают друг другу закрепить противогазы в убежище в Тель-Авиве
Провокация не сработала. Под давлением американцев Израиль воздержался от ответа. Тогда Саддам направил войска в Саудовскую Аравию. Не помогло и это. Иракские дивизии были отрезаны и уничтожены.
В феврале 1991-го США перешли к наземной операции, разгромив войска Саддама в Кувейте. Багдаду оставалось только признать поражение. Ирак оказался в международной изоляции с большими ограничениями на торговлю нефтью. Над частью страны установили бесполетную зону. Саддама также обязали уничтожить все запасы химического и биологического оружия.
© AP Photo / Charles TasnadiПрезидент США Джордж Буш — старший во время обращения к нации после начала операции "Буря в пустыне"
Президент США Джордж Буш старший во время обращения к нации после начала операции Буря в пустыне - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Charles Tasnadi
Президент США Джордж Буш — старший во время обращения к нации после начала операции "Буря в пустыне"
Американцы чувствовали себя триумфаторами. Это была их первая победа после холодной войны и большой шаг к мировой гегемонии. Против действий Пентагона не возражала даже Москва.
Саддам проиграл, но сохранил власть. С ним оставались Республиканская гвардия и часть армии, Он легко подавил вспыхнувшие на фоне поражения восстания курдов и шиитов. Президент США Джордж Буш — старший решил все же мандат ООН не нарушать, поэтому дальше Кувейта войска по суше не отправил. Через двенадцать лет его сын поступил иначе и окончательно решил судьбу иракского лидера.
 
Ирак Багдад (город) США ООН Министерство обороны США F-16 МиГ-25 МиГ-21 Саддам Хусейн Кувейт
 
 
