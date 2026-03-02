Рейтинг@Mail.ru
Захарова: все удары США за последние 30 лет основывались на ложных причинах - РИА Новости, 02.03.2026
21:40 02.03.2026 (обновлено: 21:41 02.03.2026)
Захарова: все удары США за последние 30 лет основывались на ложных причинах
Захарова: все удары США за последние 30 лет основывались на ложных причинах
Все удары США, нанесенные за последние 30 лет, включая операцию в Ираке, основывались на ложных причинах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, сша, иран, ирак, мария захарова, колин пауэлл, саддам хусейн, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Захарова: все удары США за последние 30 лет основывались на ложных причинах

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Все удары США, нанесенные за последние 30 лет, включая операцию в Ираке, основывались на ложных причинах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Каждый удар Соединенных Штатов Америки, если вы возьмете последние 20, 25, 30 лет, был под ложным флагом, то есть под ложной терминологией, коннотацией, причиной. Все было ложное, ничего не подтвердилось. Где все то, о чем они говорили? Где оно?", - сказала Захарова в интервью телеканалу "360".
В частности, Захарова напомнила, как бывший в тот момент госсекретарем США Колин Пауэлл в ООН продемонстрировал пробирку с неким веществом, якобы подтверждавшим наличие в Ираке оружия массового уничтожения.
"С пробиркой было доказано обратное - что это была ложная пробирка, никакого оружия массового уничтожения не было ни у Саддама Хусейна, ни в этой пробирке. Ничего", - заключила дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
