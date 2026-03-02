Захарова: все удары США за последние 30 лет основывались на ложных причинах

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Все удары США, нанесенные за последние 30 лет, включая операцию в Ираке, основывались на ложных причинах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
В частности, Захарова напомнила, как бывший в тот момент госсекретарем США Колин Пауэлл в ООН продемонстрировал пробирку с неким веществом, якобы подтверждавшим наличие в Ираке оружия массового уничтожения.
"С пробиркой было доказано обратное - что это была ложная пробирка, никакого оружия массового уничтожения не было ни у Саддама Хусейна, ни в этой пробирке. Ничего", - заключила дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00