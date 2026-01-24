Рейтинг@Mail.ru
Две курдские партии не пришли к согласию по кандидату в президенты Ирака - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/partija-2070080223.html
Две курдские партии не пришли к согласию по кандидату в президенты Ирака
Две курдские партии не пришли к согласию по кандидату в президенты Ирака - РИА Новости, 24.01.2026
Две курдские партии не пришли к согласию по кандидату в президенты Ирака
Две ведущие курдские партии Ирака - Партия национального союза и Демократическая партия Курдистана на сегодняшний день не пришли к согласию по кандидату на пост РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:34:00+03:00
2026-01-24T16:34:00+03:00
в мире
ирак
багдад (город)
фуад хусейн
саддам хусейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
https://ria.ru/20260120/soglashenie-2068915793.html
https://ria.ru/20250704/kurdistan-2027071855.html
ирак
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, багдад (город), фуад хусейн, саддам хусейн
В мире, Ирак, Багдад (город), Фуад Хусейн, Саддам Хусейн
Две курдские партии не пришли к согласию по кандидату в президенты Ирака

Херки: две курдские партии Ирака не пришли к согласию по кандидату в президенты

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАГДАД, 24 янв - РИА Новости. Две ведущие курдские партии Ирака - Партия национального союза и Демократическая партия Курдистана на сегодняшний день не пришли к согласию по кандидату на пост президента страны, заявил РИА Новости член Курдской национальной партии Ирака (Партия национального союза Курдистана) Ахмед Херки.
"На данный момент нет никакого соглашения или понимания между Партией национального союза Курдистана и Демократической партией Курдистана. Ближе всего сценарий, при котором в парламент пойдут два кандидата. Однако в иракской политике обычно возможны изменения или неожиданные решения в последний момент, могут появиться новые обстоятельства, но пока их нет",- сказал Херки.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Представитель курдов рассказал о проработке соглашения с Дамаском
20 января, 00:22
По словам политика, все хотят решить вопрос быстро. Он напомнил, что при избрании председателя парламента это удалось сделать в первой сессии, поэтому хотят, чтобы так же произошло и с президентством.
Партия национального союза Курдистана и Демократическая партия Курдистана представили своих кандидатов на пост президента Ирака 5 января.
Херки напомнил, что Партия национального союза официально выдвинула на пост президента со своей стороны Назара Амиди, который является бывшим министром окружающей среды и ответственным за политическое бюро партии в Багдаде.
Со своей стороны, член Демократической партии Курдистана Вафа Мухаммед Карим в беседе с РИА Новости рассказал о выдвижении его партией на пост президента нынешнего министра иностранных дел Фуада Хусейна.
Согласно иракской конституции, президент должен быть избран в течение 30 дней после первой сессии парламента (которая состоялась 29 декабря). По политической традиции, сложившейся в Ираке после смены власти Саддама Хусейна в 2003 году, пост президента закреплен за курдской частью населения страны, в частности за Партией национального союза Курдистана.
Аэропорт Эрбиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник
4 июля 2025, 00:19
 
В миреИракБагдад (город)Фуад ХусейнСаддам Хусейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала