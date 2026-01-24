Две курдские партии не пришли к согласию по кандидату в президенты Ирака

БАГДАД, 24 янв - РИА Новости. Две ведущие курдские партии Ирака - Партия национального союза и Демократическая партия Курдистана на сегодняшний день не пришли к согласию по кандидату на пост президента страны, заявил РИА Новости член Курдской национальной партии Ирака (Партия национального союза Курдистана) Ахмед Херки.

"На данный момент нет никакого соглашения или понимания между Партией национального союза Курдистана и Демократической партией Курдистана. Ближе всего сценарий, при котором в парламент пойдут два кандидата. Однако в иракской политике обычно возможны изменения или неожиданные решения в последний момент, могут появиться новые обстоятельства, но пока их нет",- сказал Херки.

По словам политика, все хотят решить вопрос быстро. Он напомнил, что при избрании председателя парламента это удалось сделать в первой сессии, поэтому хотят, чтобы так же произошло и с президентством.

Партия национального союза Курдистана и Демократическая партия Курдистана представили своих кандидатов на пост президента Ирака 5 января.

Херки напомнил, что Партия национального союза официально выдвинула на пост президента со своей стороны Назара Амиди, который является бывшим министром окружающей среды и ответственным за политическое бюро партии в Багдаде

Со своей стороны, член Демократической партии Курдистана Вафа Мухаммед Карим в беседе с РИА Новости рассказал о выдвижении его партией на пост президента нынешнего министра иностранных дел Фуада Хусейна