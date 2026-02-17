ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Советник по безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, который возглавляет британскую делегацию в Женеве, желавшую получить информацию об итогах переговоров по Украине, ранее был ярым сторонником бомбардировок Югославии силами НАТО, выяснило РИА Новости.

США и Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что делегацию Великобритании Женеве , где проходят переговоры России Украины , возглавляет Пауэлл. По данным источника, британская делегация не участвует во встрече, но хочет получит информацию об итогах переговоров.

До начала карьеры в государственных органах в 1978-1979 годах Пауэлл работал тележурналистом в Би-би-си . В 1979 году он начал работать на британский МИД, с 1991 по 1994 год был политическим руководителем британского посольства в Вашингтоне . В этот период, по собственному признанию, он познакомился с Биллом Клинтоном , когда тот еще не был президентом США.

С 1997 года по 2007 год Пауэлл занимал должность главы госслужбы при премьере Великобритании Тони Блэре . В этот же период он был главным британским переговорщиком по мирному процессу в Северной Ирландии

В 2007 году, вскоре после ухода из аппарата Блэра, Пауэлл выступил на частном мероприятии с развернутой речью в защиту западной интервенции в другие страны. Тогда фрагмент из его речи привела газета Guardian.

В своей речи Пауэлл заявил, что НАТО поступило правильно во время бомбежек Югославии и признал, что Лондон оказывал на США давление, призывая к проведению также наземной операции против сербских сил.

"Администрация Клинтона не хотела вводить наземные войска после того, что произошло в Сомали . Мы оказали давление, потому что были правы, полагая, что выиграть войну с воздуха невозможно. Мы поступили правильно, и (президент Сербии Слободан – ред.) Милошевич рухнул. Но нам так и не удалось заручиться поддержкой ООН в войне из-за российского вето", - заявил тогда Пауэлл.

Он также выразил мнение, что вторжение в Ирак нужно было обосновывать не якобы наличием у Саддама Хуссейна оружия массового поражения, а тем, что он якобы диктатор.

"Мы должны были четко заявить, что устраняем Саддама, потому что он был безжалостным диктатором, подавлявшим свой народ. Но юристы заявили, что для этого не было законных оснований, и поэтому мы не смогли представить это дело так убедительно, как мне бы хотелось", - говорил Пауэлл.

В качестве гарантии того, что Запад сможет вмешиваться в дела других стран, он указывал на необходимость наличия единства в западном альянсе и эффективной группы войск для осуществления интервенции.

"Нам нужно убедиться, что у нас есть эффективные альянсы, которые позволяют осуществлять вмешательство, когда это не под силу странам среднего размера, таким как наша, в одиночку. Это означает сотрудничество с Францией в создании эффективных европейских сил вмешательства", - сказал он.

В своей речи Пауэлл также призвал США не возвращаться к изоляционизму. В противном случае Штаты столкнутся с "еще одним 11 сентября", угрожал он.

Как свидетельствуют статьи британских СМИ от 2003 года, тогда Пауэлл не только активно продвигал нападение на Ирак, но и пытался манипулировать "досье об оружии массового поражения", которое, по заявлениям Лондона и Вашингтона, якобы имелось у Хуссейна.

В материале газеты Guardian от 24 сентября 2003 года говорится, что Пауэлл дал указание руководителям британской разведки "внести изменения в правительственное досье по оружию в Ираке, чтобы создать впечатление, что угроза, исходящая от Саддама Хусейна , намного больше, чем они предполагали".

В письме, направленном Пауэллом разведке, говорилось, что досье "подтверждает... аргумент о том, что угрозы ХБО (химического и биологического оружия – ред.) не существует, и мы создадим ее, только если нападем на него (Ирак – ред.). Я думаю, вам следует изменить формулировку этого пункта. Насколько я помню из разведданных, он (Хуссейн – ред.) разработал планы применения ХБО против западных войск".

В итоге разведка не выполнила требование Пауэлла и не отредактировала текст в соответствии с его пожеланиями.