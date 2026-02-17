Рейтинг@Mail.ru
Переговорами по Украине заинтересовался сторонник бомбардировок Югославии - РИА Новости, 17.02.2026
22:03 17.02.2026
Переговорами по Украине заинтересовался сторонник бомбардировок Югославии
Переговорами по Украине заинтересовался сторонник бомбардировок Югославии
Советник по безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, который возглавляет британскую делегацию в Женеве, желавшую получить информацию об... РИА Новости, 17.02.2026
Переговорами по Украине заинтересовался сторонник бомбардировок Югославии

Переговорами по Украине в Женеве интересуется сторонник бомбардировок Югославии

ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Советник по безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, который возглавляет британскую делегацию в Женеве, желавшую получить информацию об итогах переговоров по Украине, ранее был ярым сторонником бомбардировок Югославии силами НАТО, выяснило РИА Новости.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что делегацию Великобритании в Женеве, где проходят переговоры России, США и Украины, возглавляет Пауэлл. По данным источника, британская делегация не участвует во встрече, но хочет получит информацию об итогах переговоров.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Эксперт объяснила принцип расстановки флагов на переговорах в Женеве
Вчера, 21:45
До начала карьеры в государственных органах в 1978-1979 годах Пауэлл работал тележурналистом в Би-би-си. В 1979 году он начал работать на британский МИД, с 1991 по 1994 год был политическим руководителем британского посольства в Вашингтоне. В этот период, по собственному признанию, он познакомился с Биллом Клинтоном, когда тот еще не был президентом США.
С 1997 года по 2007 год Пауэлл занимал должность главы госслужбы при премьере Великобритании Тони Блэре. В этот же период он был главным британским переговорщиком по мирному процессу в Северной Ирландии.
В 2007 году, вскоре после ухода из аппарата Блэра, Пауэлл выступил на частном мероприятии с развернутой речью в защиту западной интервенции в другие страны. Тогда фрагмент из его речи привела газета Guardian.
В своей речи Пауэлл заявил, что НАТО поступило правильно во время бомбежек Югославии и признал, что Лондон оказывал на США давление, призывая к проведению также наземной операции против сербских сил.
"Администрация Клинтона не хотела вводить наземные войска после того, что произошло в Сомали. Мы оказали давление, потому что были правы, полагая, что выиграть войну с воздуха невозможно. Мы поступили правильно, и (президент Сербии Слободан – ред.) Милошевич рухнул. Но нам так и не удалось заручиться поддержкой ООН в войне из-за российского вето", - заявил тогда Пауэлл.
Он также выразил мнение, что вторжение в Ирак нужно было обосновывать не якобы наличием у Саддама Хуссейна оружия массового поражения, а тем, что он якобы диктатор.
Отель Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник раскрыл подробности формата переговоров в Женеве
Вчера, 21:31
"Мы должны были четко заявить, что устраняем Саддама, потому что он был безжалостным диктатором, подавлявшим свой народ. Но юристы заявили, что для этого не было законных оснований, и поэтому мы не смогли представить это дело так убедительно, как мне бы хотелось", - говорил Пауэлл.
В качестве гарантии того, что Запад сможет вмешиваться в дела других стран, он указывал на необходимость наличия единства в западном альянсе и эффективной группы войск для осуществления интервенции.
"Нам нужно убедиться, что у нас есть эффективные альянсы, которые позволяют осуществлять вмешательство, когда это не под силу странам среднего размера, таким как наша, в одиночку. Это означает сотрудничество с Францией в создании эффективных европейских сил вмешательства", - сказал он.
В своей речи Пауэлл также призвал США не возвращаться к изоляционизму. В противном случае Штаты столкнутся с "еще одним 11 сентября", угрожал он.
Как свидетельствуют статьи британских СМИ от 2003 года, тогда Пауэлл не только активно продвигал нападение на Ирак, но и пытался манипулировать "досье об оружии массового поражения", которое, по заявлениям Лондона и Вашингтона, якобы имелось у Хуссейна.
В материале газеты Guardian от 24 сентября 2003 года говорится, что Пауэлл дал указание руководителям британской разведки "внести изменения в правительственное досье по оружию в Ираке, чтобы создать впечатление, что угроза, исходящая от Саддама Хусейна, намного больше, чем они предполагали".
В письме, направленном Пауэллом разведке, говорилось, что досье "подтверждает... аргумент о том, что угрозы ХБО (химического и биологического оружия – ред.) не существует, и мы создадим ее, только если нападем на него (Ирак – ред.). Я думаю, вам следует изменить формулировку этого пункта. Насколько я помню из разведданных, он (Хуссейн – ред.) разработал планы применения ХБО против западных войск".
В итоге разведка не выполнила требование Пауэлла и не отредактировала текст в соответствии с его пожеланиями.
В 2025 году британский журнал New Statesman в статье, приуроченной к назначению Пауэлла советником по безопасности, отметил, что во время работы в аппарате Блэра он считался "единственным, кто верит" в правильность иракской авантюры и действия властей в целом.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве
Вчера, 21:28
 
В миреСШАИракУкраинаБилл КлинтонСаддам ХусейнТони БлэрБи-би-сиНАТОООН
 
 
