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Крупные беспорядки в исправительных учреждениях России в 2019-2024 годах

Крупные беспорядки в исправительных учреждениях России в 2019-2024 годах - РИА Новости, 23.08.2024

Крупные беспорядки в исправительных учреждениях России в 2019-2024 годах

в исправительной колонии строго режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области на заседании дисциплинарной комиссии несколько заключенных захватили... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:53

2024-08-23T15:53

2024-08-23T15:53

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захват заложников в волгоградской колонии

волгоградская область

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202423 августа в исправительной колонии строго режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области на заседании дисциплинарной комиссии несколько заключенных захватили заложников. Сообщается, есть пострадавшие. На место выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, один из них – Даниил Камнев – выжил. Работников следственного изолятора освободили, они не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. По нему сейчас проходят двое фигурантов. 6 марта в исправительной колонии № 4 в городе Пугачеве Саратовской области осужденные устроили погром. По информации областного управления ФСИН, один из осужденных — злостный нарушитель порядка с 54 взысканиями, содержащийся в отряде со строгими условиями, "в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации". Противоправные действия осужденного поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество – сломали окна и отсекающие двери в отряде. В ведомстве уточнили, что сотрудники администрации требовали от осужденного выдать запрещенный предмет, а после того как он отказался, применили к нему физическую силу — "загиб обеих рук за спину и удержание". С остальными заключенными сотрудники колонии провели разъяснительную беседу, и те прекратили погром.202221 августа в Кемеровской области заключенные СИЗО №1 взяли в заложники троих сотрудников. По данным следственного управления СК по Кузбассу, восемь арестантов выдвинули требования о том, чтобы им выдали мобильные телефоны, наркотики и сигареты, а также с ними встретилось руководство ФСИН России. По информации ведомства, изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах, никто не пострадал.5 августа в исправительной колонии строгого режима №2 в Калмыкии двое осужденных за тяжкие преступления напали на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем. После этого заключенные проникли на территорию общежития, где напали еще на шестерых сотрудников колонии. В результате ЧП от полученных ранений один из сотрудников скончался, еще семь человек получили ранения, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. В ночь на 20 июня в исправительной колонии №25 в Иркутской области восемь осужденных, вооружившись палками и ножами, избили заключенных из других отрядов. Причиной конфликта стало неподчинение требованиям лидера организованной группы и сотрудничество с администрацией колонии. В результате драки один заключенный скончался в больнице, шесть человек получили травмы. 202115 октября в исправительной колонии №1 во Владикавказе произошли беспорядки, которые спровоцировали двое заключенных. В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что в ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных, содержащиеся в ШИЗО (штрафной изолятор), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников. Они попытались дестабилизировать работу учреждения и призвали других заключенных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, они учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры. В колонии на тот момент находилось порядка 600 человек, волнения удалось подавить. 5 сентября в исправительной колонии в городе Амурск Хабаровского края произошла драка между осужденными, в результате которой два человека погибли, еще четверо пострадали. По информации ФСИН, конфликт в группе осужденных перерос в драку. Как рассказал представитель силовых структур, двое осужденных были убиты тупыми предметами, похожими на ножки от стула. Один из них отбывал наказание по длительному сроку, в том числе за убийство. В колонии он был одним из так называемых "лидеров". 20209 апреля в исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт. В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения произошел крупный пожар. Бунт в колонии начался с того, что во время отбоя один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. В конфликте участвовали несколько осужденных, они нанесли себе телесные повреждения. Также пострадал один из служащих ФСИН. 10 апреля на территории вспыхнул пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного. 201925 сентября в Невьянске Свердловской области в исправительной колонии №46 в ходе обыска в помещениях отряда сотрудники администрации учреждения изъяли предметы, которые осужденным запрещено иметь при себе. Следствие полагает, что, выражая недовольство законными действиями сотрудников колонии, один из подсудимых – мужчина, 1980 года рождения - призвал других осужденных к массовым беспорядкам. Этот же подсудимый в ходе начавшихся беспорядков, держа в руке молоток и замахнувшись монтировкой, продемонстрировал угрозу применения насилия в адрес сотрудника группы надзора отдела безопасности колонии, считают следователи. В ходе бунта подсудимые уничтожили имущество колонии, в том числе камеры видеонаблюдения, табуреты, светильники, громкоговорители и стенды с информацией воспитательного характера. Дальнейшие противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительного учреждения. В мае 2022 года восемь осужденных получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет за массовые беспорядки.20 сентября в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации. Руководство провело переговоры, ситуация была урегулирована. В феврале заключенные, отбывавшие наказание в исправительной колонии №5 в Самарской области, для дезорганизации работы исправительного учреждения участвовали в массовых беспорядках. Они устраивали драки с другими осужденными, поджигали и уничтожали имущество колонии. В мае 2024 года суд назначил от 3 до 10 лет заключения 15 участникам массовых беспорядков в самарской колонии. Причиненный колонии ущерб почти на 400 тысяч рублей был возмещен в полном объеме на стадии судебного следствия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, иркутская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии, волгоградская область