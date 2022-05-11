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Восемь осужденных в Свердловской области получили сроки за бунт в колонии

Восемь осужденных в Свердловской области получили сроки за бунт в колонии - РИА Новости, 11.05.2022

Восемь осужденных в Свердловской области получили сроки за бунт в колонии

Восемь осужденных колонии №46 в Невьянске Свердловской области получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет за массовые беспорядки, которые они устроили в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:41

2022-05-11T20:41

2022-05-11T20:41

происшествия

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Восемь осужденных колонии №46 в Невьянске Свердловской области получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет за массовые беспорядки, которые они устроили в колонии, сообщил журналистам в среду старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.По его словам, все осужденные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества). Кроме того, один из подсудимых также признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества) и частью 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия, совершенная в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).По версии следствия, преступления совершены 25 сентября 2019 года. В ходе обыска в помещениях отряда исправительной колонии сотрудники администрации учреждения изъяли предметы, которые осужденным запрещено иметь при себе. Следствие полагает, что, выражая недовольство законными действиями сотрудников колонии, один из подсудимых – мужчина, 1980 года рождения - призвал других осужденных к массовым беспорядкам. Этот же подсудимый в ходе начавшихся беспорядков, держа в руке молоток и замахнувшись монтировкой, продемонстрировал угрозу применения насилия в адрес сотрудника группы надзора отдела безопасности колонии, считают следователи.В ходе бунта подсудимые уничтожили имущество колонии на общую сумму более 14 тысяч рублей, в том числе камеры видеонаблюдения, табуреты, светильники, громкоговорители и стенды с информацией воспитательного характера. Дальнейшие противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительного учреждения, отметил Шульга.

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происшествия, россия, свердловская область, видео