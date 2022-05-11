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Восемь осужденных в Свердловской области получили сроки за бунт в колонии
Восемь осужденных в Свердловской области получили сроки за бунт в колонии - РИА Новости, 11.05.2022
Восемь осужденных в Свердловской области получили сроки за бунт в колонии
Восемь осужденных колонии №46 в Невьянске Свердловской области получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет за массовые беспорядки, которые они устроили в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:41
2022-05-11T20:41
2022-05-11T20:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Восемь осужденных колонии №46 в Невьянске Свердловской области получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет за массовые беспорядки, которые они устроили в колонии, сообщил журналистам в среду старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.По его словам, все осужденные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества). Кроме того, один из подсудимых также признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества) и частью 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия, совершенная в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).По версии следствия, преступления совершены 25 сентября 2019 года. В ходе обыска в помещениях отряда исправительной колонии сотрудники администрации учреждения изъяли предметы, которые осужденным запрещено иметь при себе. Следствие полагает, что, выражая недовольство законными действиями сотрудников колонии, один из подсудимых – мужчина, 1980 года рождения - призвал других осужденных к массовым беспорядкам. Этот же подсудимый в ходе начавшихся беспорядков, держа в руке молоток и замахнувшись монтировкой, продемонстрировал угрозу применения насилия в адрес сотрудника группы надзора отдела безопасности колонии, считают следователи.В ходе бунта подсудимые уничтожили имущество колонии на общую сумму более 14 тысяч рублей, в том числе камеры видеонаблюдения, табуреты, светильники, громкоговорители и стенды с информацией воспитательного характера. Дальнейшие противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительного учреждения, отметил Шульга.
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Следственные действия в исправительной колонии, где произошли беспорядки
Следственные действия в исправительной колонии, где произошли беспорядки
2022-05-11T20:41
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РИА Новости
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Восемь осужденных в Свердловской области получили сроки за бунт в колонии
Восемь осужденных в Свердловской области получили сроки за беспорядки в колонии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Восемь осужденных колонии №46 в Невьянске Свердловской области получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет за массовые беспорядки, которые они устроили в колонии, сообщил журналистам в среду старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
"Приговором суда подсудимым по совокупности приговоров назначены наказания на срок от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель СУСК.
По его словам, все осужденные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ
(участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества). Кроме того, один из подсудимых также признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212 УК РФ (призывы к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества) и частью 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия, совершенная в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По версии следствия, преступления совершены 25 сентября 2019 года. В ходе обыска в помещениях отряда исправительной колонии сотрудники администрации учреждения изъяли предметы, которые осужденным запрещено иметь при себе. Следствие полагает, что, выражая недовольство законными действиями сотрудников колонии, один из подсудимых – мужчина, 1980 года рождения - призвал других осужденных к массовым беспорядкам. Этот же подсудимый в ходе начавшихся беспорядков, держа в руке молоток и замахнувшись монтировкой, продемонстрировал угрозу применения насилия в адрес сотрудника группы надзора отдела безопасности колонии, считают следователи.
В ходе бунта подсудимые уничтожили имущество колонии на общую сумму более 14 тысяч рублей, в том числе камеры видеонаблюдения, табуреты, светильники, громкоговорители и стенды с информацией воспитательного характера. Дальнейшие противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительного учреждения, отметил Шульга.