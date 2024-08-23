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В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии - РИА Новости, 23.08.2024
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14:25 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/zakljuchennye-1968035820.html
В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии
В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии - РИА Новости, 23.08.2024
В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии
Лимит наполнения колонии строгого режима в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников, превышает 1,2 тысячи человек, следует из информации на... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:25
2024-08-23T14:25
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Лимит наполнения колонии строгого режима в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников, превышает 1,2 тысячи человек, следует из информации на сайте регионального ГУФСИН. В пятницу ФСИН сообщила РИА Новости, что несколько заключенных исправительной колонии №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. На место выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН. Согласно данным сайта ГУФСИН, исправительная колония №19 была открыта в апреле 1962 года и тогда имела номер 8. Исправительное учреждение возглавляет полковник внутренней службы Андрей Девятов. Колония расположена на окраине города Суровикино. Режим содержания – строгий. Лимит наполнения составляет 1229 человек.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968028426.html
https://ria.ru/20240822/moskalkova-1967806814.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии

Волгоградская колония, где захвачены заложники, вмещает свыше 1,2 тыс осужденных

© Фото : f-atlas.ruИК-19 в Суровикино Волгоградской области
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : f-atlas.ru
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Лимит наполнения колонии строгого режима в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников, превышает 1,2 тысячи человек, следует из информации на сайте регионального ГУФСИН.
В пятницу ФСИН сообщила РИА Новости, что несколько заключенных исправительной колонии №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. На место выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН.
В Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
Вчера, 13:58
Согласно данным сайта ГУФСИН, исправительная колония №19 была открыта в апреле 1962 года и тогда имела номер 8.
Исправительное учреждение возглавляет полковник внутренней службы Андрей Девятов.
Колония расположена на окраине города Суровикино. Режим содержания – строгий. Лимит наполнения составляет 1229 человек.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии
22 августа, 14:58
 
ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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