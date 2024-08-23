https://ria.ru/20240823/zakljuchennye-1968035820.html

В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии

В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии - РИА Новости, 23.08.2024

В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии

Лимит наполнения колонии строгого режима в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников, превышает 1,2 тысячи человек, следует из информации на... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:25

2024-08-23T14:25

2024-08-23T14:25

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968025205_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_d14bf8a60e0940dc9cb996cc34a830dd.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Лимит наполнения колонии строгого режима в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников, превышает 1,2 тысячи человек, следует из информации на сайте регионального ГУФСИН. В пятницу ФСИН сообщила РИА Новости, что несколько заключенных исправительной колонии №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. На место выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН. Согласно данным сайта ГУФСИН, исправительная колония №19 была открыта в апреле 1962 года и тогда имела номер 8. Исправительное учреждение возглавляет полковник внутренней службы Андрей Девятов. Колония расположена на окраине города Суровикино. Режим содержания – строгий. Лимит наполнения составляет 1229 человек.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968028426.html

https://ria.ru/20240822/moskalkova-1967806814.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии