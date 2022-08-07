https://ria.ru/20220807/koloniya-1807833961.html

В Калмыкии начали проверку в колонии, где осужденные напали на сотрудников

В Калмыкии начали проверку в колонии, где осужденные напали на сотрудников - РИА Новости, 07.08.2022

В Калмыкии начали проверку в колонии, где осужденные напали на сотрудников

Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в колонию №2 в Калмыкии, где произошло нападение на сотрудников, один из которых погиб, сообщает пресс-бюро РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:47

2022-08-07T11:47

2022-08-07T11:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика калмыкия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в колонию №2 в Калмыкии, где произошло нападение на сотрудников, один из которых погиб, сообщает пресс-бюро ведомства.Ранее сообщалось, что 5 августа в исправительной колонии строгого режима №2 в Калмыкии двое осужденных за тяжкие преступления напали на сотрудников учреждения. От полученных ранений один из сотрудников скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации, шестерым оказана медицинская помощь, опасности для их жизни и здоровья нет.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и "Покушение на убийство", а также "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".Отмечается, что семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь."Обстановка в учреждении находится под контролем, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html

республика калмыкия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика калмыкия