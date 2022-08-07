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В Калмыкии начали проверку в колонии, где осужденные напали на сотрудников - РИА Новости, 07.08.2022
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В Калмыкии начали проверку в колонии, где осужденные напали на сотрудников
В Калмыкии начали проверку в колонии, где осужденные напали на сотрудников - РИА Новости, 07.08.2022
В Калмыкии начали проверку в колонии, где осужденные напали на сотрудников
Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в колонию №2 в Калмыкии, где произошло нападение на сотрудников, один из которых погиб, сообщает пресс-бюро РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:47
2022-08-07T11:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика калмыкия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в колонию №2 в Калмыкии, где произошло нападение на сотрудников, один из которых погиб, сообщает пресс-бюро ведомства.Ранее сообщалось, что 5 августа в исправительной колонии строгого режима №2 в Калмыкии двое осужденных за тяжкие преступления напали на сотрудников учреждения. От полученных ранений один из сотрудников скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации, шестерым оказана медицинская помощь, опасности для их жизни и здоровья нет.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и "Покушение на убийство", а также "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".Отмечается, что семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь."Обстановка в учреждении находится под контролем, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика калмыкия
11:47 07.08.2022
 
В Калмыкии начали проверку в колонии, где осужденные напали на сотрудников

ФСИН начала проверку в колонии №2 в Калмыкии после нападения осужденных на сотрудников

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в колонию №2 в Калмыкии, где произошло нападение на сотрудников, один из которых погиб, сообщает пресс-бюро ведомства.
Ранее сообщалось, что 5 августа в исправительной колонии строгого режима №2 в Калмыкии двое осужденных за тяжкие преступления напали на сотрудников учреждения. От полученных ранений один из сотрудников скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации, шестерым оказана медицинская помощь, опасности для их жизни и здоровья нет.
СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и "Покушение на убийство", а также "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".
"Для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.
"Обстановка в учреждении находится под контролем, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - уточняется в релизе.
Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Республика Калмыкия
 
 
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