https://ria.ru/20240712/sizo-1959135889.html

Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО

Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО - РИА Новости, 12.07.2024

Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:10

2024-07-12T08:10

2024-07-12T08:53

захват заложников в ростовском сизо

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, сообщило пресс-бюро ведомства."Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку <…>, по результатам которой принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель", — говорится в релизе.Материалы по выявленным нарушениям комиссия направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.В ростовский главк выехала группа наиболее опытных сотрудников для стабилизации работы и оказания практической помощи.Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, один из них — Даниил Камнев — выжил. Работников следственного изолятора освободили, они не пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953220345.html

https://ria.ru/20240616/sizo-1953288851.html

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захват заложников в ростовском сизо