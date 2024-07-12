https://ria.ru/20240712/sizo-1959135889.html
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО - РИА Новости, 12.07.2024
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО
Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:10
2024-07-12T08:10
2024-07-12T08:53
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, сообщило пресс-бюро ведомства."Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку <…>, по результатам которой принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель", — говорится в релизе.Материалы по выявленным нарушениям комиссия направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.В ростовский главк выехала группа наиболее опытных сотрудников для стабилизации работы и оказания практической помощи.Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, один из них — Даниил Камнев — выжил. Работников следственного изолятора освободили, они не пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953220345.html
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захват заложников в ростовском сизо
Захват заложников в ростовском СИЗО
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО