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Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО - РИА Новости, 12.07.2024
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08:10 12.07.2024 (обновлено: 08:53 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sizo-1959135889.html
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО - РИА Новости, 12.07.2024
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО
Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:10
2024-07-12T08:53
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, сообщило пресс-бюро ведомства."Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку &lt;…&gt;, по результатам которой принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель", — говорится в релизе.Материалы по выявленным нарушениям комиссия направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.В ростовский главк выехала группа наиболее опытных сотрудников для стабилизации работы и оказания практической помощи.Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, один из них — Даниил Камнев — выжил. Работников следственного изолятора освободили, они не пострадали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953220345.html
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РИА Новости
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захват заложников в ростовском сизо
Захват заложников в ростовском СИЗО
Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО

Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкСИЗО-1 в Ростове-на-Дону
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, сообщило пресс-бюро ведомства.
"Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку <…>, по результатам которой принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель", — говорится в релизе.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали
16 июня, 11:53
Материалы по выявленным нарушениям комиссия направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.
В ростовский главк выехала группа наиболее опытных сотрудников для стабилизации работы и оказания практической помощи.
Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, один из них — Даниил Камнев — выжил. Работников следственного изолятора освободили, они не пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО
16 июня, 21:30
 
Захват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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