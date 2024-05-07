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В Самаре вынесли приговор 15 участникам беспорядков в колонии - РИА Новости, 07.05.2024
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15:12 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/prigovor-1944429350.html
В Самаре вынесли приговор 15 участникам беспорядков в колонии
В Самаре вынесли приговор 15 участникам беспорядков в колонии - РИА Новости, 07.05.2024
В Самаре вынесли приговор 15 участникам беспорядков в колонии
Суд в Самаре назначил от 3 до 10 лет заключения 15 участникам массовых беспорядков в самарской колонии, которые произошли в феврале 2019 года, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:12
2024-05-07T15:12
происшествия
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самарская область
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Суд в Самаре назначил от 3 до 10 лет заключения 15 участникам массовых беспорядков в самарской колонии, которые произошли в феврале 2019 года, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. Суд установил, что в феврале 2019 года обвиняемые, отбывавшие наказание в исправительной колонии №5 в Самарской области, для дезорганизации работы исправительного учреждения участвовали в массовых беспорядках. Они устраивали драки с другими осужденными, поджигали и уничтожали имущество колонии. В отношении 15 лиц в зависимости от роли и степени участия были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой). В ходе судебного разбирательства один из подсудимых скончался, поэтому уголовное дело в отношении него прекращено. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил 13 подсудимых к лишению свободы на срок от 5 лет и 3 месяцев до 10 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режима. Двое лиц приговорены к 3 годам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с учетом зачета времени содержания под стражей они освобождены из зала судебного заседания", - говорится в сообщении региональной прокуратуры. Причиненный колонии ущерб почти на 400 тысяч рублей возмещен в полном объеме на стадии судебного следствия.
https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html
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происшествия, россия, самарская область, самара
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара
В Самаре вынесли приговор 15 участникам беспорядков в колонии

Прокуратура: суд в Самаре вынес приговор 15 участникам беспорядков в колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Суд в Самаре назначил от 3 до 10 лет заключения 15 участникам массовых беспорядков в самарской колонии, которые произошли в феврале 2019 года, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
Суд установил, что в феврале 2019 года обвиняемые, отбывавшие наказание в исправительной колонии №5 в Самарской области, для дезорганизации работы исправительного учреждения участвовали в массовых беспорядках. Они устраивали драки с другими осужденными, поджигали и уничтожали имущество колонии.
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В отношении 15 лиц в зависимости от роли и степени участия были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой). В ходе судебного разбирательства один из подсудимых скончался, поэтому уголовное дело в отношении него прекращено.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил 13 подсудимых к лишению свободы на срок от 5 лет и 3 месяцев до 10 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режима. Двое лиц приговорены к 3 годам и 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с учетом зачета времени содержания под стражей они освобождены из зала судебного заседания", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Причиненный колонии ущерб почти на 400 тысяч рублей возмещен в полном объеме на стадии судебного следствия.
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