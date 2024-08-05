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Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников
Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников - РИА Новости, 05.08.2024
Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева — временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:11
2024-08-05T10:11
2024-08-05T10:54
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева — временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в июне произошел захват заложников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."С ним контракт расторгнут", — сказал собеседник агентства.Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, а заложников освободили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. По нему сейчас проходят двое фигурантов.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников
ГУФСИН расторгло контракт с врио начальника ростовского СИЗО-1 Заболотневым