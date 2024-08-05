https://ria.ru/20240805/nachalnik-1964081112.html

Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников

Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников - РИА Новости, 05.08.2024

Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева — временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:11

2024-08-05T10:11

2024-08-05T10:54

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева — временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в июне произошел захват заложников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."С ним контракт расторгнут", — сказал собеседник агентства.Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, а заложников освободили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. По нему сейчас проходят двое фигурантов.

https://ria.ru/20240616/sizo-1953288851.html

ростовская область

ростов-на-дону

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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)