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Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников - РИА Новости, 05.08.2024
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10:11 05.08.2024 (обновлено: 10:54 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/nachalnik-1964081112.html
Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников
Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников - РИА Новости, 05.08.2024
Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева — временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:11
2024-08-05T10:54
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева — временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в июне произошел захват заложников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."С ним контракт расторгнут", — сказал собеседник агентства.Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, а заложников освободили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. По нему сейчас проходят двое фигурантов.
https://ria.ru/20240616/sizo-1953288851.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где в июне захватили заложников

ГУФСИН расторгло контракт с врио начальника ростовского СИЗО-1 Заболотневым

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкСИЗО-1 в Ростове-на-Дону
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области уволило Романа Заболотнева — временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в июне произошел захват заложников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"С ним контракт расторгнут", — сказал собеседник агентства.
Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, а заложников освободили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. По нему сейчас проходят двое фигурантов.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО
16 июня, 21:30
 
ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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