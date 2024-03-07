https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html

Осужденные устроили погром в колонии, где сидел "скопинский маньяк"

Осужденные устроили погром в колонии, где сидел "скопинский маньяк" - РИА Новости, 07.03.2024

Осужденные устроили погром в колонии, где сидел "скопинский маньяк"

Осужденные устроили погром в исправительной колонии № 4 в городе Пугачеве Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСИН. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:27

2024-03-07T08:27

2024-03-07T13:47

происшествия

саратовская область

пугачев

виктор мохов

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САРАТОВ, 7 мар — РИА Новости. Осужденные устроили погром в исправительной колонии № 4 в городе Пугачеве Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ФСИН. В ведомстве уточнили, что накануне один из осужденных — злостный нарушитель порядка с 54 взысканиями, содержащийся в отряде со строгими условиями, "в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации"."Противоправные действия осужденного, отбывающего наказание по статье 105 Уголовного кодеса "Убийство", поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество — сломали окна и отсекающие двери в отряде", — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что сотрудники администрации требовали от осужденного выдать запрещенный предмет, а после того как он отказался, применили к нему физическую силу — "загиб обеих рук за спину и удержание". С остальными заключенными сотрудники колонии провели разъяснительную беседу, и те прекратили погром."Физическая сила к осужденным не применялась", — отметили в пресс-службе.Сейчас колония работает в штатном режиме, там оценивают материальный ущерб.Исправительная колония № 4 в Пугачеве оказалась в центре внимания в марте 2021 года, когда из нее освободился "скопинский маньяк" Виктор Мохов, отбывший почти 17-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек. Сейчас Мохов снова находится под судом — по делу об укрывательстве убийства, совершенного в его доме в августе 2022 года.

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

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саратовская область

пугачев

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происшествия, саратовская область, пугачев, виктор мохов