https://ria.ru/20240802/senatory-1963723621.html

Российские сенаторы, становившиеся фигурантами уголовных дел

Российские сенаторы, становившиеся фигурантами уголовных дел - РИА Новости, 02.08.2024

Российские сенаторы, становившиеся фигурантами уголовных дел

Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:32

2024-08-02T16:32

2024-08-02T16:32

справки

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

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2 августа 2024 года Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Дмитрия Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками правоохранительных органов "для проведения следственных мероприятий". Представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении сенатора РФ Дмитрия Савельева возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству. По данным следствия, в августе 2023 года подозреваемый поручил своему знакомому за денежное вознаграждение найти киллера. Целью был бизнесмен, к которому Савельев испытывал личную неприязнь.Сотрудники правоохранительных органов, узнав об этом, приняли меры для изобличения заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировав убийство. Савельев, получив сведения о якобы ликвидации предпринимателя, передал соучастнику вознаграждение.Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.30 января 2019 года Басманный суд Москвы арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Он был задержан на заседании Совфеда. Совет Федерации лишил Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска в его жилище, применение меры пресечения в виде заключения под стражу. 22 мая 2019 года Совет Федерации лишил находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора. В конце сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств – зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Кроме того, Рауль Арашуков был признан виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. В рамках следствия у семейства изъяли в казну государства активы на 1,5 миллиарда рублей.27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил его к пожизненному сроку. Аналогичное наказание получил его отец. Еще четырех фигурантов дела приговорили к срокам от 5 до 22 лет.В сентябре 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты на приговор Мосгорсуда и утвердил пожизненные сроки Рауфу Арашукову и его отцу Раулю по делу об убийствах.20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы (Франция) задержали российского сенатора, бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Первоначально его подозревали в уклонении от уплаты налогов, но позже было заведено дело об отмывании денег, полученных с помощью налогового мошенничества, совершенного организованной группой. 22 ноября 2017 года стало известно, что по делу Керимова во Франции задержали еще четырех человек - людей, работавших с политиком на принадлежащих ему объектах недвижимости в Ницце. Сенатору назначили залог в пять миллионов евро и запретили покидать страну. 6 декабря 2017 года стало известно, что суд принял решение оставить на свободе сенатора под залог в 40 миллионов евро. Керимов своей вины не признал. 28 июня 2018 года все предъявленные сенатору обвинения были сняты. 25 июня 2014 года Совет Федерации на заседании дал согласие Генпрокуратуре на возбуждение в отношении сенатора от Челябинской области Константина Цыбко уголовного дела, предусмотренного статьей "получение взятки", и лишил его неприкосновенности. 5 декабря 2014 года Цыбко был взят под подписку о невыезде по делу о хищении. 12 декабря 2014 года Константину Цыбко было предъявлено обвинение в получении взяток. По версии следствия, в 2012 году Цыбко получил от Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за содействие в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа. Также Цыбко получил от бизнесмена Олега Лакницкого 10 миллионов рублей за "лоббирование его бизнес-интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области". Сам бывший сенатор назвал следствие фарсом и связал следственные действия с политической борьбой в Челябинской области, а также вскрытыми им фактами коррупции в Озерском городском округе. 3 августа 2017 года суд города Озерск Челябинской области признал экс-сенатора виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей и приговорил Константина Цыбко к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей по обвинению во взяточничестве. 4 августа 2017 года Цыбко подал апелляционную жалобу на приговор, а также меру пресечения в виде ареста. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда. 16 февраля 2018 года прокуроры в прениях попросили суд изменить наказание Константину Цыбко и назначить 14 лет колонии строгого режима. 1 июня 2018 года Челябинский областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции бывшему члену Совета федерации Константину Цыбко. В конце ноября 2006 года в Мосгорсуде начались слушания дела так называемой "кингисеппской группировки". В рамках уголовного дела членам банды были предъявлены обвинения в бандитизме и умышленных убийствах по найму. Тогда же СМИ сообщили, что совершенные группировкой убийства могли быть выгодны сенатору Игорю Изместьеву. В середине декабря 2006 года Совет Федерации принял решение досрочно прекратить полномочия Изместьева на основании его личного заявления.16 января 2007 года Игорь Изместьев был задержан в аэропорту Бишкека (Киргизия) и этапирован в Москву, где Басманный суд санкционировал его арест. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств, терроризме и даче взятки. По версии следствия, в конце 1992 года Изместьев и еще 12 человек объединились в группировку для нападений на граждан. Следствие полагает, что участники банды совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 12 убийств. В конце декабря 2010 года суд приговорил к пожизненному заключению Игоря Изместьева. В ноябре 2006 года было возобновлено следствие по делу о хищении при поставках самолетов МиГ в Индию, подозреваемым по которому проходил экс-замминистра финансов, сенатор от заксобрания Пензенской области Андрей Вавилов. Первоначально уголовное дело было возбуждено в 1990-х годах, в 2000 году его прекратили за отсутствием в действиях Вавилова состава преступления. По версии следствия, в феврале-мае 1997 года группа должностных лиц Минфина и унитарного государственного предприятия Военно-промышленный комплекс МАПО вступила в преступный сговор с руководителями ряда коммерческих банков Москвы. Под видом выделения кредитов Индии для закупки самолетов МиГ-29 они похитили бюджетные средства на сумму свыше 231 миллиона долларов. По данным ведомства, к этому хищению, в частности, причастен и сенатор Вавилов. В июле 2008 года уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности. В марте 2010 года Вавилов досрочно сложил сенаторские полномочия. 2 июня 2006 года сотрудники ФСБ задержали сенатора от парламента Калмыкии Левона Чахмахчяна. По данным следствия, "в апреле 2006 года Чахмахчян совместно с другими участниками преступной группы путем обмана и злоупотребления должностным положением склонил руководство одной из крупнейших авиакомпаний к передаче им денежного вознаграждения в сумме 1,5 миллиона долларов за решение якобы имеющихся проблем, связанных с перечислением в бюджет налоговых платежей и таможенных пошлин". В Генпрокуратуре уточнили, что в группу вошли, в том числе, зять Чахмахчяна, занимавший должность помощника аудитора Счетной палаты РФ и главный бухгалтер некоммерческого объединения "Ассоциация российско-армянского делового сотрудничества". 9 июня 2006 года Народный хурал Калмыкии отозвал сенатора Чахмахчяна. 8 февраля 2007 года генпрокуратура предъявила Левону Чахмахчяну обвинение в хищении. 17 июля 2008 года Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Двое других подсудимых по этому делу Армен Оганесян и Игорь Арушанов были осуждены на 8 и 7 лет заключения соответственно. 17 октября 2003 года Генпрокуратура обвинила президента компании "ЮКОС-Москва" Василия Шахновского в неуплате налогов на 29 миллионов рублей. 27 октября законодательное собрание Эвенкийского автономного округа приняло решение назначить Шахновского членом Совета Федерации от Эвенкии, но 6 ноября Красноярский краевой суд признал избрание незаконным. Расследование уголовного дела было завершено 31 октября. К этому времени, как сообщили в прокуратуре, Шахновский погасил задолженность по невыплаченным налогам и взносам в Пенсионный фонд, выплатив вместе с начисленными пени и штрафами 53 миллиона 365 тысяч рублей. 5 февраля 2004 года Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу компании "ЮКОС-Москва" Василия Шахновского к одному году лишения свободы и освободил его от наказания в связи с "изменением обстановки". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф