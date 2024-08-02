https://ria.ru/20240802/savelev-1963707824.html

СК рассказал о подготовке сенатором Савельевым убийства предпринимателя

СК рассказал о подготовке сенатором Савельевым убийства предпринимателя - РИА Новости, 02.08.2024

СК рассказал о подготовке сенатором Савельевым убийства предпринимателя

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:33

2024-08-02T15:33

2024-08-02T16:51

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

игорь краснов

дмитрий савельев

россия

москва

тульская область

светлана петренко

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству", — сказала она.Речь идет о статье 105 Уголовного кодекса. По ней Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.По данным следствия, в августе прошлого года подозреваемый поручил своему знакомому за денежное вознаграждение найти киллера. Целью был бизнесмен, к которому Савельев испытывал личную неприязнь. Сотрудники правоохранительных органов, узнав об этом, приняли меры для изобличения заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировав убийство. Сенатор, получив сведения о якобы ликвидации предпринимателя, передал соучастнику вознаграждение.Как уточнили в СК, Совет Федерации согласился лишить Савельева неприкосновенности и одобрил привлечение его к уголовной ответственности. Ранее в пятницу соответствующий запрос в верхнюю палату парламента направил генпрокурор Игорь Краснов.Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко позднее сообщил, что сенатора задержали на выходе из зала заседаний. Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), игорь краснов, дмитрий савельев, россия, москва, тульская область, светлана петренко, госдума рф, совет федерации рф, дело сенатора савельева