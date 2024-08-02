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СК рассказал о подготовке сенатором Савельевым убийства предпринимателя - РИА Новости, 02.08.2024
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15:33 02.08.2024 (обновлено: 16:51 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963707824.html
СК рассказал о подготовке сенатором Савельевым убийства предпринимателя
СК рассказал о подготовке сенатором Савельевым убийства предпринимателя - РИА Новости, 02.08.2024
СК рассказал о подготовке сенатором Савельевым убийства предпринимателя
Следственный комитет возбудил уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:33
2024-08-02T16:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
игорь краснов
дмитрий савельев
россия
москва
тульская область
светлана петренко
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.&quot;В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству&quot;, — сказала она.Речь идет о статье 105 Уголовного кодекса. По ней Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.По данным следствия, в августе прошлого года подозреваемый поручил своему знакомому за денежное вознаграждение найти киллера. Целью был бизнесмен, к которому Савельев испытывал личную неприязнь. Сотрудники правоохранительных органов, узнав об этом, приняли меры для изобличения заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировав убийство. Сенатор, получив сведения о якобы ликвидации предпринимателя, передал соучастнику вознаграждение.Как уточнили в СК, Совет Федерации согласился лишить Савельева неприкосновенности и одобрил привлечение его к уголовной ответственности. Ранее в пятницу соответствующий запрос в верхнюю палату парламента направил генпрокурор Игорь Краснов.Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко позднее сообщил, что сенатора задержали на выходе из зала заседаний. Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html
https://ria.ru/20240802/neprikosnovennost-1963708496.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), игорь краснов, дмитрий савельев, россия, москва, тульская область, светлана петренко, госдума рф, совет федерации рф, дело сенатора савельева
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Краснов, Дмитрий Савельев, Россия, Москва, Тульская область, Светлана Петренко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Дело сенатора Савельева
СК рассказал о подготовке сенатором Савельевым убийства предпринимателя

Против сенатора Савельева возбудили уголовное дело за подготовку убийства

© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
Дмитрий Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству", — сказала она.

Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев
Вчера, 15:52
Речь идет о статье 105 Уголовного кодекса. По ней Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, в августе прошлого года подозреваемый поручил своему знакомому за денежное вознаграждение найти киллера. Целью был бизнесмен, к которому Савельев испытывал личную неприязнь.
Сотрудники правоохранительных органов, узнав об этом, приняли меры для изобличения заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировав убийство. Сенатор, получив сведения о якобы ликвидации предпринимателя, передал соучастнику вознаграждение.
Как уточнили в СК, Совет Федерации согласился лишить Савельева неприкосновенности и одобрил привлечение его к уголовной ответственности. Ранее в пятницу соответствующий запрос в верхнюю палату парламента направил генпрокурор Игорь Краснов.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности Савельева
Вчера, 15:33
Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко позднее сообщил, что сенатора задержали на выходе из зала заседаний.
Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.
Валерий Рашкин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Случаи лишения неприкосновенности сенаторов и депутатов Госдумы
Вчера, 16:10
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Игорь КрасновДмитрий СавельевРоссияМоскваТульская областьСветлана ПетренкоГосдума РФСовет Федерации РФДело сенатора Савельева
 
 
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