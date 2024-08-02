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Аварии и ЧП на речном транспорте в России в 2023-2024 годах

Аварии и ЧП на речном транспорте в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 02.08.2024

Аварии и ЧП на речном транспорте в России в 2023-2024 годах

пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сообщением остров Валаам - Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель в акватории... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:32

2024-08-02T12:32

2024-08-02T12:32

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20242 августа пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сообщением остров Валаам - Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель в акватории Ладожского озера. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Повреждений на судне, водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов нет. Теплоход судоходству не препятствует, для оказания помощи по снятию судна с мели привлечен рейдовый буксир. В результате ЧП никто не пострадал. 21 июля на реке Северная в Красноярском крае катер на воздушной подушке "Хивус" столкнулся со скалой. На борту находились пять человек, один из них погиб на месте, трое были госпитализированы. 29 июня в ростовском городе Азов в устье Дона столкнулись два катера. В результате столкновения погиб водитель маломерного судна, пассажирка другого катера доставлена в больницу. 11 июня утром на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат", расположенной на территории Железнодорожного района Самары, судоводитель за рулем маломерного судна нарушил правила безопасности движения и столкнулся с лодкой под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате водитель лодки выпал за борт и пропал без вести. В ночь на 5 июня в Ленинском районе Астрахани на реке Прямая Болда катер столкнулся с плавучим знаком (бакеном), в результате чего опрокинулся. В результате трое мужчин были госпитализированы. 1 мая пассажирский теплоход "Сергей Кучкин", выполняющий рейс по маршруту Самара - Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза на Волге. На его борту находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа. В 16.00 мск буксир снял теплоход с мели и направил к причалу речного вокзала Тольятти. Судно повреждений не получило, пострадавших не было. 27 апреля вечером на реке Иртыш напротив острова Самарский в Омске произошло столкновение моторной лодки с двумя пассажирами на борту с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов. В результате ЧП два жителя Омска погибли. 202323 сентября на Чиркейском водохранилище в Дагестане во время водной прогулки катер с туристами зашел на мелководье, в результате чего судно сильно потрясло. Семь туристов пострадали, они обратились в медучреждения с различными травмами. 23 сентября на 505-м километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи в Ямало-Ненецком автономном округе затонул теплоход "Авангард" с несамоходной баржей, груженной строительными материалами. 27 сентября "Авангард" был извлечен из воды. В капитанской рубке были обнаружены тела капитана и помощника. В поисково-спасательных работах участвовали 12 сотрудников аварийно-спасательной службы "Ямалспас", а также работники собственника катера. 19 августа в протоке Волги и Мастрюковских озер столкнулись катер без пассажиров под управлением мужчины с лодкой, которой также управлял мужчина. На борту находились девушка и мальчик 2011 года рождения. Водитель лодки погиб на месте, девушка и мальчик были доставлены в больницу. 29 июля вечером на 1156 километре судового хода реки Волга в районе острова Амоксары в Чувашии произошло затопление маломерного судна марки "Прогресс-4" с пассажирами на борту. В результате ЧП один человек погиб, два человека пропали без вести. Были спасены семь пассажиров лодки. 24 июля в районе дамбы возле города Кронштадт (Санкт-Петербург) перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. Один человек погиб, остальные пассажиры были извлечены из воды. 5 июля в Ярославле при швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом. Несмотря на максимально допустимое количество людей на борту судна в 83 человека, капитан допустил посадку с причала речного вокзала на пассажирский теплоход 116 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетнего. В результате ЧП четыре человека пострадали – двое несовершеннолетних пассажиров получили гематомы и ссадины, одному взрослому пассажиру причинен легкий вред здоровью, еще одному – тяжкий.19 июня в республике Марий Эл на реке Волге напротив деревни Чуваш-Отары произошло столкновение моторной лодки с теплоходом-толкачом, состоящим из двух барж. В результате ЧП один рыбак погиб, другой был госпитализирован с многочисленными ушибами.18 июня на 2748 километре реки Волги близ поселка Черный Яр Астраханской области круизных трехпалубный пассажирский теплоход "Павел Бажов", следовавший маршрутом Казань-Астрахань, сел на мель. На борту находились 193 пассажира и 60 членов экипажа. Во время инцидента никто не пострадал, водотечности у судна не было. 6 июня в Чувашии недалеко от деревни Курочкино Козловского округа на реке Волге столкнулась баржа с надувной моторной лодкой. По данным МЧС региона, в результате столкновения мужчина, находившийся в лодке, погиб, его спутницу удалось спасти.23 мая в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на реке Оби во время ночной стоянки в районе поселка Зенково на судне "РТ-377" произошел взрыв и пожар. В результате ЧП один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, погибший был капитаном судна.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Алёна Пава

справки, самара, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия