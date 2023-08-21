https://ria.ru/20230821/lodki-1891250254.html
В Самарской области завели дело после столкновения на Волге двух лодок
В Самарской области завели дело после столкновения на Волге двух лодок - РИА Новости, 21.08.2023
В Самарской области завели дело после столкновения на Волге двух лодок
Уголовное дело возбудили в Самарской области после столкновения двух моторных лодок на Волге, в результате которого один человек погиб и двое пострадали,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:37
2023-08-21T12:37
2023-08-21T12:37
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Самарской области после столкновения двух моторных лодок на Волге, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ. По версии следствия, днем 19 августа в протоке Волги и Мастрюковских озер столкнулись катер без пассажиров под управлением мужчины 1982 года рождения с лодкой, которой управлял мужчина 1976 года рождения, на борту находились девушка 1999 года рождения и мальчик 2011 года рождения. Водитель лодки погиб на месте, девушка и мальчик доставлены в больницу. "По факту столкновения судов, повлекшего гибель судоводителя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. Столкновение произошло вблизи турбазы "Маяк" под Самарой. По информации ведомства, для выяснения причин происшествия и определения судоводителя-нарушителя следователи опрашивают свидетелей, проводится ряд экспертиз. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель катера установлен, он сотрудничает со следствием, его процессуальный статус пока не определен.
https://ria.ru/20230821/tuva-1891200261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области завели дело после столкновения на Волге двух лодок
В Самарской области завели уголовное дело после столкновения на Волге двух лодок
САМАРА, 21 авг - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в Самарской области после столкновения двух моторных лодок на Волге, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщается в телеграм-канале
Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.
По версии следствия, днем 19 августа в протоке Волги и Мастрюковских озер столкнулись катер без пассажиров под управлением мужчины 1982 года рождения с лодкой, которой управлял мужчина 1976 года рождения, на борту находились девушка 1999 года рождения и мальчик 2011 года рождения. Водитель лодки погиб на месте, девушка и мальчик доставлены в больницу.
"По факту столкновения судов, повлекшего гибель судоводителя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Столкновение произошло вблизи турбазы "Маяк" под Самарой
. По информации ведомства, для выяснения причин происшествия и определения судоводителя-нарушителя следователи опрашивают свидетелей, проводится ряд экспертиз.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель катера установлен, он сотрудничает со следствием, его процессуальный статус пока не определен.
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