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В Красноярском крае катер врезался в скалу - РИА Новости, 22.07.2024
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06:26 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kater-1961121403.html
В Красноярском крае катер врезался в скалу
В Красноярском крае катер врезался в скалу - РИА Новости, 22.07.2024
В Красноярском крае катер врезался в скалу
Катер на воздушной подушке "Хивус" столкнулся со скалой на реке Северная в Красноярском крае, один человек погиб, три пострадали, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T06:26
2024-07-22T06:26
происшествия
россия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Катер на воздушной подушке "Хивус" столкнулся со скалой на реке Северная в Красноярском крае, один человек погиб, три пострадали, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "На реке Северная судно на воздушной подушке "Хивус" столкнулось со скалой. На борту находились пять человек, один из них погиб на месте, трое - госпитализированы", - говорится в сообщении. Восточный межрегиональный СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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россия
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происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае катер врезался в скалу

МЧС: в Красноярском крае катер столкнулся со скалой, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Катер на воздушной подушке "Хивус" столкнулся со скалой на реке Северная в Красноярском крае, один человек погиб, три пострадали, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"На реке Северная судно на воздушной подушке "Хивус" столкнулось со скалой. На борту находились пять человек, один из них погиб на месте, трое - госпитализированы", - говорится в сообщении.
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Вчера, 22:29
Восточный межрегиональный СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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