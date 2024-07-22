https://ria.ru/20240722/kater-1961121403.html
В Красноярском крае катер врезался в скалу
В Красноярском крае катер врезался в скалу - РИА Новости, 22.07.2024
В Красноярском крае катер врезался в скалу
Катер на воздушной подушке "Хивус" столкнулся со скалой на реке Северная в Красноярском крае, один человек погиб, три пострадали, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T06:26
2024-07-22T06:26
2024-07-22T06:26
происшествия
россия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Катер на воздушной подушке "Хивус" столкнулся со скалой на реке Северная в Красноярском крае, один человек погиб, три пострадали, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "На реке Северная судно на воздушной подушке "Хивус" столкнулось со скалой. На борту находились пять человек, один из них погиб на месте, трое - госпитализированы", - говорится в сообщении. Восточный межрегиональный СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20240721/avariya-1961092996.html
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае катер врезался в скалу
МЧС: в Красноярском крае катер столкнулся со скалой, один человек погиб