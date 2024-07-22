https://ria.ru/20240722/kater-1961121403.html

В Красноярском крае катер врезался в скалу

В Красноярском крае катер врезался в скалу - РИА Новости, 22.07.2024

В Красноярском крае катер врезался в скалу

Катер на воздушной подушке "Хивус" столкнулся со скалой на реке Северная в Красноярском крае, один человек погиб, три пострадали, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T06:26

2024-07-22T06:26

2024-07-22T06:26

происшествия

россия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Катер на воздушной подушке "Хивус" столкнулся со скалой на реке Северная в Красноярском крае, один человек погиб, три пострадали, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "На реке Северная судно на воздушной подушке "Хивус" столкнулось со скалой. На борту находились пять человек, один из них погиб на месте, трое - госпитализированы", - говорится в сообщении. Восточный межрегиональный СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20240721/avariya-1961092996.html

россия

красноярский край

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происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)