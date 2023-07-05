https://ria.ru/20230705/yaroslavl-1882357131.html

В Ярославле ввели режим ЧС из-за столкновения теплохода с пирсом

В Ярославле ввели режим ЧС из-за столкновения теплохода с пирсом - РИА Новости, 05.07.2023

В Ярославле ввели режим ЧС из-за столкновения теплохода с пирсом

Число госпитализированных после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле возросло до семи человек, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил мэр Ярославля Артем... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:51

2023-07-05T13:51

2023-07-05T14:36

происшествия

ярославль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Число госпитализированных после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле возросло до семи человек, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в Telegram-канале."Оперативно прибыл на место происшествия. Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи. В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро. Среди пассажиров теплохода было много гостей города. Людей автобусом увезли с места происшествия. Всем, кому нужно, предоставим места в гостинице", - написал мэр.Он уточнил, что столкновение произошло около 11.30 (совпадает с мск) на Тверицкой набережной. На месте также работают сотрудники транспортной прокуратуры.Позже мэр привел уточняющую информацию от департамента здравоохранения Ярославской области. "После ЧП с теплоходом в больницу госпитализирован один пострадавший, двое других, доставленных в больницу имени Соловьева, отпущены на амбулаторное лечение. Также сейчас в приемном покое областной детской больницы обследуют двоих детей, решается вопрос о их госпитализации, еще двое получают медицинскую помощь в травмпункте", - говорится в сообщении.Ранее РИА Новости сообщили в ГУМЧС по региону, что при швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом, всего на судне было более 80 человек, пострадали трое. Теплоход значительных повреждение не получил, нет течи и пробоин.

https://ria.ru/20230619/teplokhod-1879053236.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)