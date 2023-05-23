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В Югре один человек погиб при пожаре на теплоходе на реке Обь - РИА Новости, 23.05.2023
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12:03 23.05.2023 (обновлено: 12:22 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/teplokhod-1873574193.html
В Югре один человек погиб при пожаре на теплоходе на реке Обь
В Югре один человек погиб при пожаре на теплоходе на реке Обь - РИА Новости, 23.05.2023
В Югре один человек погиб при пожаре на теплоходе на реке Обь
Один человек погиб, пятеро госпитализированы с ожогами разной степени тяжести после пожара на теплоходе на реке Обь в ХМАО, сообщает окружное управление... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:03
2023-05-23T12:22
происшествия
обь
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Один человек погиб, пятеро госпитализированы с ожогами разной степени тяжести после пожара на теплоходе на реке Обь в ХМАО, сообщает окружное управление Ространснадзора.По информации ведомства, во вторник во время ночной стоянки в районе поселка Зенково (ХМАО) на судне "РТ–377" произошел взрыв и пожар. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход "потерял плавучесть и сел корпусом на грунт" у левого берега реки Обь."Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести", – говорится в сообщении.После ЧП на судне Ространснадзор начал проверку. Уточняется, что судовладелец – компания "Нефтеюганский речной порт".
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обь
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, обь, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ханты-мансийский автономный округ, россия
Происшествия, Обь, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
В Югре один человек погиб при пожаре на теплоходе на реке Обь

Один человек погиб, пятерых госпитализировали после пожара на теплоходе на реке Обь в Югре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Один человек погиб, пятеро госпитализированы с ожогами разной степени тяжести после пожара на теплоходе на реке Обь в ХМАО, сообщает окружное управление Ространснадзора.
По информации ведомства, во вторник во время ночной стоянки в районе поселка Зенково (ХМАО) на судне "РТ–377" произошел взрыв и пожар. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход "потерял плавучесть и сел корпусом на грунт" у левого берега реки Обь.
"Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести", – говорится в сообщении.
После ЧП на судне Ространснадзор начал проверку. Уточняется, что судовладелец – компания "Нефтеюганский речной порт".
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ПроисшествияОбьФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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