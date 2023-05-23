https://ria.ru/20230523/teplokhod-1873574193.html

В Югре один человек погиб при пожаре на теплоходе на реке Обь

В Югре один человек погиб при пожаре на теплоходе на реке Обь - РИА Новости, 23.05.2023

В Югре один человек погиб при пожаре на теплоходе на реке Обь

Один человек погиб, пятеро госпитализированы с ожогами разной степени тяжести после пожара на теплоходе на реке Обь в ХМАО, сообщает окружное управление... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:03

2023-05-23T12:03

2023-05-23T12:22

происшествия

обь

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

ханты-мансийский автономный округ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Один человек погиб, пятеро госпитализированы с ожогами разной степени тяжести после пожара на теплоходе на реке Обь в ХМАО, сообщает окружное управление Ространснадзора.По информации ведомства, во вторник во время ночной стоянки в районе поселка Зенково (ХМАО) на судне "РТ–377" произошел взрыв и пожар. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход "потерял плавучесть и сел корпусом на грунт" у левого берега реки Обь."Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести", – говорится в сообщении.После ЧП на судне Ространснадзор начал проверку. Уточняется, что судовладелец – компания "Нефтеюганский речной порт".

https://ria.ru/20230523/pozhar-1873540406.html

обь

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, обь, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ханты-мансийский автономный округ, россия