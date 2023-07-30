https://ria.ru/20230730/volga-1887171115.html

Моторная лодка затонула на Волге в Чувашии, пропали два человека

Моторная лодка затонула на Волге в Чувашии, пропали два человека - РИА Новости, 30.07.2023

Моторная лодка затонула на Волге в Чувашии, пропали два человека

Моторная лодка с людьми затонула на Волге в Чувашии, спасены 7 человек, еще двух человек продолжают искать, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:44

2023-07-30T10:44

2023-07-30T10:44

происшествия

россия

моргаушский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Моторная лодка с людьми затонула на Волге в Чувашии, спасены 7 человек, еще двух человек продолжают искать, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 29 июля около 18.30 на 1156 километре судового хода реки Волга в районе острова Амоксары в Чувашии произошло затопление маломерного судна марки "Прогресс-4" с пассажирами на борту. В ходе поисково-спасательной операции обнаружены и спасены семь пассажиров лодки", - говорится в сообщении. Отмечается, что Чувашской транспортной прокуратурой "координируются работы по поиску судоводителя и одного пассажира". Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управления на транспорте СК РФ, по факту затопления маломерного судна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Уточняется, что трагедия произошла "из-за ухудшившихся погодных условий в результате шторма". "В результате один человек погиб, судьба двоих неизвестна", - подчеркивается в сообщении. Ранее МЧС России сообщило, что в Чувашии ищут пассажиров лодки, перевернувшейся на Волге в Моргаушском районе, спасены семь человек, один погиб.

https://ria.ru/20230725/kirgiziya-1886169004.html

https://ria.ru/20230725/lodka-1886067926.html

россия

моргаушский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, моргаушский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)