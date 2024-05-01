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В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти - РИА Новости, 01.05.2024
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18:46 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/teplokhod-1943352134.html
В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти
В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти - РИА Новости, 01.05.2024
В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти
Пассажирский теплоход, следовавший из Самары в Нижний Новгород, сел на мель вблизи Тольятти, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:46
2024-05-01T18:46
происшествия
самара
нижний новгород
тольятти
самарская область
россия
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САМАРА, 1 мая - РИА Новости. Пассажирский теплоход, следовавший из Самары в Нижний Новгород, сел на мель вблизи Тольятти, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 1 мая 2024 года около 16.25 (15.25 мск), пассажирский теплоход "Сергей Кучкин", выполняющий рейс по маршруту Самара - Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза № 22 на реке Волга. На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В 16.00 мск буксир снял теплоход с мели и направил к причалу речного вокзала Тольятти. Судно повреждений не получило, пострадавших нет, отметили в прокуратуре. Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования.
https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html
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происшествия, самара, нижний новгород, тольятти, самарская область, россия
Происшествия, Самара, Нижний Новгород, Тольятти, Самарская область, Россия
В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти

Пассажирский теплоход, плывший в Нижний Новгород, сел на мель около Тольятти

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРечной вокзал в Нижнем Новгороде
Речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Речной вокзал в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 мая - РИА Новости. Пассажирский теплоход, следовавший из Самары в Нижний Новгород, сел на мель вблизи Тольятти, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 1 мая 2024 года около 16.25 (15.25 мск), пассажирский теплоход "Сергей Кучкин", выполняющий рейс по маршруту Самара - Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза № 22 на реке Волга. На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В 16.00 мск буксир снял теплоход с мели и направил к причалу речного вокзала Тольятти.
Судно повреждений не получило, пострадавших нет, отметили в прокуратуре.
Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования.
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