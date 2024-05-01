https://ria.ru/20240501/teplokhod-1943352134.html

В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти

В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти - РИА Новости, 01.05.2024

В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти

Пассажирский теплоход, следовавший из Самары в Нижний Новгород, сел на мель вблизи Тольятти, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:46

2024-05-01T18:46

2024-05-01T18:46

происшествия

самара

нижний новгород

тольятти

самарская область

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САМАРА, 1 мая - РИА Новости. Пассажирский теплоход, следовавший из Самары в Нижний Новгород, сел на мель вблизи Тольятти, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 1 мая 2024 года около 16.25 (15.25 мск), пассажирский теплоход "Сергей Кучкин", выполняющий рейс по маршруту Самара - Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза № 22 на реке Волга. На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В 16.00 мск буксир снял теплоход с мели и направил к причалу речного вокзала Тольятти. Судно повреждений не получило, пострадавших нет, отметили в прокуратуре. Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования.

https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html

самара

нижний новгород

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происшествия, самара, нижний новгород, тольятти, самарская область, россия