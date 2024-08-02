https://ria.ru/20240802/teplohod-1963621980.html

В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель теплоходом

В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель теплоходом - РИА Новости, 02.08.2024

В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель теплоходом

Пассажирский теплоход "К.А. Тимирязев", севший на мель в Ладожском озере у острова Коневец, не препятствует судоходству, для оказания помощи по снятию судна с... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:58

2024-08-02T10:58

2024-08-02T10:58

происшествия

ладожское озеро

валаам

санкт-петербург

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пассажирский теплоход "К.А. Тимирязев", севший на мель в Ладожском озере у острова Коневец, не препятствует судоходству, для оказания помощи по снятию судна с мели привлечен рейдовый буксир, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. "Пассажирский т/х "К.А. Тимирязев", следовавший по маршруту Валаам - Санкт-Петербург, сел на мель в Ладожском озере у острова Коневец. На борту 170 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждений на судне, водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не препятствует. Для оказания помощи по снятию теплохода с мели привлечен рейдовый буксир. На данный момент судно находится на мели", – сообщили в ведомстве. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" уклонился от курса и сел на мель в акватории Ладожского озера. По факту посадки теплохода на мель прокуратура организовала проверку. Помимо 170 пассажиров, на борту находятся 47 членов экипажа. Сообщалось, что собственник принимает меры для снятия судна с мели.

https://ria.ru/20240501/teplokhod-1943352134.html

ладожское озеро

валаам

санкт-петербург

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происшествия, ладожское озеро, валаам, санкт-петербург, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), северо-западная транспортная прокуратура