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В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель теплоходом - РИА Новости, 02.08.2024
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10:58 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/teplohod-1963621980.html
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель теплоходом
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель теплоходом - РИА Новости, 02.08.2024
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель теплоходом
Пассажирский теплоход "К.А. Тимирязев", севший на мель в Ладожском озере у острова Коневец, не препятствует судоходству, для оказания помощи по снятию судна с... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:58
2024-08-02T10:58
происшествия
ладожское озеро
валаам
санкт-петербург
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пассажирский теплоход "К.А. Тимирязев", севший на мель в Ладожском озере у острова Коневец, не препятствует судоходству, для оказания помощи по снятию судна с мели привлечен рейдовый буксир, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. "Пассажирский т/х "К.А. Тимирязев", следовавший по маршруту Валаам - Санкт-Петербург, сел на мель в Ладожском озере у острова Коневец. На борту 170 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждений на судне, водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не препятствует. Для оказания помощи по снятию теплохода с мели привлечен рейдовый буксир. На данный момент судно находится на мели", – сообщили в ведомстве. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" уклонился от курса и сел на мель в акватории Ладожского озера. По факту посадки теплохода на мель прокуратура организовала проверку. Помимо 170 пассажиров, на борту находятся 47 членов экипажа. Сообщалось, что собственник принимает меры для снятия судна с мели.
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ладожское озеро
валаам
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происшествия, ладожское озеро, валаам, санкт-петербург, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ладожское озеро, Валаам, Санкт-Петербург, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Росморречфлоте рассказали о ситуации с севшим на мель теплоходом

Росморречфлот: севший на мель в Ладожском озере теплоход не мешает судоходству

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" в акватории Ладожского озера
Пассажирский теплоход К. А. Тимирязев в акватории Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" в акватории Ладожского озера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пассажирский теплоход "К.А. Тимирязев", севший на мель в Ладожском озере у острова Коневец, не препятствует судоходству, для оказания помощи по снятию судна с мели привлечен рейдовый буксир, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
«
"Пассажирский т/х "К.А. Тимирязев", следовавший по маршруту Валаам - Санкт-Петербург, сел на мель в Ладожском озере у острова Коневец. На борту 170 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждений на судне, водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не препятствует. Для оказания помощи по снятию теплохода с мели привлечен рейдовый буксир. На данный момент судно находится на мели", – сообщили в ведомстве.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" уклонился от курса и сел на мель в акватории Ладожского озера. По факту посадки теплохода на мель прокуратура организовала проверку. Помимо 170 пассажиров, на борту находятся 47 членов экипажа. Сообщалось, что собственник принимает меры для снятия судна с мели.
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ПроисшествияЛадожское озероВалаамСанкт-ПетербургФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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