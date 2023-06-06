https://ria.ru/20230606/volga-1876539678.html

В Чувашии мужчина погиб при столкновении лодки с баржей на Волге

В Чувашии мужчина погиб при столкновении лодки с баржей на Волге - РИА Новости, 06.06.2023

В Чувашии мужчина погиб при столкновении лодки с баржей на Волге

Баржа столкнулась с моторной лодкой на Волге в Чувашии, погиб один человек с лодки, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:41

2023-06-06T17:41

2023-06-06T17:41

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волга

чувашская республика (чувашия)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Баржа столкнулась с моторной лодкой на Волге в Чувашии, погиб один человек с лодки, сообщает МЧС региона. Сообщение о столкновении баржи с надувной моторной лодкой на реке Волга поступило в службу спасения Чувашии во вторник в 15.46. "ЧП произошло недалеко от деревни Курочкино Козловского округа, в 300 метрах от берега. На борту маломерного судна находились два человека – мужчина и женщина 1960. По предварительной информации, в результате столкновения погиб мужчина. Его спутницу удалось спасти", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230606/mchs-1876499341.html

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волга, чувашская республика (чувашия), россия