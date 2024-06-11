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СК завел дело после столкновения двух судов на реке под Самарой - РИА Новости, 11.06.2024
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16:51 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/delo-1952227890.html
СК завел дело после столкновения двух судов на реке под Самарой
СК завел дело после столкновения двух судов на реке под Самарой - РИА Новости, 11.06.2024
СК завел дело после столкновения двух судов на реке под Самарой
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту столкновения двух судов на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат" под Самарой, сообщило Центральное... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:51
2024-06-11T16:51
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту столкновения двух судов на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат" под Самарой, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. По версии следователей, утром во вторник на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат", расположенной на территории Железнодорожного района Самары, судоводитель за рулем маломерного судна нарушил правила безопасности движения и столкнулся с лодкой под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате водитель лодки выпал за борт и пропал без вести. Сейчас ведутся поиски мужчины. "Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ЦМСУТ СК России. По факту происшествия собственную проверку организовала Куйбышевская транспортная прокуратура. Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, столкнулись катер Silver Star и самодельная рыбацкая лодка. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации маломерных судов, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240608/kemerovo-1951594377.html
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после столкновения двух судов на реке под Самарой

СК РФ завел уголовное дело после столкновения двух судов на реке под Самарой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту столкновения двух судов на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат" под Самарой, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
По версии следователей, утром во вторник на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат", расположенной на территории Железнодорожного района Самары, судоводитель за рулем маломерного судна нарушил правила безопасности движения и столкнулся с лодкой под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате водитель лодки выпал за борт и пропал без вести. Сейчас ведутся поиски мужчины.
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"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ЦМСУТ СК России.
По факту происшествия собственную проверку организовала Куйбышевская транспортная прокуратура. Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, столкнулись катер Silver Star и самодельная рыбацкая лодка. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации маломерных судов, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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ПроисшествияСамараРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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