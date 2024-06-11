https://ria.ru/20240611/delo-1952227890.html

СК завел дело после столкновения двух судов на реке под Самарой

СК завел дело после столкновения двух судов на реке под Самарой - РИА Новости, 11.06.2024

СК завел дело после столкновения двух судов на реке под Самарой

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту столкновения двух судов на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат" под Самарой, сообщило Центральное... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:51

2024-06-11T16:51

2024-06-11T16:51

происшествия

самара

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту столкновения двух судов на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат" под Самарой, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. По версии следователей, утром во вторник на реке Самара недалеко от лодочной станции "Прокат", расположенной на территории Железнодорожного района Самары, судоводитель за рулем маломерного судна нарушил правила безопасности движения и столкнулся с лодкой под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате водитель лодки выпал за борт и пропал без вести. Сейчас ведутся поиски мужчины. "Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ЦМСУТ СК России. По факту происшествия собственную проверку организовала Куйбышевская транспортная прокуратура. Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, столкнулись катер Silver Star и самодельная рыбацкая лодка. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации маломерных судов, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240608/kemerovo-1951594377.html

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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)