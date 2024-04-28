https://ria.ru/20240428/omsk-1942898000.html

В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом

В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом - РИА Новости, 28.04.2024

В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом

Два жителя Омска разбились во время столкновения моторной лодки с плавучим причалом, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры области. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:39

2024-04-28T10:39

2024-04-28T10:39

происшествия

омск

иртыш (река)

самарское

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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Два жителя Омска разбились во время столкновения моторной лодки с плавучим причалом, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры области. Инцидент произошел поздним вечером в субботу на реке Иртыш напротив острова Самарский в Омске. "Произошло столкновение моторной лодки с двумя пассажирами на борту с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов. В результате происшествия пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства аварии устанавливают. Омская транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.

https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html

https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html

омск

иртыш (река)

самарское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, иртыш (река), самарское