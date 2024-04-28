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В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом - РИА Новости, 28.04.2024
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10:39 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/omsk-1942898000.html
В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом
В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом - РИА Новости, 28.04.2024
В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом
Два жителя Омска разбились во время столкновения моторной лодки с плавучим причалом, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры области. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:39
2024-04-28T10:39
происшествия
омск
иртыш (река)
самарское
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Два жителя Омска разбились во время столкновения моторной лодки с плавучим причалом, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры области. Инцидент произошел поздним вечером в субботу на реке Иртыш напротив острова Самарский в Омске. "Произошло столкновение моторной лодки с двумя пассажирами на борту с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов. В результате происшествия пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства аварии устанавливают. Омская транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html
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омск
иртыш (река)
самарское
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происшествия, омск, иртыш (река), самарское
Происшествия, Омск, Иртыш (река), Самарское
В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом

Два жителя Омска разбились при столкновении моторной лодки с плавучим причалом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Два жителя Омска разбились во время столкновения моторной лодки с плавучим причалом, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры области.
Инцидент произошел поздним вечером в субботу на реке Иртыш напротив острова Самарский в Омске.
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"Произошло столкновение моторной лодки с двумя пассажирами на борту с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов. В результате происшествия пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства аварии устанавливают. Омская транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.
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ПроисшествияОмскИртыш (река)Самарское
 
 
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