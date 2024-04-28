https://ria.ru/20240428/omsk-1942898000.html
В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом
В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом - РИА Новости, 28.04.2024
В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом
Два жителя Омска разбились во время столкновения моторной лодки с плавучим причалом, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры области. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:39
2024-04-28T10:39
2024-04-28T10:39
происшествия
омск
иртыш (река)
самарское
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ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Два жителя Омска разбились во время столкновения моторной лодки с плавучим причалом, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры области. Инцидент произошел поздним вечером в субботу на реке Иртыш напротив острова Самарский в Омске. "Произошло столкновение моторной лодки с двумя пассажирами на борту с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов. В результате происшествия пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства аварии устанавливают. Омская транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html
https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html
омск
иртыш (река)
самарское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, иртыш (река), самарское
Происшествия, Омск, Иртыш (река), Самарское
В Омске лодка столкнулась с плавучим причалом
Два жителя Омска разбились при столкновении моторной лодки с плавучим причалом