https://ria.ru/20230618/teplokhod-1878987673.html
В Астраханской области сел на мель теплоход с 193 пассажирами
В Астраханской области сел на мель теплоход с 193 пассажирами - РИА Новости, 18.06.2023
В Астраханской области сел на мель теплоход с 193 пассажирами
Теплоход "Павел Бажов" сел на мель на Волге в Астраханской области, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:29
2023-06-18T13:29
2023-06-18T13:29
происшествия
астраханская область
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Теплоход "Павел Бажов" сел на мель на Волге в Астраханской области, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. "Получен доклад от диспетчера ФГБУ "Администрация Волжского ВВП" о том, что на 2748 км реки Волга близ поселка Черный Яр пассажирский теплоход "Павел Бажов", следовавший маршрутом Казань-Астрахань, сел на мель. На борту находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что пострадавших нет, водотечности у судна нет. Компетентными службами принимаются меры по снятию судна с мели. Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области, на борту находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. "В оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от дежурного гидротехнических сооружений и судоходства поступило сообщение что в Черноярском районе Астраханской области на 2748 километре реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань", - сказал он, добавив, что во время инцидента никто не пострадал. Судовой ход не нарушен. Для снятия с мели теплохода следует буксир ОТ-2063.
https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874590036.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Астраханская область, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Астраханской области сел на мель теплоход с 193 пассажирами
В Астраханской области сел на мель теплоход "Павел Бажов" с 193 пассажирами
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Теплоход "Павел Бажов" сел на мель на Волге в Астраханской области, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Получен доклад от диспетчера ФГБУ "Администрация Волжского ВВП" о том, что на 2748 км реки Волга близ поселка Черный Яр пассажирский теплоход "Павел Бажов", следовавший маршрутом Казань-Астрахань, сел на мель. На борту находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что пострадавших нет, водотечности у судна нет. Компетентными службами принимаются меры по снятию судна с мели.
Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС России
по области, на борту находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа.
В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран
"В оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от дежурного гидротехнических сооружений и судоходства поступило сообщение что в Черноярском районе
Астраханской области на 2748 километре реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь
- Астрахань", - сказал он, добавив, что во время инцидента никто не пострадал.
Судовой ход не нарушен. Для снятия с мели теплохода следует буксир ОТ-2063.