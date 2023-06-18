https://ria.ru/20230618/teplokhod-1878987673.html

В Астраханской области сел на мель теплоход с 193 пассажирами

В Астраханской области сел на мель теплоход с 193 пассажирами - РИА Новости, 18.06.2023

В Астраханской области сел на мель теплоход с 193 пассажирами

Теплоход "Павел Бажов" сел на мель на Волге в Астраханской области, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:29

2023-06-18T13:29

2023-06-18T13:29

происшествия

астраханская область

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878987165_0:239:1281:959_1920x0_80_0_0_ac2dd92aaf8f6572268e142a8a59ea1c.jpg

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Теплоход "Павел Бажов" сел на мель на Волге в Астраханской области, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. "Получен доклад от диспетчера ФГБУ "Администрация Волжского ВВП" о том, что на 2748 км реки Волга близ поселка Черный Яр пассажирский теплоход "Павел Бажов", следовавший маршрутом Казань-Астрахань, сел на мель. На борту находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что пострадавших нет, водотечности у судна нет. Компетентными службами принимаются меры по снятию судна с мели. Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области, на борту находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. "В оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от дежурного гидротехнических сооружений и судоходства поступило сообщение что в Черноярском районе Астраханской области на 2748 километре реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань", - сказал он, добавив, что во время инцидента никто не пострадал. Судовой ход не нарушен. Для снятия с мели теплохода следует буксир ОТ-2063.

https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874590036.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, астраханская область, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)