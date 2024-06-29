https://ria.ru/20240629/kater-1956388751.html

В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек

В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек - РИА Новости, 29.06.2024

В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек

Человек погиб в результате столкновения двух катеров в устье Дона в городе Азов Ростовской области, пассажирка другого катера доставлена в больницу, сообщает... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T23:48

2024-06-29T23:48

2024-06-29T23:48

происшествия

дон

азов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Человек погиб в результате столкновения двух катеров в устье Дона в городе Азов Ростовской области, пассажирка другого катера доставлена в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "МЧС России: два катера столкнулись в устье Дона. Все произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что катера отбуксированы, причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240605/astrakhan-1950657920.html

дон

азов

россия

ростовская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дон, азов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область