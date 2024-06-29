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В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек - РИА Новости, 29.06.2024
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23:48 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/kater-1956388751.html
В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек
В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек - РИА Новости, 29.06.2024
В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек
Человек погиб в результате столкновения двух катеров в устье Дона в городе Азов Ростовской области, пассажирка другого катера доставлена в больницу, сообщает... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T23:48
2024-06-29T23:48
происшествия
дон
азов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Человек погиб в результате столкновения двух катеров в устье Дона в городе Азов Ростовской области, пассажирка другого катера доставлена в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "МЧС России: два катера столкнулись в устье Дона. Все произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что катера отбуксированы, причины произошедшего устанавливаются.
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азов
россия
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происшествия, дон, азов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Дон, Азов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек

В Ростовской области при столкновении катеров погиб мужчина, женщина пострадала

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спасатели МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Человек погиб в результате столкновения двух катеров в устье Дона в городе Азов Ростовской области, пассажирка другого катера доставлена в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"МЧС России: два катера столкнулись в устье Дона. Все произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что катера отбуксированы, причины произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияДонАзовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская область
 
 
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