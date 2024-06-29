https://ria.ru/20240629/kater-1956388751.html
В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек
В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек - РИА Новости, 29.06.2024
В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек
Человек погиб в результате столкновения двух катеров в устье Дона в городе Азов Ростовской области, пассажирка другого катера доставлена в больницу, сообщает... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T23:48
2024-06-29T23:48
2024-06-29T23:48
происшествия
дон
азов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727367503_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9a7a729e47c79ce57bd214f0275433d1.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Человек погиб в результате столкновения двух катеров в устье Дона в городе Азов Ростовской области, пассажирка другого катера доставлена в больницу, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "МЧС России: два катера столкнулись в устье Дона. Все произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что катера отбуксированы, причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20240605/astrakhan-1950657920.html
дон
азов
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727367503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4618a47813d282d6474b352c5cd798f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дон, азов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Дон, Азов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
В Ростовской области при столкновении катеров погиб человек
В Ростовской области при столкновении катеров погиб мужчина, женщина пострадала