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На затонувшем на Ямале теплоходе нашли тела двух человек - РИА Новости, 28.09.2023
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09:38 28.09.2023 (обновлено: 09:39 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/teplokhod-1899102282.html
На затонувшем на Ямале теплоходе нашли тела двух человек
На затонувшем на Ямале теплоходе нашли тела двух человек - РИА Новости, 28.09.2023
На затонувшем на Ямале теплоходе нашли тела двух человек
Тела без вести пропавших капитана и моториста найдены в рубке теплохода, затонувшего в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил окружной департамент... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:38
2023-09-28T09:39
происшествия
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Тела без вести пропавших капитана и моториста найдены в рубке теплохода, затонувшего в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале. По версии следствия, утром 23 сентября на 505-м километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи затонул теплоход "Авангард" с несамоходной баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести. "Двадцать седьмого сентября силами собственника извлечен из воды затонувший катер "Авангард". Проведена откачка воды из судна. В капитанской рубке обнаружены тела капитана и помощника", – говорится в сообщении. Уточняется, что в поисково-спасательных работах участвовали 12 сотрудников аварийно-спасательной службы "Ямалспас", из них пять водолазов, а также работники собственника катера. Как отмечала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту затопления теплохода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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происшествия, ямал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ)
На затонувшем на Ямале теплоходе нашли тела двух человек

Тела капитана и моториста нашли в рубке затонувшего в ЯНАО теплохода "Авангард"

© Департамент гражданской защиты ЯНАОКатер "Авангард", затонувший на реке Малая Обь
Катер Авангард, затонувший на реке Малая Обь
© Департамент гражданской защиты ЯНАО
Катер "Авангард", затонувший на реке Малая Обь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Тела без вести пропавших капитана и моториста найдены в рубке теплохода, затонувшего в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.
По версии следствия, утром 23 сентября на 505-м километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи затонул теплоход "Авангард" с несамоходной баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести.
«
"Двадцать седьмого сентября силами собственника извлечен из воды затонувший катер "Авангард". Проведена откачка воды из судна. В капитанской рубке обнаружены тела капитана и помощника", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в поисково-спасательных работах участвовали 12 сотрудников аварийно-спасательной службы "Ямалспас", из них пять водолазов, а также работники собственника катера.
Как отмечала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту затопления теплохода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
На месте затопления теплохода вблизи Аракчино - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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ПроисшествияЯмалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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