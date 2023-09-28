https://ria.ru/20230928/teplokhod-1899102282.html

На затонувшем на Ямале теплоходе нашли тела двух человек

На затонувшем на Ямале теплоходе нашли тела двух человек - РИА Новости, 28.09.2023

На затонувшем на Ямале теплоходе нашли тела двух человек

Тела без вести пропавших капитана и моториста найдены в рубке теплохода, затонувшего в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил окружной департамент... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:38

2023-09-28T09:38

2023-09-28T09:39

происшествия

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Тела без вести пропавших капитана и моториста найдены в рубке теплохода, затонувшего в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале. По версии следствия, утром 23 сентября на 505-м километре реки Малая Обь в 40 километрах от села Мужи затонул теплоход "Авангард" с несамоходной баржей, груженной строительными материалами. В результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести. "Двадцать седьмого сентября силами собственника извлечен из воды затонувший катер "Авангард". Проведена откачка воды из судна. В капитанской рубке обнаружены тела капитана и помощника", – говорится в сообщении. Уточняется, что в поисково-спасательных работах участвовали 12 сотрудников аварийно-спасательной службы "Ямалспас", из них пять водолазов, а также работники собственника катера. Как отмечала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту затопления теплохода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20220710/teplokhod-1801560776.html

ямал

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ямал, следственный комитет россии (ск рф)