По России — с любовью. Самые красивые места страны
Эксперты назвали самые красивые уголки России, которые должны увидеть туристы
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГосударственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Самое глубокое озеро на планете, самая высокая горная вершина в Европе и полюс холода Земли — все это у нас. Где путешественники могут увидеть уникальные творения природы и сделать эффектные фотографии — в материале РИА Новости ко Дню России.
Байкал, Иркутская область
© iStock.com / MikhailZykovЛед озера Байкал
© iStock.com / MikhailZykov
Лед озера Байкал
Это озеро, глубочайшее на планете, возглавляет список достопримечательностей, которые хотят посетить россияне. Туристы обычно непременно посещают мыс Бурхан на острове Ольхон. Буряты-буддисты верят, что тут обитает главное местное божество. Также летом путешественники стремятся проехать по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), побывать в Иркутске, погостить у староверов и осмотреть в Бурятии Иволгинский дацан.
Зимой сюда приезжают, чтобы полюбоваться прозрачным байкальский льдом. Дно видно даже на глубине десять метров. Самые чистые сосульки — на острове Птичий. Там же — гнездовья бакланов.
Долина гейзеров, Камчатка
Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике
Здесь есть шанс посмотреть на медведей-рыбаков. Сотни фумарол у подножия Мутновского вулкана с рыком выбрасывают газ, а лужи на разноцветной почве кипят. Вокруг Мутновской геотермальной электростанции пейзажи просто космические.
Туристы едут также на водопад Спокойный, в каньон Опасный. Любителям трекинга — гора Верблюд, а серфинга — Халактырский пляж с черным вулканическим песком.
Кижи, Карелия
Музей-заповедник "Кижи"
Кижи — в числе главных туристических достопримечательностей мира наряду с Колизеем, Тадж-Махалом, Лувром, Мачу-Пикчу.
Уникальные деревянные храмы — Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы XVIII века — и восьмиугольная деревянная колокольня (1862) включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Полвека назад сюда также свезли из разных уголков Карелии крестьянские избы, мельницу и другие памятники деревянного зодчества. Ну и Онежское озеро всегда прекрасно.
Эльбрус, Кабардино-Балкария
© iStock.com / JulPoМужчина с сыном в горах Эльбруса
© iStock.com / JulPo
Мужчина с сыном в горах Эльбруса
Самая высокая (5642 метра над уровнем моря) горная вершина Европы и ее окрестности неизменно привлекают альпинистов и поклонников горнолыжного спорта. Сезон продолжается и летом. Тут глубокие ущелья, высокие водопады, канатные дороги, конные прогулки и легендарное кавказское гостеприимство.
Чуйский тракт, Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Автомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Вдоль одной из самых живописных дорог мира, пересекающей Алтай с севера на юг до границы с Монголией, — бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро. В селе Иня — подвесной мост, в урочище Калбак-Таш — петроглифы.
Неподалеку от тракта в Кош-Агачском районе — долина с цветными горами, прозванными "Марс-1", "Марс-2", "Марс-3", "Луна". В скальной породе — примеси гематита, марганца, хрома.
Город мертвых, Северная Осетия
© iStock.com / Ekaterina LoginovaГород мертвых, Северная Осетия
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Город мертвых, Северная Осетия
Почти половина территории этой республики — горы, там и главные достопримечательности. Прежде всего — Город мертвых в селе Даргавс, 95 склепов XIV-XVIII веков — белые каменные башни с необычными крышами.
Северный Кавказ у туристов все популярнее. В Дагестане можно совместить экскурсионный и пляжный отдых, в Кабардино-Балкарии прекрасная санаторно-лечебная база, в Адыгее — плато Лаго-Наки, а в Чечне — сити-тур в Грозный.
Кунгурская пещера, Пермский край
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБольшое подземное озеро в Кунгурской ледяной пещере в селе Филипповка Пермского края
Большое подземное озеро в Кунгурской ледяной пещере в селе Филипповка Пермского края
Это одна из крупнейших карстовых пещер европейской части России: 58 гротов и 70 озер. Около двух километров подземного маршрута оборудовали для посещений туристами.
Ученые считают, что пещере не менее десяти тысяч лет. По легенде, в ней прятались старообрядцы — противники реформ патриарха Никона, а также Ермак перед походом в Сибирь. Еще ее называют музыкальным инструментом: через десятки гипсовых труб, выходящих на поверхность, поступают воздух и вода. Капли падают вниз, создавая композиции из сталактитов и сталагмитов.
Маньпупунер, Республика Коми
© iStock.com / UkusushaПлато Маньпупунер, Республика Коми
© iStock.com / Ukususha
Плато Маньпупунер, Республика Коми
Столбы выветривания, именуемые еще мансийскими болванами, — это семь останцов высотой от 30 до 42 метров, то есть с 12-этажный дом. Они находятся в Печоро-Илычском заповеднике, добраться до них способны только подготовленные туристы.
Каменные великаны считаются одним из семи чудес России и самых загадочных мест в мире.
Горный парк "Рускеала", Карелия
© iStock.com / Erwann PensecГорный парк "Рускеала"
© iStock.com / Erwann Pensec
Горный парк "Рускеала"
Вблизи поселка Рускеала, что в 30 километрах от Сортавалы, в XVII веке добывали мрамор, потом карьер затопили и сейчас здесь — карельские фьорды, горный парк. Двадцатиметровые белые скалы омывает бирюзовая вода, вокруг гроты и штольни. Туристам предлагают посещение пещеры и поездку на ретропоезде "Рускеальский экспресс", который отправляется из Сортавалы.
Сасык-Сиваш, Крым
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
Между Евпаторией и Саками есть необычное соленое озеро: его площадь — 75 квадратных километров, а глубина — максимум 1,2 метра. Сасык-Сиваш отделено от Черного моря полуторакилометровым перешейком. Вода ярко-красная. Это из-за водорослей вида дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina), которые вырабатывают много бета-каротина, а также одноклеточных микроорганизмов домена археи.
Оймякон, Якутия
© iStock.com / Spiridon SleptsovОлени на Оймяконе
© iStock.com / Spiridon Sleptsov
Олени на Оймяконе
Это село — один из полюсов холода и самое суровое по климату место на Земле, где есть постоянные жители. Почти 100 лет назад там зафиксировали рекорд — минус 67,7 градуса по Цельсию. Хотя в Верхоянске считают, что у них бывает холоднее.
Летом в Оймяконе жарко — до 30 градусов, а с конца мая до конца июля — белые ночи, как в Санкт-Петербурге.