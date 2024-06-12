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Самые красивые природные достопримечательности России
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 12.06.2024 (обновлено: 08:08 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/puteshestviya-1952056513.html
По России — с любовью. Самые красивые места страны
Самые красивые природные достопримечательности России
По России — с любовью. Самые красивые места страны
Самое глубокое озеро на планете, самая высокая горная вершина в Европе и полюс холода Земли — все это у нас. Где путешественники могут увидеть уникальные... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:00
2024-06-12T08:08
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Самое глубокое озеро на планете, самая высокая горная вершина в Европе и полюс холода Земли — все это у нас. Где путешественники могут увидеть уникальные творения природы и сделать эффектные фотографии — в материале РИА Новости ко Дню России.Байкал, Иркутская областьЭто озеро, глубочайшее на планете, возглавляет список достопримечательностей, которые хотят посетить россияне. Туристы обычно непременно посещают мыс Бурхан на острове Ольхон. Буряты-буддисты верят, что тут обитает главное местное божество. Также летом путешественники стремятся проехать по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), побывать в Иркутске, погостить у староверов и осмотреть в Бурятии Иволгинский дацан.Зимой сюда приезжают, чтобы полюбоваться прозрачным байкальский льдом. Дно видно даже на глубине десять метров. Самые чистые сосульки — на острове Птичий. Там же — гнездовья бакланов.Долина гейзеров, КамчаткаЗдесь есть шанс посмотреть на медведей-рыбаков. Сотни фумарол у подножия Мутновского вулкана с рыком выбрасывают газ, а лужи на разноцветной почве кипят. Вокруг Мутновской геотермальной электростанции пейзажи просто космические.Туристы едут также на водопад Спокойный, в каньон Опасный. Любителям трекинга — гора Верблюд, а серфинга — Халактырский пляж с черным вулканическим песком.Кижи, КарелияКижи — в числе главных туристических достопримечательностей мира наряду с Колизеем, Тадж-Махалом, Лувром, Мачу-Пикчу.Уникальные деревянные храмы — Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы XVIII века — и восьмиугольная деревянная колокольня (1862) включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Полвека назад сюда также свезли из разных уголков Карелии крестьянские избы, мельницу и другие памятники деревянного зодчества. Ну и Онежское озеро всегда прекрасно.Эльбрус, Кабардино-БалкарияСамая высокая (5642 метра над уровнем моря) горная вершина Европы и ее окрестности неизменно привлекают альпинистов и поклонников горнолыжного спорта. Сезон продолжается и летом. Тут глубокие ущелья, высокие водопады, канатные дороги, конные прогулки и легендарное кавказское гостеприимство.Чуйский тракт, АлтайВдоль одной из самых живописных дорог мира, пересекающей Алтай с севера на юг до границы с Монголией, — бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро. В селе Иня — подвесной мост, в урочище Калбак-Таш — петроглифы.Неподалеку от тракта в Кош-Агачском районе — долина с цветными горами, прозванными "Марс-1", "Марс-2", "Марс-3", "Луна". В скальной породе — примеси гематита, марганца, хрома.Город мертвых, Северная ОсетияПочти половина территории этой республики — горы, там и главные достопримечательности. Прежде всего — Город мертвых в селе Даргавс, 95 склепов XIV-XVIII веков — белые каменные башни с необычными крышами.Северный Кавказ у туристов все популярнее. В Дагестане можно совместить экскурсионный и пляжный отдых, в Кабардино-Балкарии прекрасная санаторно-лечебная база, в Адыгее — плато Лаго-Наки, а в Чечне — сити-тур в Грозный.Кунгурская пещера, Пермский крайЭто одна из крупнейших карстовых пещер европейской части России: 58 гротов и 70 озер. Около двух километров подземного маршрута оборудовали для посещений туристами.Ученые считают, что пещере не менее десяти тысяч лет. По легенде, в ней прятались старообрядцы — противники реформ патриарха Никона, а также Ермак перед походом в Сибирь. Еще ее называют музыкальным инструментом: через десятки гипсовых труб, выходящих на поверхность, поступают воздух и вода. Капли падают вниз, создавая композиции из сталактитов и сталагмитов.Маньпупунер, Республика КомиСтолбы выветривания, именуемые еще мансийскими болванами, — это семь останцов высотой от 30 до 42 метров, то есть с 12-этажный дом. Они находятся в Печоро-Илычском заповеднике, добраться до них способны только подготовленные туристы.Каменные великаны считаются одним из семи чудес России и самых загадочных мест в мире.Горный парк "Рускеала", КарелияВблизи поселка Рускеала, что в 30 километрах от Сортавалы, в XVII веке добывали мрамор, потом карьер затопили и сейчас здесь — карельские фьорды, горный парк. Двадцатиметровые белые скалы омывает бирюзовая вода, вокруг гроты и штольни. Туристам предлагают посещение пещеры и поездку на ретропоезде "Рускеальский экспресс", который отправляется из Сортавалы.Сасык-Сиваш, КрымМежду Евпаторией и Саками есть необычное соленое озеро: его площадь — 75 квадратных километров, а глубина — максимум 1,2 метра. Сасык-Сиваш отделено от Черного моря полуторакилометровым перешейком. Вода ярко-красная. Это из-за водорослей вида дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina), которые вырабатывают много бета-каротина, а также одноклеточных микроорганизмов домена археи.Оймякон, ЯкутияЭто село — один из полюсов холода и самое суровое по климату место на Земле, где есть постоянные жители. Почти 100 лет назад там зафиксировали рекорд — минус 67,7 градуса по Цельсию. Хотя в Верхоянске считают, что у них бывает холоднее.Летом в Оймяконе жарко — до 30 градусов, а с конца мая до конца июля — белые ночи, как в Санкт-Петербурге.
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2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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туризм, впечатления - туризм, отдых в россии, достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть
Туризм, Туризм, Впечатления - Туризм, отдых в России, Достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть
По России — с любовью. Самые красивые места страны

Эксперты назвали самые красивые уголки России, которые должны увидеть туристы

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГосударственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии
Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи на острове Кижи в Карелии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Самое глубокое озеро на планете, самая высокая горная вершина в Европе и полюс холода Земли — все это у нас. Где путешественники могут увидеть уникальные творения природы и сделать эффектные фотографии — в материале РИА Новости ко Дню России.

Байкал, Иркутская область

© iStock.com / MikhailZykovЛед озера Байкал
Лед озера Байкал - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / MikhailZykov
Лед озера Байкал
Это озеро, глубочайшее на планете, возглавляет список достопримечательностей, которые хотят посетить россияне. Туристы обычно непременно посещают мыс Бурхан на острове Ольхон. Буряты-буддисты верят, что тут обитает главное местное божество. Также летом путешественники стремятся проехать по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), побывать в Иркутске, погостить у староверов и осмотреть в Бурятии Иволгинский дацан.
Зимой сюда приезжают, чтобы полюбоваться прозрачным байкальский льдом. Дно видно даже на глубине десять метров. Самые чистые сосульки — на острове Птичий. Там же — гнездовья бакланов.

Долина гейзеров, Камчатка

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкДолина гейзеров в Кроноцком заповеднике
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике
Здесь есть шанс посмотреть на медведей-рыбаков. Сотни фумарол у подножия Мутновского вулкана с рыком выбрасывают газ, а лужи на разноцветной почве кипят. Вокруг Мутновской геотермальной электростанции пейзажи просто космические.
Туристы едут также на водопад Спокойный, в каньон Опасный. Любителям трекинга — гора Верблюд, а серфинга — Халактырский пляж с черным вулканическим песком.

Кижи, Карелия

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Кижи"
Музей-заповедник Кижи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Музей-заповедник "Кижи"
Кижи — в числе главных туристических достопримечательностей мира наряду с Колизеем, Тадж-Махалом, Лувром, Мачу-Пикчу.
Уникальные деревянные храмы — Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы XVIII века — и восьмиугольная деревянная колокольня (1862) включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Полвека назад сюда также свезли из разных уголков Карелии крестьянские избы, мельницу и другие памятники деревянного зодчества. Ну и Онежское озеро всегда прекрасно.

Эльбрус, Кабардино-Балкария

© iStock.com / JulPoМужчина с сыном в горах Эльбруса
Мужчина с сыном в горах Эльбруса - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / JulPo
Мужчина с сыном в горах Эльбруса
Самая высокая (5642 метра над уровнем моря) горная вершина Европы и ее окрестности неизменно привлекают альпинистов и поклонников горнолыжного спорта. Сезон продолжается и летом. Тут глубокие ущелья, высокие водопады, канатные дороги, конные прогулки и легендарное кавказское гостеприимство.

Чуйский тракт, Алтай

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Автомобильная дорога Чуйский тракт и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Вдоль одной из самых живописных дорог мира, пересекающей Алтай с севера на юг до границы с Монголией, — бирюзовая Катунь, Гейзерное озеро. В селе Иня — подвесной мост, в урочище Калбак-Таш — петроглифы.
Неподалеку от тракта в Кош-Агачском районе — долина с цветными горами, прозванными "Марс-1", "Марс-2", "Марс-3", "Луна". В скальной породе — примеси гематита, марганца, хрома.

Город мертвых, Северная Осетия

© iStock.com / Ekaterina LoginovaГород мертвых, Северная Осетия
Город мертвых, Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Город мертвых, Северная Осетия
Почти половина территории этой республики — горы, там и главные достопримечательности. Прежде всего — Город мертвых в селе Даргавс, 95 склепов XIV-XVIII веков — белые каменные башни с необычными крышами.
Северный Кавказ у туристов все популярнее. В Дагестане можно совместить экскурсионный и пляжный отдых, в Кабардино-Балкарии прекрасная санаторно-лечебная база, в Адыгее — плато Лаго-Наки, а в Чечне — сити-тур в Грозный.

Кунгурская пещера, Пермский край

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБольшое подземное озеро в Кунгурской ледяной пещере в селе Филипповка Пермского края
Большое подземное озеро в Кунгурской ледяной пещере в селе Филипповка Пермского края - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Большое подземное озеро в Кунгурской ледяной пещере в селе Филипповка Пермского края
Это одна из крупнейших карстовых пещер европейской части России: 58 гротов и 70 озер. Около двух километров подземного маршрута оборудовали для посещений туристами.
Ученые считают, что пещере не менее десяти тысяч лет. По легенде, в ней прятались старообрядцы — противники реформ патриарха Никона, а также Ермак перед походом в Сибирь. Еще ее называют музыкальным инструментом: через десятки гипсовых труб, выходящих на поверхность, поступают воздух и вода. Капли падают вниз, создавая композиции из сталактитов и сталагмитов.

Маньпупунер, Республика Коми

© iStock.com / UkusushaПлато Маньпупунер, Республика Коми
Плато Маньпупунер, Республика Коми - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / Ukususha
Плато Маньпупунер, Республика Коми
Столбы выветривания, именуемые еще мансийскими болванами, — это семь останцов высотой от 30 до 42 метров, то есть с 12-этажный дом. Они находятся в Печоро-Илычском заповеднике, добраться до них способны только подготовленные туристы.
Каменные великаны считаются одним из семи чудес России и самых загадочных мест в мире.

Горный парк "Рускеала", Карелия

© iStock.com / Erwann PensecГорный парк "Рускеала"
Горный парк Рускеала - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / Erwann Pensec
Горный парк "Рускеала"
Вблизи поселка Рускеала, что в 30 километрах от Сортавалы, в XVII веке добывали мрамор, потом карьер затопили и сейчас здесь — карельские фьорды, горный парк. Двадцатиметровые белые скалы омывает бирюзовая вода, вокруг гроты и штольни. Туристам предлагают посещение пещеры и поездку на ретропоезде "Рускеальский экспресс", который отправляется из Сортавалы.

Сасык-Сиваш, Крым

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкОзеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
Между Евпаторией и Саками есть необычное соленое озеро: его площадь — 75 квадратных километров, а глубина — максимум 1,2 метра. Сасык-Сиваш отделено от Черного моря полуторакилометровым перешейком. Вода ярко-красная. Это из-за водорослей вида дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina), которые вырабатывают много бета-каротина, а также одноклеточных микроорганизмов домена археи.

Оймякон, Якутия

© iStock.com / Spiridon SleptsovОлени на Оймяконе
Олени на Оймяконе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / Spiridon Sleptsov
Олени на Оймяконе
Это село — один из полюсов холода и самое суровое по климату место на Земле, где есть постоянные жители. Почти 100 лет назад там зафиксировали рекорд — минус 67,7 градуса по Цельсию. Хотя в Верхоянске считают, что у них бывает холоднее.
Летом в Оймяконе жарко — до 30 градусов, а с конца мая до конца июля — белые ночи, как в Санкт-Петербурге.
Набережная Твери. Вид на Свято-Екатерининский монастырь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Туры по Волге: красивые города, достопримечательности и новые маршруты
17 мая, 10:30
 
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