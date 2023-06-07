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Секреты самой высокой горы в Европе: как покорить Эльбрус

Секреты самой высокой горы в Европе: как покорить Эльбрус - РИА Новости, 07.06.2023

Секреты самой высокой горы в Европе: как покорить Эльбрус

На Эльбрусе продолжается горнолыжный сезон — и в разгаре время восхождений. Чаще всего туристы, особенно новички, отправляются покорять вершину летом. Но если... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:09

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Светлана Баева. На Эльбрусе продолжается горнолыжный сезон — и в разгаре время восхождений. Чаще всего туристы, особенно новички, отправляются покорять вершину летом. Но если экипировку можно взять напрокат, то физическую форму — никак. Впрочем, и без альпинизма здесь есть чем заняться. О том, как попасть на гигантский спящий вулкан, какие опасности он скрывает и что делать в Приэльбрусье летом, — в материале РИА Новости.Как ежик в тумане: опасности ЭльбрусаКрасота Эльбруса ослепляет — в прямом и переносном смыслах. Великолепными видами стоит любоваться сквозь темные очки для гор, иначе можно получить ожог сетчатки. Да и солнцезащитный крем должен быть: есть риск сильно обгореть. Даже в жаркую погоду понадобится пуховик. В идеале одеваться нужно многослойно.Эльбрус — коварная гора, погода меняется очень быстро. "Микроклимат здесь свой, часто бывает "шапка", — рассказывает инструктор горноспасательной службы Вадим Алексеев. — Можно подняться на вершину и оказаться в "молоке". Стоишь, как ежик в тумане, фотографировать бессмысленно".Но это полбеды. По его словам, иногда дуют такие серьезные ветра, что и встать невозможно. "Если не знаешь, как себя вести, — или замерзнешь, или собьешься с пути. Можно провалиться в трещину", — объясняет инструктор."Другие неприятные сюрпризы — выбросы фумарольных газов, — продолжает он. — Есть опасность надышаться, если не спуститься вовремя".В конце мая на горе потерялась группа белорусских туристов — их нашли, все живы. Но так бывает не всегда."Насколько я знаю, до 20 человек в год гибнет на Эльбрусе, — говорит руководитель компании Elbrus Expert Александр Сотников. — Это больше, чем на Эвересте, но наш пик доступнее, туда и поток выше". Погибают лыжники-фрирайдеры, те, кто пытаются подняться самостоятельно или с фирмой, которая оказывает некачественные услуги, поясняет он. Но восходят — в тысячи раз больше. Цифры (как и данные о смертях) неофициальные: 15-20 тысяч человек в год.Как подготовиться: идем, бежимЭльбрус обманчиво прост — на деле это серьезная гора. По словам эксперта, чтобы уверенно подняться, до поездки нужно готовиться. Убедитесь, что можете пройти 20 километров за один раз или пробежать в легком темпе без остановок 10-12 километров. Эксперты называют заболевания, с которыми наверх нельзя: гипертония, эпилепсия, астма, сахарный диабет первого типа. Беременным запрещено. Но чтобы точно знать, стоит ли пробовать, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом."Поднимаются и без ног, с одной ногой, с болезнями. Главное, чтобы желание у человека было, — считает Александр Сотников. — Неподготовленные новички приезжают — и совершают восхождение"."Некоторые и с девятилетними детьми идут, но мы рекомендуем минимум с 14", — говорит Анастасия Кузнецова из "Клуба 7 вершин".Но любая подготовка, скорее всего, не избавит от горной болезни. Поэтому восхождениям обычно предшествует длительная акклиматизация. Хотя и это не гарантия того, что сможете подняться."Если ты хоть раз в течение года был на высоте за 3000 метров, то акклиматизация происходит быстрее, — отмечает Вадим Алексеев. — Организм помнит, как себя вести. Но тяжело, одышка — кислорода мало".Инструктор рекомендует обязательно собственные трекинговые ботинки и спальный мешок. В пунктах проката может не оказаться нужного качества и подходящего размера. Но в целом все есть и в Пятигорске, и в Приэльбрусье. Пешком или на ратраке и с кислородомТуры с восхождением стоят в среднем 45-65 тысяч на человека без перелета, но с трансферами. Все зависит от программы, услуг, размещения.Самая благоприятная погода, по словам экспертов, — с мая по сентябрь. Идеальное время — пик лета, июль-август. По словам Вадима Алексеева, восхождения совершают в ранние часы, а еще лучше — в начале рассвета, чтобы поймать наст. Когда солнце поднимается, на южных склонах он тает, приходится идти по рыхлому снегу.У Эльбруса две вершины и несколько категорий сложности. Классические восхождения — по южному склону, это 1б, по северному склону — 2а, по восточному маршруту — 2б и по западному — 3а. Для новичков — первый вариант."Сама подготовка и акклиматизация обычно занимают шесть дней, а на седьмой-восьмой — восхождение, — рассказывает представитель компании Mountrack Евгений Казанский. — Подъем на высоту, спуск, потом подъем в лагерь, другие акклиматизационные выходы. Нужно выбирать время, чтобы не только подняться в хорошую погоду, но и спуститься".Сначала, например, восходят на Чегет, поднимаются к обсерватории "Пик Терскол", к водопаду "Девичьи косы"."Я против подъемников. Рекомендовал бы людям, чтобы акклиматизация проходила постепенно, прогуляться ногами до "Бочек", — говорит Вадим Алексеев. Это высокогорная турбаза, расположенная на высоте 3750 метров над уровнем моря, недалеко от третьей станции канатных дорог.По словам экспертов, по дороге к вершине можно остановиться в одном из приютов — их много. Или отправиться с палатками.Предлагают и варианты без акклиматизации. "На ратраках вас довозят до 5100 метров и оттуда идете пешком, — объясняет Александр Сотников. — На вас оборудование, у инструкторов — запасное. Кислородного голодания нет. Это программа выходного дня. Можно прилететь в Кавминводы, подняться и спуститься за уик-энд".Вне зависимости от программы стоит предельно внимательно относиться к выбору компании, гидов-проводников, инструкторов — от них зависит жизнь. Важно, чтобы туроператор имел официальный статус, гиды были инструкторами-альпинистами с большим опытом восхождений, и не только на Эльбрус. Их в группе должно быть несколько, в идеале — один на двух-трех туристов. Также обязательно нужно зарегистрироваться в МЧС, иметь все необходимое оборудование, в том числе кислородное, аптечку, спутниковые телефоны. Помогут при несчастном случае и биперы, которые укажут ваше местоположение.Если не на вершинуНо даже без восхождений в Приэльбрусье есть чем заняться. Можно покататься на канатных дорогах, сравнить, например, современные и исторические. У третьей станции "Гарабаши — Мир" стоят снегоходы и ратраки. Цены растут вместе с метрами."Можно отлично провести время в Приэльбрусье. Кататься на канатной дороге, есть шашлыки, гулять по горам на высоте до 2500 метров, — перечисляет Анастасия Кузнецова. — Там прекрасные реки, водопады. Есть конные прогулки, горячие источники — миллион вариантов".Отели не поражают шиком, но разместиться с комфортом и даже получить за вменяемые деньги гостиницу с открытым подогреваемым бассейном с видом на горы — вполне реально. Бронировать лучше заранее. Несмотря на то что Эльбрус — горнолыжный курорт, апрески там практически нет. Например, в Терсколе (ближайший к горе поселок после Азау) почти ни в одном кафе или ресторане не подают алкоголь. Но если планируется восхождение, пить и не стоит. Некоторые компании предупреждают прямо во время инструктажа: для тех, кого увидят с бутылкой пива, — подъем отменяется.Попить глинтвейна, катаясь на подъемниках, можно. Интересный момент: чем выше, тем зимний напиток дороже. Шаг — 50 рублей.Можно столкнуться с еще одной неожиданной проблемой: дефицит кофе. "В мае в гостинице, где я останавливалась, был только растворимый. Зимний сезон закончился, убрали кофемашину", — вспоминает туристка Яна Бушуева.Если вы живете не в Азау, то добираться до самого Эльбруса, скорее всего, придется на такси.Но в целом попасть в Приэльбрусье сейчас просто: рейсы есть. Прилет в Кавминводы, оттуда — меньше 200 километров. Можно и на личном транспорте. Например, из Москвы дорога на всем протяжении очень хорошего качества, а после поворота на Эльбрус — еще и невероятно красивая.

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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