"Не передать словами": за что туристы любят зимний Байкал

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"Даже бывалые путешественники, объехавшие почти всю планету, возвращаются на Байкал. Секрет — в необыкновенной красоте и особой энергетике", — говорит блогер Людмила Захарченко из турагентства "Байкал-Бурятия".

Многие соглашаются, что приезжать на озеро лучше зимой, чтобы увидеть знаменитый лед, который, по словам организатора и инструктора походов с турклубом "Пик" Инны Соломки, становится в это время года главной достопримечательностью.