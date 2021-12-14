"Не передать словами": за что туристы любят зимний Байкал
"Даже бывалые путешественники, объехавшие почти всю планету, возвращаются на Байкал. Секрет — в необыкновенной красоте и особой энергетике", — говорит блогер Людмила Захарченко из турагентства "Байкал-Бурятия".
Многие соглашаются, что приезжать на озеро лучше зимой, чтобы увидеть знаменитый лед, который, по словам организатора и инструктора походов с турклубом "Пик" Инны Соломки, становится в это время года главной достопримечательностью.
"Даже бывалые путешественники, объехавшие почти всю планету, возвращаются на Байкал. Секрет — в необыкновенной красоте и особой энергетике", — говорит блогер Людмила Захарченко из турагентства "Байкал-Бурятия".
Многие соглашаются, что приезжать на озеро лучше зимой, чтобы увидеть знаменитый лед, который, по словам организатора и инструктора походов с турклубом "Пик" Инны Соломки, становится в это время года главной достопримечательностью.
"Байкальский лед — самое прекрасное и при этом недолговечное произведение искусства. Каждый год он тает и в следующий раз будет совсем другим, — рассказывает Соломка. — Это история из серии "не передать словами". Ведь видишь лед и ощущаешь его всеми органами чувств. Интересно не только разглядывать, но и слушать, как он звучит, двигается".
Одно из лучших мест для этого — Малое море у острова Ольхон. Благодаря ветру сарме даже в снежные зимы там чистый лед.
"Байкальский лед — самое прекрасное и при этом недолговечное произведение искусства. Каждый год он тает и в следующий раз будет совсем другим, — рассказывает Соломка. — Это история из серии "не передать словами". Ведь видишь лед и ощущаешь его всеми органами чувств. Интересно не только разглядывать, но и слушать, как он звучит, двигается".
Одно из лучших мест для этого — Малое море у острова Ольхон. Благодаря ветру сарме даже в снежные зимы там чистый лед.
Высокий сезон на зимнем Байкале — с февраля по март. К этому времени намерзает лед достаточной толщины, а погода уже приятно весенняя: может потеплеть даже до нуля.
"Несмотря на трескучие морозы, в январе практически нет льда, он только-только появляется, — поясняет Инна Соломка. — Его еще часто ломает штормами и намораживает вновь. Это потому что Байкал очень большой и действует как аккумулятор: за лето постепенно прогревается, а потом долго отдает тепло".
Высокий сезон на зимнем Байкале — с февраля по март. К этому времени намерзает лед достаточной толщины, а погода уже приятно весенняя: может потеплеть даже до нуля.
"Несмотря на трескучие морозы, в январе практически нет льда, он только-только появляется, — поясняет Инна Соломка. — Его еще часто ломает штормами и намораживает вновь. Это потому что Байкал очень большой и действует как аккумулятор: за лето постепенно прогревается, а потом долго отдает тепло".
В поселке Большое Голоустное можно сделать фото со знаменитыми "байкальскими пузырьками".
Они возникают благодаря метану, поднимающемуся со дна озера, уточняет организатор авторских туров Baikal with you Полина Байбородина.
Правда, на машине до поселка не добраться: нужно заказывать хивус (катер на воздушной подушке). Или устроить себе приключение: поехать на коньках.
В поселке Большое Голоустное можно сделать фото со знаменитыми "байкальскими пузырьками".
Они возникают благодаря метану, поднимающемуся со дна озера, уточняет организатор авторских туров Baikal with you Полина Байбородина.
Правда, на машине до поселка не добраться: нужно заказывать хивус (катер на воздушной подушке). Или устроить себе приключение: поехать на коньках.
Если времени на такой челлендж нет, гиды советуют отправиться в Листвянку — всего в часе езды от Иркутска. Однако там много туристов — порой бывает сложно сделать фотографию без посторонних в кадре, предупреждает Людмила Захарченко.
Да и лед там часто мутный: затаптывают.
Хотя есть один секрет. "Достаточно плеснуть кипятком из термоса, и лед засияет во всем великолепии, — говорит Инна Соломка. — А еще, раз уж вы приехали в Листвянку, отойдите от поселка хотя бы на пару километров. И почти наверняка увидите чистый идеальный лед".
Если времени на такой челлендж нет, гиды советуют отправиться в Листвянку — всего в часе езды от Иркутска. Однако там много туристов — порой бывает сложно сделать фотографию без посторонних в кадре, предупреждает Людмила Захарченко.
Да и лед там часто мутный: затаптывают.
Хотя есть один секрет. "Достаточно плеснуть кипятком из термоса, и лед засияет во всем великолепии, — говорит Инна Соломка. — А еще, раз уж вы приехали в Листвянку, отойдите от поселка хотя бы на пару километров. И почти наверняка увидите чистый идеальный лед".
Несмотря на растущую популярность зимнего Байкала у туристов, там еще есть места, где получится побыть в тишине и одиночестве.
Любителям уединенного отдыха понравится восточное побережье — со стороны Бурятии, отмечает Людмила Захарченко. Кроме того, некоторые гиды включают в программу переезды прямо по льду: на машинах, хивусах, лыжах, собачьих упряжках, делая остановки в местах, где на десятки километров вокруг — никого.
Несмотря на растущую популярность зимнего Байкала у туристов, там еще есть места, где получится побыть в тишине и одиночестве.
Любителям уединенного отдыха понравится восточное побережье — со стороны Бурятии, отмечает Людмила Захарченко. Кроме того, некоторые гиды включают в программу переезды прямо по льду: на машинах, хивусах, лыжах, собачьих упряжках, делая остановки в местах, где на десятки километров вокруг — никого.
Одно из любимых развлечений — рассекать по байкальскому льду на коньках. Приезжать со своими необязательно. Прокаты есть почти везде: на Ольхоне (в поселке Хужир), в Иркутске, Листвянке, Большом Голоустном. Стоимость — от 200 рублей.
Однако в пик сезона быстро разбирают коньки самых ходовых размеров, предупреждает Полина Байбородина.
Одно из любимых развлечений — рассекать по байкальскому льду на коньках. Приезжать со своими необязательно. Прокаты есть почти везде: на Ольхоне (в поселке Хужир), в Иркутске, Листвянке, Большом Голоустном. Стоимость — от 200 рублей.
Однако в пик сезона быстро разбирают коньки самых ходовых размеров, предупреждает Полина Байбородина.
Больше всего развлечений в Листвянке: там предлагают попариться в бане и окунуться в прорубь, погрузиться под лед с аквалангом, прокатиться на велосипедах с шипованной резиной.
В поселках Аршан и Жемчуг можно искупаться в горячих источниках под открытым небом, на Ольхоне — полюбоваться на озеро с высоты, забравшись на одну из горных вершин, залезть в гроты и пещеры.
В Хужире тоже скучно не будет: здесь катаются на хаски, снегоходах, хивусах, ездят на экскурсии на уазиках по льду Малого моря.
Больше всего развлечений в Листвянке: там предлагают попариться в бане и окунуться в прорубь, погрузиться под лед с аквалангом, прокатиться на велосипедах с шипованной резиной.
В поселках Аршан и Жемчуг можно искупаться в горячих источниках под открытым небом, на Ольхоне — полюбоваться на озеро с высоты, забравшись на одну из горных вершин, залезть в гроты и пещеры.
В Хужире тоже скучно не будет: здесь катаются на хаски, снегоходах, хивусах, ездят на экскурсии на уазиках по льду Малого моря.
Есть и традиции, без которых никак нельзя. По словам Полины Байбородиной, одна из самых любимых у туристов — "Поцелуй Байкала". Это необычный коктейль: во льду делают отверстие, а затем наливают крепкий горячительный напиток — коньяк, виски, настойку. Пить нужно прямо из лунки, можно через трубочку.
Есть и традиции, без которых никак нельзя. По словам Полины Байбородиной, одна из самых любимых у туристов — "Поцелуй Байкала". Это необычный коктейль: во льду делают отверстие, а затем наливают крепкий горячительный напиток — коньяк, виски, настойку. Пить нужно прямо из лунки, можно через трубочку.
Если вы предпочитаете самостоятельный отдых, а не готовые туры, учтите ряд нюансов.
"Инфраструктура на Байкале развита не везде. Доехать до Листвянки и Малого моря получится, а вот остальные локации не такие доступные. Такси нет, все равно придется договариваться с местными гидами и перевозчиками, — перечисляет Инна Соломка. — Выйдет дорого, если вас мало. Групповые туры часто обходятся дешевле".
Если вы предпочитаете самостоятельный отдых, а не готовые туры, учтите ряд нюансов.
"Инфраструктура на Байкале развита не везде. Доехать до Листвянки и Малого моря получится, а вот остальные локации не такие доступные. Такси нет, все равно придется договариваться с местными гидами и перевозчиками, — перечисляет Инна Соломка. — Выйдет дорого, если вас мало. Групповые туры часто обходятся дешевле".
Некоторые арендуют машины, чтобы "покататься по льду, где еще никто не ездил".
Но Полина Байбородина предостерегает: "Стоит ездить только с опытными гидами, они знают безопасные пути".
Чтобы увидеть нетронутый лед, лучше приезжать в конце января — начале февраля.
"В это время дороги по озеру еще не открыты, а значит, лед чистый, гроты блестящие. Однако морозы до минус 35-40 градусов", — добавляет Полина.
Некоторые арендуют машины, чтобы "покататься по льду, где еще никто не ездил".
Но Полина Байбородина предостерегает: "Стоит ездить только с опытными гидами, они знают безопасные пути".
Чтобы увидеть нетронутый лед, лучше приезжать в конце января — начале февраля.
"В это время дороги по озеру еще не открыты, а значит, лед чистый, гроты блестящие. Однако морозы до минус 35-40 градусов", — добавляет Полина.
В период наслаивания льда на Байкале можно увидеть торосы: кучи крупных обломков разной формы, достигающих в высоту нескольких метров. Также на ранней стадии замерзания на скалах и камнях образуются сокуи — ледяные наплески воды. Выглядят впечатляюще!
В период наслаивания льда на Байкале можно увидеть торосы: кучи крупных обломков разной формы, достигающих в высоту нескольких метров. Также на ранней стадии замерзания на скалах и камнях образуются сокуи — ледяные наплески воды. Выглядят впечатляюще!
Берите с собой все самое теплое: термобелье, горнолыжный костюм или непродуваемые штаны, варежки, шапку или балаклаву. Что касается обуви, Людмила Захарченко советует сапоги для зимней рыбалки, в них комфортнее всего. Но подойдут и любые непромокаемые утепленные ботинки с хорошим протектором.
"Можете взять грелки для рук, термокружку и портативную зарядку для телефона. И не забывайте об очках и креме от загара. Зимой солнце очень активное, несмотря на холод. И купальник, если собираетесь нырнуть в прорубь", — уточняет Полина Байбородина.
Берите с собой все самое теплое: термобелье, горнолыжный костюм или непродуваемые штаны, варежки, шапку или балаклаву. Что касается обуви, Людмила Захарченко советует сапоги для зимней рыбалки, в них комфортнее всего. Но подойдут и любые непромокаемые утепленные ботинки с хорошим протектором.
"Можете взять грелки для рук, термокружку и портативную зарядку для телефона. И не забывайте об очках и креме от загара. Зимой солнце очень активное, несмотря на холод. И купальник, если собираетесь нырнуть в прорубь", — уточняет Полина Байбородина.
Гид-организатор Дина Ванюшкина рекомендует байкальскую рыбу: омуль, хариус, голомянку — вяленую, прессованную, горячего или холодного копчения.
А еще поискать в меню ресторанов сугудай из омуля или сига с луком и специями — знаменитую закуску, которая буквально тает во рту.
Обязательно хотя бы раз закажите буузы — традиционное блюдо бурятской кухни. "Немного похожи на хинкали: такой большой пельмень в форме юрты", — смеется Дина.
Гид-организатор Дина Ванюшкина рекомендует байкальскую рыбу: омуль, хариус, голомянку — вяленую, прессованную, горячего или холодного копчения.
А еще поискать в меню ресторанов сугудай из омуля или сига с луком и специями — знаменитую закуску, которая буквально тает во рту.
Обязательно хотя бы раз закажите буузы — традиционное блюдо бурятской кухни. "Немного похожи на хинкали: такой большой пельмень в форме юрты", — смеется Дина.
Еще очень советуют попробовать чай из местных трав.
Такой напиток можно взять с собой: сувенир, который будет напоминать вам об одном из самых насыщенных путешествий в жизни.
"Например, чай с саган-дайля, эндемиком Байкала, очень полезен и бодрит по утрам лучше кофе!" — отмечает Дина.
Еще очень советуют попробовать чай из местных трав.
Такой напиток можно взять с собой: сувенир, который будет напоминать вам об одном из самых насыщенных путешествий в жизни.
"Например, чай с саган-дайля, эндемиком Байкала, очень полезен и бодрит по утрам лучше кофе!" — отмечает Дина.
Также везут с Байкала кедровые орешки и сладости с ними, украшения из чароита (на границе Иркутской области и Забайкальского края единственное в мире месторождение этого минерала), натуральную косметику на основе ягод и трав. А еще, конечно, невероятные фотографии.
"Байкал огромен! Увидеть и сделать все за одну поездку просто невозможно, не пытайтесь", — говорит Инна Соломка. Так что наверняка придется приехать еще раз.
Также везут с Байкала кедровые орешки и сладости с ними, украшения из чароита (на границе Иркутской области и Забайкальского края единственное в мире месторождение этого минерала), натуральную косметику на основе ягод и трав. А еще, конечно, невероятные фотографии.
"Байкал огромен! Увидеть и сделать все за одну поездку просто невозможно, не пытайтесь", — говорит Инна Соломка. Так что наверняка придется приехать еще раз.