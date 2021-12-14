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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html
"Не передать словами": за что туристы любят зимний Байкал
Как увидеть лед на Байкале
"Не передать словами": за что туристы любят зимний Байкал
"Живой", "гипнотизирующий", "бесконечный", "невероятный", "завораживающий" — для Байкала путешественники не жалеют восторженных эпитетов. Правда, чтобы увидеть... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:00
2021-12-14T07:58
туризм
лед
отдых
еда
баня
листвянка
байкал
маршруты - туризм
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Живой", "гипнотизирующий", "бесконечный", "невероятный", "завораживающий" — для Байкала путешественники не жалеют восторженных эпитетов. Правда, чтобы увидеть эту красоту зимой, придется мириться с морозами и сильными ветрами. О том, где искать самый инстаграмный лед, почему самостоятельные поездки — не всегда хорошая идея, что такое "поцелуй Байкала" и какие развлечения предлагают туристам на самом глубоком озере в мире, — в фотоленте РИА Новости.
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лед, отдых, еда, баня, листвянка, байкал, маршруты - туризм, туристы, ольхон, туризм, россия, развлечения, гид, фото, куда можно лететь
08:00 14.12.2021
 

"Не передать словами": за что туристы любят зимний Байкал

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Живой", "гипнотизирующий", "бесконечный", "невероятный", "завораживающий" — для Байкала путешественники не жалеют восторженных эпитетов. Правда, чтобы увидеть эту красоту зимой, придется мириться с морозами и сильными ветрами. О том, где искать самый инстаграмный лед, почему самостоятельные поездки — не всегда хорошая идея, что такое "поцелуй Байкала" и какие развлечения предлагают туристам на самом глубоком озере в мире, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Полина Байбородина

"Даже бывалые путешественники, объехавшие почти всю планету, возвращаются на Байкал. Секрет — в необыкновенной красоте и особой энергетике", — говорит блогер Людмила Захарченко из турагентства "Байкал-Бурятия".

Многие соглашаются, что приезжать на озеро лучше зимой, чтобы увидеть знаменитый лед, который, по словам организатора и инструктора походов с турклубом "Пик" Инны Соломки, становится в это время года главной достопримечательностью.

Зимний отдых на Байкале
1 из 16

"Даже бывалые путешественники, объехавшие почти всю планету, возвращаются на Байкал. Секрет — в необыкновенной красоте и особой энергетике", — говорит блогер Людмила Захарченко из турагентства "Байкал-Бурятия".

Многие соглашаются, что приезжать на озеро лучше зимой, чтобы увидеть знаменитый лед, который, по словам организатора и инструктора походов с турклубом "Пик" Инны Соломки, становится в это время года главной достопримечательностью.

© Фото : Полина Байбородина
© Фото : Полина Байбородина

"Байкальский лед — самое прекрасное и при этом недолговечное произведение искусства. Каждый год он тает и в следующий раз будет совсем другим, — рассказывает Соломка. — Это история из серии "не передать словами". Ведь видишь лед и ощущаешь его всеми органами чувств. Интересно не только разглядывать, но и слушать, как он звучит, двигается".

Одно из лучших мест для этого — Малое море у острова Ольхон. Благодаря ветру сарме даже в снежные зимы там чистый лед.

Зимний отдых на Байкале
2 из 16

"Байкальский лед — самое прекрасное и при этом недолговечное произведение искусства. Каждый год он тает и в следующий раз будет совсем другим, — рассказывает Соломка. — Это история из серии "не передать словами". Ведь видишь лед и ощущаешь его всеми органами чувств. Интересно не только разглядывать, но и слушать, как он звучит, двигается".

Одно из лучших мест для этого — Малое море у острова Ольхон. Благодаря ветру сарме даже в снежные зимы там чистый лед.

© Фото : Полина Байбородина
© Фото : Полина Байбородина

Высокий сезон на зимнем Байкале — с февраля по март. К этому времени намерзает лед достаточной толщины, а погода уже приятно весенняя: может потеплеть даже до нуля.

"Несмотря на трескучие морозы, в январе практически нет льда, он только-только появляется, — поясняет Инна Соломка. — Его еще часто ломает штормами и намораживает вновь. Это потому что Байкал очень большой и действует как аккумулятор: за лето постепенно прогревается, а потом долго отдает тепло".

Зимний отдых на Байкале
3 из 16

Высокий сезон на зимнем Байкале — с февраля по март. К этому времени намерзает лед достаточной толщины, а погода уже приятно весенняя: может потеплеть даже до нуля.

"Несмотря на трескучие морозы, в январе практически нет льда, он только-только появляется, — поясняет Инна Соломка. — Его еще часто ломает штормами и намораживает вновь. Это потому что Байкал очень большой и действует как аккумулятор: за лето постепенно прогревается, а потом долго отдает тепло".

© Фото : Полина Байбородина
© Фото : Полина Байбородина

В поселке Большое Голоустное можно сделать фото со знаменитыми "байкальскими пузырьками".

Они возникают благодаря метану, поднимающемуся со дна озера, уточняет организатор авторских туров Baikal with you Полина Байбородина.

Правда, на машине до поселка не добраться: нужно заказывать хивус (катер на воздушной подушке). Или устроить себе приключение: поехать на коньках.

Зимний отдых на Байкале
4 из 16

В поселке Большое Голоустное можно сделать фото со знаменитыми "байкальскими пузырьками".

Они возникают благодаря метану, поднимающемуся со дна озера, уточняет организатор авторских туров Baikal with you Полина Байбородина.

Правда, на машине до поселка не добраться: нужно заказывать хивус (катер на воздушной подушке). Или устроить себе приключение: поехать на коньках.

© Фото : Полина Байбородина
© Depositphotos / kirzaa@mail.ru

Если времени на такой челлендж нет, гиды советуют отправиться в Листвянку — всего в часе езды от Иркутска. Однако там много туристов — порой бывает сложно сделать фотографию без посторонних в кадре, предупреждает Людмила Захарченко.

Да и лед там часто мутный: затаптывают.

Хотя есть один секрет. "Достаточно плеснуть кипятком из термоса, и лед засияет во всем великолепии, — говорит Инна Соломка. — А еще, раз уж вы приехали в Листвянку, отойдите от поселка хотя бы на пару километров. И почти наверняка увидите чистый идеальный лед".

Ледяное сердце на озере Байкал
5 из 16

Если времени на такой челлендж нет, гиды советуют отправиться в Листвянку — всего в часе езды от Иркутска. Однако там много туристов — порой бывает сложно сделать фотографию без посторонних в кадре, предупреждает Людмила Захарченко.

Да и лед там часто мутный: затаптывают.

Хотя есть один секрет. "Достаточно плеснуть кипятком из термоса, и лед засияет во всем великолепии, — говорит Инна Соломка. — А еще, раз уж вы приехали в Листвянку, отойдите от поселка хотя бы на пару километров. И почти наверняка увидите чистый идеальный лед".

© Depositphotos / kirzaa@mail.ru
© Фото : Алексей Захарченко

Несмотря на растущую популярность зимнего Байкала у туристов, там еще есть места, где получится побыть в тишине и одиночестве.

Любителям уединенного отдыха понравится восточное побережье — со стороны Бурятии, отмечает Людмила Захарченко. Кроме того, некоторые гиды включают в программу переезды прямо по льду: на машинах, хивусах, лыжах, собачьих упряжках, делая остановки в местах, где на десятки километров вокруг — никого.

Зимний отдых на Байкале
6 из 16

Несмотря на растущую популярность зимнего Байкала у туристов, там еще есть места, где получится побыть в тишине и одиночестве.

Любителям уединенного отдыха понравится восточное побережье — со стороны Бурятии, отмечает Людмила Захарченко. Кроме того, некоторые гиды включают в программу переезды прямо по льду: на машинах, хивусах, лыжах, собачьих упряжках, делая остановки в местах, где на десятки километров вокруг — никого.

© Фото : Алексей Захарченко
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Одно из любимых развлечений — рассекать по байкальскому льду на коньках. Приезжать со своими необязательно. Прокаты есть почти везде: на Ольхоне (в поселке Хужир), в Иркутске, Листвянке, Большом Голоустном. Стоимость — от 200 рублей.

Однако в пик сезона быстро разбирают коньки самых ходовых размеров, предупреждает Полина Байбородина.

Мужчина на коньках на льду озера Байкал
7 из 16

Одно из любимых развлечений — рассекать по байкальскому льду на коньках. Приезжать со своими необязательно. Прокаты есть почти везде: на Ольхоне (в поселке Хужир), в Иркутске, Листвянке, Большом Голоустном. Стоимость — от 200 рублей.

Однако в пик сезона быстро разбирают коньки самых ходовых размеров, предупреждает Полина Байбородина.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Больше всего развлечений в Листвянке: там предлагают попариться в бане и окунуться в прорубь, погрузиться под лед с аквалангом, прокатиться на велосипедах с шипованной резиной.

В поселках Аршан и Жемчуг можно искупаться в горячих источниках под открытым небом, на Ольхоне — полюбоваться на озеро с высоты, забравшись на одну из горных вершин, залезть в гроты и пещеры.

В Хужире тоже скучно не будет: здесь катаются на хаски, снегоходах, хивусах, ездят на экскурсии на уазиках по льду Малого моря.

Катание на собачьей упряжке в поселке Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области
8 из 16

Больше всего развлечений в Листвянке: там предлагают попариться в бане и окунуться в прорубь, погрузиться под лед с аквалангом, прокатиться на велосипедах с шипованной резиной.

В поселках Аршан и Жемчуг можно искупаться в горячих источниках под открытым небом, на Ольхоне — полюбоваться на озеро с высоты, забравшись на одну из горных вершин, залезть в гроты и пещеры.

В Хужире тоже скучно не будет: здесь катаются на хаски, снегоходах, хивусах, ездят на экскурсии на уазиках по льду Малого моря.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© Фото : Дина Ванюшкина

Есть и традиции, без которых никак нельзя. По словам Полины Байбородиной, одна из самых любимых у туристов — "Поцелуй Байкала". Это необычный коктейль: во льду делают отверстие, а затем наливают крепкий горячительный напиток — коньяк, виски, настойку. Пить нужно прямо из лунки, можно через трубочку.

Зимний отдых на Байкале
9 из 16

Есть и традиции, без которых никак нельзя. По словам Полины Байбородиной, одна из самых любимых у туристов — "Поцелуй Байкала". Это необычный коктейль: во льду делают отверстие, а затем наливают крепкий горячительный напиток — коньяк, виски, настойку. Пить нужно прямо из лунки, можно через трубочку.

© Фото : Дина Ванюшкина
© Фото : Дина Ванюшкина

Если вы предпочитаете самостоятельный отдых, а не готовые туры, учтите ряд нюансов.

"Инфраструктура на Байкале развита не везде. Доехать до Листвянки и Малого моря получится, а вот остальные локации не такие доступные. Такси нет, все равно придется договариваться с местными гидами и перевозчиками, — перечисляет Инна Соломка. — Выйдет дорого, если вас мало. Групповые туры часто обходятся дешевле".

Зимний отдых на Байкале
10 из 16

Если вы предпочитаете самостоятельный отдых, а не готовые туры, учтите ряд нюансов.

"Инфраструктура на Байкале развита не везде. Доехать до Листвянки и Малого моря получится, а вот остальные локации не такие доступные. Такси нет, все равно придется договариваться с местными гидами и перевозчиками, — перечисляет Инна Соломка. — Выйдет дорого, если вас мало. Групповые туры часто обходятся дешевле".

© Фото : Дина Ванюшкина
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Некоторые арендуют машины, чтобы "покататься по льду, где еще никто не ездил".

Но Полина Байбородина предостерегает: "Стоит ездить только с опытными гидами, они знают безопасные пути".

Чтобы увидеть нетронутый лед, лучше приезжать в конце января — начале февраля.

"В это время дороги по озеру еще не открыты, а значит, лед чистый, гроты блестящие. Однако морозы до минус 35-40 градусов", — добавляет Полина.

Лед на озере Байкал
11 из 16

Некоторые арендуют машины, чтобы "покататься по льду, где еще никто не ездил".

Но Полина Байбородина предостерегает: "Стоит ездить только с опытными гидами, они знают безопасные пути".

Чтобы увидеть нетронутый лед, лучше приезжать в конце января — начале февраля.

"В это время дороги по озеру еще не открыты, а значит, лед чистый, гроты блестящие. Однако морозы до минус 35-40 градусов", — добавляет Полина.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© Фото : Алексей Захарченко

В период наслаивания льда на Байкале можно увидеть торосы: кучи крупных обломков разной формы, достигающих в высоту нескольких метров. Также на ранней стадии замерзания на скалах и камнях образуются сокуи — ледяные наплески воды. Выглядят впечатляюще!

Зимний отдых на Байкале
12 из 16

В период наслаивания льда на Байкале можно увидеть торосы: кучи крупных обломков разной формы, достигающих в высоту нескольких метров. Также на ранней стадии замерзания на скалах и камнях образуются сокуи — ледяные наплески воды. Выглядят впечатляюще!

© Фото : Алексей Захарченко
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Берите с собой все самое теплое: термобелье, горнолыжный костюм или непродуваемые штаны, варежки, шапку или балаклаву. Что касается обуви, Людмила Захарченко советует сапоги для зимней рыбалки, в них комфортнее всего. Но подойдут и любые непромокаемые утепленные ботинки с хорошим протектором.

"Можете взять грелки для рук, термокружку и портативную зарядку для телефона. И не забывайте об очках и креме от загара. Зимой солнце очень активное, несмотря на холод. И купальник, если собираетесь нырнуть в прорубь", — уточняет Полина Байбородина.

Турист с собакой на льду замерзшего озера Байкал
13 из 16

Берите с собой все самое теплое: термобелье, горнолыжный костюм или непродуваемые штаны, варежки, шапку или балаклаву. Что касается обуви, Людмила Захарченко советует сапоги для зимней рыбалки, в них комфортнее всего. Но подойдут и любые непромокаемые утепленные ботинки с хорошим протектором.

"Можете взять грелки для рук, термокружку и портативную зарядку для телефона. И не забывайте об очках и креме от загара. Зимой солнце очень активное, несмотря на холод. И купальник, если собираетесь нырнуть в прорубь", — уточняет Полина Байбородина.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гид-организатор Дина Ванюшкина рекомендует байкальскую рыбу: омуль, хариус, голомянку — вяленую, прессованную, горячего или холодного копчения.

А еще поискать в меню ресторанов сугудай из омуля или сига с луком и специями — знаменитую закуску, которая буквально тает во рту.

Обязательно хотя бы раз закажите буузы — традиционное блюдо бурятской кухни. "Немного похожи на хинкали: такой большой пельмень в форме юрты", — смеется Дина.

Женщина продает омуль на рыбном рынке в Листвянке
14 из 16

Гид-организатор Дина Ванюшкина рекомендует байкальскую рыбу: омуль, хариус, голомянку — вяленую, прессованную, горячего или холодного копчения.

А еще поискать в меню ресторанов сугудай из омуля или сига с луком и специями — знаменитую закуску, которая буквально тает во рту.

Обязательно хотя бы раз закажите буузы — традиционное блюдо бурятской кухни. "Немного похожи на хинкали: такой большой пельмень в форме юрты", — смеется Дина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Еще очень советуют попробовать чай из местных трав.

Такой напиток можно взять с собой: сувенир, который будет напоминать вам об одном из самых насыщенных путешествий в жизни.

"Например, чай с саган-дайля, эндемиком Байкала, очень полезен и бодрит по утрам лучше кофе!" — отмечает Дина.

Озеро Байкал
15 из 16

Еще очень советуют попробовать чай из местных трав.

Такой напиток можно взять с собой: сувенир, который будет напоминать вам об одном из самых насыщенных путешествий в жизни.

"Например, чай с саган-дайля, эндемиком Байкала, очень полезен и бодрит по утрам лучше кофе!" — отмечает Дина.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Также везут с Байкала кедровые орешки и сладости с ними, украшения из чароита (на границе Иркутской области и Забайкальского края единственное в мире месторождение этого минерала), натуральную косметику на основе ягод и трав. А еще, конечно, невероятные фотографии.

"Байкал огромен! Увидеть и сделать все за одну поездку просто невозможно, не пытайтесь", — говорит Инна Соломка. Так что наверняка придется приехать еще раз.

Млечный путь в долине реки Анга, которая впадает в озеро Байкал
16 из 16

Также везут с Байкала кедровые орешки и сладости с ними, украшения из чароита (на границе Иркутской области и Забайкальского края единственное в мире месторождение этого минерала), натуральную косметику на основе ягод и трав. А еще, конечно, невероятные фотографии.

"Байкал огромен! Увидеть и сделать все за одну поездку просто невозможно, не пытайтесь", — говорит Инна Соломка. Так что наверняка придется приехать еще раз.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
 
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