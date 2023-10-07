https://ria.ru/20231007/puteshestviya-1900950753.html

Туристы назвали достопримечательности, которые мечтают посетить

Туристы назвали достопримечательности, которые мечтают посетить - РИА Новости, 07.10.2023

Туристы назвали достопримечательности, которые мечтают посетить

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили достопримечательности, которые хотели бы увидеть больше всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T01:45

2023-10-07T01:45

2023-10-07T01:45

туризм

туризм

новости - туризм

байкал

камчатка

кижи

лувр

отдых в россии

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили достопримечательности, которые хотели бы увидеть больше всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что среди самых желаемых к посещению объектов лидирует Байкал. Его назвали 17,5 процентов опрошенных. Шесть процентов мечтают побывать на Камчатке, пять процентов — на Алтае.Также респонденты внесли в этот список музей Лувр, Казанский кремль, Мачу-Пикчу, Ленские столбы, Колизей, Кижи, Тадж-Махал и самый высокий в мире водопад Анхель.Более трети (38 процентов) путешественников признались, что пока не успели посетить большое количество знаковых туробъектов. Тем не менее, своими глазами видели Колизей 39 процентов опрошенных, Эйфелеву башню — 32 процента, Саграду Фамилию — 31 процент, небоскреб Бурдж-Халифа — 23 процента.Биг-Бен назвали 14 процентов туристов, Статую Свободы — восемь процентов, Тадж-Махал — шесть процентов и Мачу-Пикчу — два процента респондентов.

https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html

байкал

камчатка

кижи

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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