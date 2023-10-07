https://ria.ru/20231007/puteshestviya-1900950753.html
Туристы назвали достопримечательности, которые мечтают посетить
Туристы назвали достопримечательности, которые мечтают посетить - РИА Новости, 07.10.2023
Туристы назвали достопримечательности, которые мечтают посетить
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили достопримечательности, которые хотели бы увидеть больше всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T01:45
2023-10-07T01:45
2023-10-07T01:45
туризм
туризм
новости - туризм
байкал
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отдых в россии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили достопримечательности, которые хотели бы увидеть больше всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что среди самых желаемых к посещению объектов лидирует Байкал. Его назвали 17,5 процентов опрошенных. Шесть процентов мечтают побывать на Камчатке, пять процентов — на Алтае.Также респонденты внесли в этот список музей Лувр, Казанский кремль, Мачу-Пикчу, Ленские столбы, Колизей, Кижи, Тадж-Махал и самый высокий в мире водопад Анхель.Более трети (38 процентов) путешественников признались, что пока не успели посетить большое количество знаковых туробъектов. Тем не менее, своими глазами видели Колизей 39 процентов опрошенных, Эйфелеву башню — 32 процента, Саграду Фамилию — 31 процент, небоскреб Бурдж-Халифа — 23 процента.Биг-Бен назвали 14 процентов туристов, Статую Свободы — восемь процентов, Тадж-Махал — шесть процентов и Мачу-Пикчу — два процента респондентов.
https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, байкал, камчатка, кижи, лувр, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Камчатка, Кижи, Лувр, отдых в России, туристы
Туристы назвали достопримечательности, которые мечтают посетить
Опрос: больше всего россияне мечтают побывать на Байкале, Камчатке и Алтае