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Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы Кавказа - РИА Новости, 18.09.2023
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Туризм
 
13:10 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896951406.html
Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы Кавказа
Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы Кавказа - РИА Новости, 18.09.2023
Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы Кавказа
Туроператоры по итогам летнего сезона отмечают рост спроса на путешествия в республики Северного Кавказа и называют самые популярные регионы, сообщает РСТ. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:10
2023-09-18T13:10
туризм
туризм
новости - туризм
северный кавказ
кавказ
приэльбрусье
отдых в россии
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры по итогам летнего сезона отмечают рост спроса на путешествия в республики Северного Кавказа и называют самые популярные регионы, сообщает РСТ.Наибольший интерес — к Дагестану. "Туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями. На направление приходится 80 процентов всех заявок по семи республикам", — сказала коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.Очень хорошо продается Кабардино-Балкария, где высок спрос на отдых в Приэльбрусье, отмечает руководитель российского направления компании "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар. Бронирования в столице республики, Нальчике, увеличилось на треть: преимущественно это связано с интересом к бюджетному санаторно-курортному лечению, добавляет Булах. Цены в здравницах за год не изменились, говорит она.Привлекательны Северная Осетия, куда туристы едут, чтобы увидеть "Город мертвых" в Даргавсе, Куртатинское и Дигорское ущелья, а также Ингушетия. Там обязательная для посещения достопримечательность — родовые башни.Еще в Кабардино-Балкарию, а также в Карачаево-Черкесию путешественники направляются, чтобы любоваться горами. "Популярны короткие туры на выходные среди жителей соседних регионов", — пояснила Булах.Адыгея привлекает экскурсионной программой, чаще всего — автотуристов. Они едут на три-четыре дня, чтобы увидеть плато Лаго-Наки с альпийскими лугами и купаться в термальных источниках, отмечает представитель "Алеана".В Чечне наибольшим спросом пользуются сити-туры в Грозный. Замыкают рейтинг Северная Осетия и Ингушетия.В РСТ отмечают растущий спрос на путевки на Кавказ, причем чаще всего отдыхающие покупают комбинированные туры. "По итогам лета Северный Кавказ вошел в число самых популярных экскурсионных направлений наряду с турами в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Калининград, города Золотого кольца", — рассказала Булах.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html
северный кавказ
кавказ
приэльбрусье
республика адыгея
республика ингушетия
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, северный кавказ, кавказ, приэльбрусье, отдых в россии, чеченская республика (чечня), республика северная осетия - алания, республика адыгея, республика ингушетия, республика дагестан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Северный Кавказ, Кавказ, Приэльбрусье, отдых в России, Чеченская республика (Чечня), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Дагестан
Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы Кавказа

РСТ: Дагестан — самое популярное у туристов направление для поездок на Кавказе

© РИА Новости / Мария СеливановаДаргавский некрополь в Северной Осетии
Даргавский некрополь в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры по итогам летнего сезона отмечают рост спроса на путешествия в республики Северного Кавказа и называют самые популярные регионы, сообщает РСТ.
Наибольший интерес — к Дагестану. "Туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями. На направление приходится 80 процентов всех заявок по семи республикам", — сказала коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.
Очень хорошо продается Кабардино-Балкария, где высок спрос на отдых в Приэльбрусье, отмечает руководитель российского направления компании "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар. Бронирования в столице республики, Нальчике, увеличилось на треть: преимущественно это связано с интересом к бюджетному санаторно-курортному лечению, добавляет Булах. Цены в здравницах за год не изменились, говорит она.
Привлекательны Северная Осетия, куда туристы едут, чтобы увидеть "Город мертвых" в Даргавсе, Куртатинское и Дигорское ущелья, а также Ингушетия. Там обязательная для посещения достопримечательность — родовые башни.
Еще в Кабардино-Балкарию, а также в Карачаево-Черкесию путешественники направляются, чтобы любоваться горами. "Популярны короткие туры на выходные среди жителей соседних регионов", — пояснила Булах.
Адыгея привлекает экскурсионной программой, чаще всего — автотуристов. Они едут на три-четыре дня, чтобы увидеть плато Лаго-Наки с альпийскими лугами и купаться в термальных источниках, отмечает представитель "Алеана".
В Чечне наибольшим спросом пользуются сити-туры в Грозный. Замыкают рейтинг Северная Осетия и Ингушетия.
В РСТ отмечают растущий спрос на путевки на Кавказ, причем чаще всего отдыхающие покупают комбинированные туры. "По итогам лета Северный Кавказ вошел в число самых популярных экскурсионных направлений наряду с турами в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Калининград, города Золотого кольца", — рассказала Булах.
В горах Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Пироги и горы: рецепт идеального отдыха в Северной Осетии
26 октября 2022, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСеверный КавказКавказПриэльбрусьеотдых в РоссииЧеченская республика (Чечня)Республика Северная Осетия - АланияРеспублика АдыгеяРеспублика ИнгушетияРеспублика Дагестан
 
 
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