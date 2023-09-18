https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896951406.html

Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы Кавказа

Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы Кавказа - РИА Новости, 18.09.2023

Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы Кавказа

Туроператоры по итогам летнего сезона отмечают рост спроса на путешествия в республики Северного Кавказа и называют самые популярные регионы, сообщает РСТ. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:10

2023-09-18T13:10

2023-09-18T13:10

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туризм

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северный кавказ

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приэльбрусье

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры по итогам летнего сезона отмечают рост спроса на путешествия в республики Северного Кавказа и называют самые популярные регионы, сообщает РСТ.Наибольший интерес — к Дагестану. "Туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями. На направление приходится 80 процентов всех заявок по семи республикам", — сказала коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.Очень хорошо продается Кабардино-Балкария, где высок спрос на отдых в Приэльбрусье, отмечает руководитель российского направления компании "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар. Бронирования в столице республики, Нальчике, увеличилось на треть: преимущественно это связано с интересом к бюджетному санаторно-курортному лечению, добавляет Булах. Цены в здравницах за год не изменились, говорит она.Привлекательны Северная Осетия, куда туристы едут, чтобы увидеть "Город мертвых" в Даргавсе, Куртатинское и Дигорское ущелья, а также Ингушетия. Там обязательная для посещения достопримечательность — родовые башни.Еще в Кабардино-Балкарию, а также в Карачаево-Черкесию путешественники направляются, чтобы любоваться горами. "Популярны короткие туры на выходные среди жителей соседних регионов", — пояснила Булах.Адыгея привлекает экскурсионной программой, чаще всего — автотуристов. Они едут на три-четыре дня, чтобы увидеть плато Лаго-Наки с альпийскими лугами и купаться в термальных источниках, отмечает представитель "Алеана".В Чечне наибольшим спросом пользуются сити-туры в Грозный. Замыкают рейтинг Северная Осетия и Ингушетия.В РСТ отмечают растущий спрос на путевки на Кавказ, причем чаще всего отдыхающие покупают комбинированные туры. "По итогам лета Северный Кавказ вошел в число самых популярных экскурсионных направлений наряду с турами в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Калининград, города Золотого кольца", — рассказала Булах.

https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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