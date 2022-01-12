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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220112/yakutiya-1765947254.html
Фишки холода: как выжить в Оймяконе и самых морозных городах мира
Фишки холода: как выжить в Оймяконе и самых морозных городах мира - РИА Новости, 12.01.2022
Фишки холода: как выжить в Оймяконе и самых морозных городах мира
Запустить салют из кипятка, превратить банан в молоток, приручить северное сияние — так развлекаются там, где сейчас минус 40 (и это еще тепло). Обувь — валенки РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T08:00
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туризм
якутск
верхоянск
маршруты - туризм
туристы
туризм
оймякон
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Запустить салют из кипятка, превратить банан в молоток, приручить северное сияние — так развлекаются там, где сейчас минус 40 (и это еще тепло). Обувь — валенки и унты, в машинах — двойные стекла. О том, как живут в самых холодных городах мира, зачем туда ехать туристам и что нужно взять с собой — в материале РИА Новости.Самый холодный город на ЗемлеПонятно, откуда взялся популярный среди иностранцев миф о том, что в России всегда ходят в шубах: самые холодные города мира находятся именно у нас, более того, в одном регионе — Республике Саха (Якутия).Признанный еще с советских времен полюс холода — Оймякон (это поселок), где, по неофициальным данным, почти 100 лет назад зафиксировали рекорд: минус 71,2 градуса по Цельсию.На звание самого холодного места на планете претендует также Верхоянск.О столице региона эксперт рассказывает забавную историю. "Журналист британской газеты приехал к нам в январе и хотел добраться до Оймякона. Но денег, которые выделила ему редакция, не хватило, — говорит Бочкарев. — Так и вышел разворот с заголовком: "Якутск: путешествие в самый холодный город на Земле".Впрочем, большой ошибки в этом нет. По официальным данным, абсолютный минимум в Якутске — 64,4 градуса, в Верхоянске — 67,8, в Оймяконе — 67,7. Причем население Якутска — более 330 тысяч человек, а Верхоянска — 1095. В Оймяконе и того меньше — 450.Мороз лишь пощипывал"Погода меняется. Раньше и в минус 50 можно было километр-два пройтись по центру города, сухой мороз лишь пощипывал. Учеников освобождали от школы, только если было еще холоднее, — вспоминает Болот Бочкарев. — А сейчас и в минус 45 туман, ветер. Передвигаемся перебежками". Детей не пускают за порог при 42-44.От Якутска до Оймякона 919 километров. Добираются автотранспортом. У местных машин двойные лобовые стекла, двигатель утеплен. Если предстоит длительная поездка — прокладки на стыках, еще одна печка.Туристам местные тоже советуют утепляться: чем больше одежды, тем лучше, но между свитерами и кофтами должна быть прослойка воздуха. Сюда часто приезжают в горнолыжной экипировке — тут выдают дополнительные куртки, валенки.Вот советы эксперта, как выжить при лютом морозе.Задерживаться на улице не стоит: максимум 15-20 минут (журналист уже упоминавшегося британского издания выдержал 13). Да и местные преимущественно проводят время в помещениях.Самая экстремальная экспедицияСтартует путешествие на полюс холода в Якутске. Это самый крупный населенный пункт в зоне вечной мерзлоты. Основан в 1632-м. Знакомство с ним обычно начинают со "старого города" — историко-архитектурного комплекса, стилизованного под XIX век. Потом — в "Царство вечной мерзлоты" (огромный нетающий ледник внутри горы), в Музей мамонта. Также туристов везут на крестьянский рынок, где на улице продают замороженную рыбу, мясо жеребят (тут особая порода лошадей), зайчатину.В Агентстве развития туризма и территориального маркетинга Якутии поясняют, что главный зимний маршрут Якутии — к селу Оймякон."Покорители холода" — самый экстремальный в мире научный проект в северных широтах. "Цель — зафиксировать минимальную температуру в обитаемой части планеты и передать данные климатологам", — объясняют сотрудники агентства. В январе 2020-го провели пилотную экспедицию в Верхоянский и Оймяконский районы для тестирования приборов и жизнеобеспечения базовых лагерей. Тогда было минус 52,4.Следующая экспедиция состоится в 2023-м. Попасть в нее теоретически можно, но, как сообщает официальный сайт, "из-за особенностей исследуемой местности присоединиться к походу в формате челлендж-тура могут не более шести-десяти человек в год". В феврале проводится экспресс-тур с программой "По следам покорителей холода". Удовольствие недешевое: за десять дней — 620 тысяч рублей на человека."Ноль вариантов размещения"Но обычные туры гораздо дешевле, так что покорить полюс холода вполне реально. Пятидневная программа стоимостью 99-125 тысяч рублей предусматривает проживание в Якутске, поселках Хандыга и Оймякон, экскурсии (этнографические комплексы "Ус-Кут", "Чочур-Муран", Ленские столбы, коневодческая ферма, краеведческий музей в поселке Томтор), развлекательные мероприятия.Однако самое интересное, уверен Болот Бочкарев, даже не сам Оймякон, а путь к нему по Колымскому тракту, "дороге на костях" из Якутска в Магадан. По разным данным, при строительстве, которое велось силами заключенных в 1930-50-х, погибло от 250 тысяч до миллиона человек.И в Оймяконе, и в Верхоянске есть стела "Полюс холода". Но в Верхоянске туристов меньше: дорога сложнее. На самолете до Якутска (из Москвы в одну сторону — 14-20 тысяч рублей), потом — на самолете до поселка Батагай (15-18 тысяч), а оттуда уже на такси (70 километров примерно за пять тысяч).Стоит иметь в виду, что если в Якутске с отелями все хорошо, то в Оймяконе и Верхоянске, если верить Booking, "ноль вариантов размещения". Гостевые дома можно найти, но порой путешественники ночуют у местных жителей.Если питание не включено, бывалые туристы рекомендуют запастись провиантом в Якутске. Чем дальше на север, тем дороже."Фишки" холодаИ все же туристы едут. Раньше — преимущественно иностранцы, из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Сейчас, когда границы закрыты, гостей меньше. Но ценители "фишек холода" — развлечений, возможных только при такой погоде, — найдутся всегда. Одна из главных "фишек" — салют из кипятка. "Получится при минус 40. Но чем холоднее, тем эффектнее", — уточняют в Агентстве развития туризма. Берем кружку, а лучше ковшик с удобной ручкой, и кипяток. Выбираем место, желательно в лучах заходящего солнца. Это несложно: в Якутске 228 дней в году — чистое небо. И "даем залп". Вода замерзает на лету.А обычный банан на улице превращается в молоток: гвозди можно забивать.Наконец, ресницы за 15-20 минут при такой погоде становятся белыми и пушистыми. Селфи с "морозным" макияжем очень популярны.
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якутск, верхоянск, маршруты - туризм, туристы, туризм, оймякон, республика саха (якутия), куда поехать, куда можно лететь, впечатления - туризм
08:00 12.01.2022 (обновлено: 12:19 12.01.2022)
 

Фишки холода: как выжить в Оймяконе и самых морозных городах мира

© Depositphotos / Kallihora Девушка выплескивает горячую воду на морозе
Девушка выплескивает горячую воду на морозе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Depositphotos / Kallihora
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Запустить салют из кипятка, превратить банан в молоток, приручить северное сияние — так развлекаются там, где сейчас минус 40 (и это еще тепло). Обувь — валенки и унты, в машинах — двойные стекла. О том, как живут в самых холодных городах мира, зачем туда ехать туристам и что нужно взять с собой — в материале РИА Новости.

Самый холодный город на Земле

Понятно, откуда взялся популярный среди иностранцев миф о том, что в России всегда ходят в шубах: самые холодные города мира находятся именно у нас, более того, в одном регионе — Республике Саха (Якутия).
Признанный еще с советских времен полюс холода — Оймякон (это поселок), где, по неофициальным данным, почти 100 лет назад зафиксировали рекорд: минус 71,2 градуса по Цельсию.
На звание самого холодного места на планете претендует также Верхоянск.
© Public domain / Becker0804Полюс холода в Верхоянске
Полюс холода в Верхоянске
1 из 2
Полюс холода в Верхоянске
© Public domain / Becker0804
CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)Оймякон
Оймякон
2 из 2
Оймякон
CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)
1 из 2
Полюс холода в Верхоянске
© Public domain / Becker0804
2 из 2
Оймякон
CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)

"Если хотите действительно сильный минус, приезжайте в Верхоянск, — советует Болот Бочкарев, директор компании Visit Yakutia. — В Оймяконе может быть неделю очень холодно, а потом еще две — теплее, чем в Якутске. Например, там почти 50, а на полюсе холода — "всего лишь" 40".

О столице региона эксперт рассказывает забавную историю. "Журналист британской газеты приехал к нам в январе и хотел добраться до Оймякона. Но денег, которые выделила ему редакция, не хватило, — говорит Бочкарев. — Так и вышел разворот с заголовком: "Якутск: путешествие в самый холодный город на Земле".
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЗаснеженные деревья в Якутске
Заснеженные деревья в Якутске - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
Заснеженные деревья в Якутске
Впрочем, большой ошибки в этом нет. По официальным данным, абсолютный минимум в Якутске — 64,4 градуса, в Верхоянске — 67,8, в Оймяконе — 67,7. Причем население Якутска — более 330 тысяч человек, а Верхоянска — 1095. В Оймяконе и того меньше — 450.

Мороз лишь пощипывал

"Погода меняется. Раньше и в минус 50 можно было километр-два пройтись по центру города, сухой мороз лишь пощипывал. Учеников освобождали от школы, только если было еще холоднее, — вспоминает Болот Бочкарев. — А сейчас и в минус 45 туман, ветер. Передвигаемся перебежками". Детей не пускают за порог при 42-44.
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМестные жители переходят дорогу на одной из улиц в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
Местные жители переходят дорогу на одной из улиц в Якутске
1 из 2
Местные жители переходят дорогу на одной из улиц в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Заснеженный велосипед на улице в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.

Заснеженные велосипед на улице в Якутске
2 из 2

Заснеженный велосипед на улице в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
1 из 2
Местные жители переходят дорогу на одной из улиц в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Заснеженный велосипед на улице в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
От Якутска до Оймякона 919 километров. Добираются автотранспортом. У местных машин двойные лобовые стекла, двигатель утеплен. Если предстоит длительная поездка — прокладки на стыках, еще одна печка.
Туристам местные тоже советуют утепляться: чем больше одежды, тем лучше, но между свитерами и кофтами должна быть прослойка воздуха. Сюда часто приезжают в горнолыжной экипировке — тут выдают дополнительные куртки, валенки.
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМужчина на улице в Якутске
Мужчина на улице в Якутске - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Мужчина на улице в Якутске
Вот советы эксперта, как выжить при лютом морозе.
  • На голову — меховая шапка или любой другой теплый головной убор, на который можно надеть капюшон. Плотный или вязаный шарф обматываем вокруг шеи, стараясь закрыть нос и рот.
  • Верх — футболка, рубашка, тонкий свитер или кофта, просторный толстый вязаный джемпер, пуховая куртка.
  • Низ — тонкие подштанники, спортивные брюки из плотного материала или термобелье, непродуваемые зимние штаны.
  • Обувь — две пары носков, валенки, унты или другое что-то из натурального меха, современные экспедиционные сапоги на размер больше нужного.
Задерживаться на улице не стоит: максимум 15-20 минут (журналист уже упоминавшегося британского издания выдержал 13). Да и местные преимущественно проводят время в помещениях.
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Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском

Самая экстремальная экспедиция

Стартует путешествие на полюс холода в Якутске. Это самый крупный населенный пункт в зоне вечной мерзлоты. Основан в 1632-м. Знакомство с ним обычно начинают со "старого города" — историко-архитектурного комплекса, стилизованного под XIX век.
Потом — в "Царство вечной мерзлоты" (огромный нетающий ледник внутри горы), в Музей мамонта. Также туристов везут на крестьянский рынок, где на улице продают замороженную рыбу, мясо жеребят (тут особая порода лошадей), зайчатину.
© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкЛедяная фигура в музее "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
Ледяная фигура в музее Царство вечной мерзлоты в Якутии
1 из 4
Ледяная фигура в музее "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкВ коридорах музея "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
В коридорах музея Царство вечной мерзлоты в Якутии
2 из 4
В коридорах музея "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкТорговец рыбой на рынке в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
Торговец рыбой на рынке в Якутске
3 из 4
Торговец рыбой на рынке в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкПарк "Урдэл" на сопке любви в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
Парк Урдэл на сопке любви в Якутске
4 из 4
Парк "Урдэл" на сопке любви в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Ледяная фигура в музее "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в фотобанк
2 из 4
В коридорах музея "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в фотобанк
3 из 4
Торговец рыбой на рынке в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
4 из 4
Парк "Урдэл" на сопке любви в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
В Агентстве развития туризма и территориального маркетинга Якутии поясняют, что главный зимний маршрут Якутии — к селу Оймякон.
"Покорители холода" — самый экстремальный в мире научный проект в северных широтах. "Цель — зафиксировать минимальную температуру в обитаемой части планеты и передать данные климатологам", — объясняют сотрудники агентства.
В январе 2020-го провели пилотную экспедицию в Верхоянский и Оймяконский районы для тестирования приборов и жизнеобеспечения базовых лагерей. Тогда было минус 52,4.
© Depositphotos / tagasiaprilСломанный автомобиль в Оймяконе, Якутия
Сломанный автомобиль в Оймяконе, Якутия - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Depositphotos / tagasiapril
Сломанный автомобиль в Оймяконе, Якутия
Следующая экспедиция состоится в 2023-м. Попасть в нее теоретически можно, но, как сообщает официальный сайт, "из-за особенностей исследуемой местности присоединиться к походу в формате челлендж-тура могут не более шести-десяти человек в год". В феврале проводится экспресс-тур с программой "По следам покорителей холода". Удовольствие недешевое: за десять дней — 620 тысяч рублей на человека.

"Ноль вариантов размещения"

Но обычные туры гораздо дешевле, так что покорить полюс холода вполне реально. Пятидневная программа стоимостью 99-125 тысяч рублей предусматривает проживание в Якутске, поселках Хандыга и Оймякон, экскурсии (этнографические комплексы "Ус-Кут", "Чочур-Муран", Ленские столбы, коневодческая ферма, краеведческий музей в поселке Томтор), развлекательные мероприятия.
CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)Оймякон
Оймякон
1 из 3
Оймякон
CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
Лошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске
2 из 3
Лошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)

Поселок Оймякон

Оймякон
3 из 3

Поселок Оймякон

CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)
1 из 3
Оймякон
CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)
2 из 3
Лошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Поселок Оймякон

CC BY-SA 4.0 / Ilya Varlamov / Оймякон, Республика Саха (Якутия)
Однако самое интересное, уверен Болот Бочкарев, даже не сам Оймякон, а путь к нему по Колымскому тракту, "дороге на костях" из Якутска в Магадан. По разным данным, при строительстве, которое велось силами заключенных в 1930-50-х, погибло от 250 тысяч до миллиона человек.
И в Оймяконе, и в Верхоянске есть стела "Полюс холода". Но в Верхоянске туристов меньше: дорога сложнее. На самолете до Якутска (из Москвы в одну сторону — 14-20 тысяч рублей), потом — на самолете до поселка Батагай (15-18 тысяч), а оттуда уже на такси (70 километров примерно за пять тысяч).
© Фото : Музеи РоссииВерхоянский районный краеведческий музей "Полюс холода"
Верхоянский районный краеведческий музей Полюс холода
1 из 2
Верхоянский районный краеведческий музей "Полюс холода"
© Фото : Музеи России
© Public domain / Becker0804Полюс холода в Верхоянске
Полюс холода в Верхоянске
2 из 2
Полюс холода в Верхоянске
© Public domain / Becker0804
1 из 2
Верхоянский районный краеведческий музей "Полюс холода"
© Фото : Музеи России
2 из 2
Полюс холода в Верхоянске
© Public domain / Becker0804
Стоит иметь в виду, что если в Якутске с отелями все хорошо, то в Оймяконе и Верхоянске, если верить Booking, "ноль вариантов размещения". Гостевые дома можно найти, но порой путешественники ночуют у местных жителей.
Если питание не включено, бывалые туристы рекомендуют запастись провиантом в Якутске. Чем дальше на север, тем дороже.
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"Фишки" холода

И все же туристы едут. Раньше — преимущественно иностранцы, из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
Сейчас, когда границы закрыты, гостей меньше. Но ценители "фишек холода" — развлечений, возможных только при такой погоде, — найдутся всегда.
Одна из главных "фишек" — салют из кипятка. "Получится при минус 40. Но чем холоднее, тем эффектнее", — уточняют в Агентстве развития туризма.
Берем кружку, а лучше ковшик с удобной ручкой, и кипяток. Выбираем место, желательно в лучах заходящего солнца. Это несложно: в Якутске 228 дней в году — чистое небо. И "даем залп". Вода замерзает на лету.
© РИА Новости / Айар Варламов / Перейти в фотобанкТуристка из Германии в Оймяконе
Туристка из Германии в Оймяконе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Айар Варламов
Перейти в фотобанк
Туристка из Германии в Оймяконе
А обычный банан на улице превращается в молоток: гвозди можно забивать.
Наконец, ресницы за 15-20 минут при такой погоде становятся белыми и пушистыми. Селфи с "морозным" макияжем очень популярны.
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01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"