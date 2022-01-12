08:00 12.01.2022 (обновлено: 12:19 12.01.2022)
Фишки холода: как выжить в Оймяконе и самых морозных городах мира
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Запустить салют из кипятка, превратить банан в молоток, приручить северное сияние — так развлекаются там, где сейчас минус 40 (и это еще тепло). Обувь — валенки и унты, в машинах — двойные стекла. О том, как живут в самых холодных городах мира, зачем туда ехать туристам и что нужно взять с собой — в материале РИА Новости.
Самый холодный город на Земле
Понятно, откуда взялся популярный среди иностранцев миф о том, что в России всегда ходят в шубах: самые холодные города мира находятся именно у нас, более того, в одном регионе — Республике Саха (Якутия).
Признанный еще с советских времен полюс холода — Оймякон (это поселок), где, по неофициальным данным, почти 100 лет назад зафиксировали рекорд: минус 71,2 градуса по Цельсию.
На звание самого холодного места на планете претендует также Верхоянск.
"Если хотите действительно сильный минус, приезжайте в Верхоянск, — советует Болот Бочкарев, директор компании Visit Yakutia. — В Оймяконе может быть неделю очень холодно, а потом еще две — теплее, чем в Якутске. Например, там почти 50, а на полюсе холода — "всего лишь" 40".
О столице региона эксперт рассказывает забавную историю. "Журналист британской газеты приехал к нам в январе и хотел добраться до Оймякона. Но денег, которые выделила ему редакция, не хватило, — говорит Бочкарев. — Так и вышел разворот с заголовком: "Якутск: путешествие в самый холодный город на Земле".
Заснеженные деревья в Якутске
Впрочем, большой ошибки в этом нет. По официальным данным, абсолютный минимум в Якутске — 64,4 градуса, в Верхоянске — 67,8, в Оймяконе — 67,7. Причем население Якутска — более 330 тысяч человек, а Верхоянска — 1095. В Оймяконе и того меньше — 450.
Мороз лишь пощипывал
"Погода меняется. Раньше и в минус 50 можно было километр-два пройтись по центру города, сухой мороз лишь пощипывал. Учеников освобождали от школы, только если было еще холоднее, — вспоминает Болот Бочкарев. — А сейчас и в минус 45 туман, ветер. Передвигаемся перебежками". Детей не пускают за порог при 42-44.
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМестные жители переходят дорогу на одной из улиц в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
1 из 2
Местные жители переходят дорогу на одной из улиц в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк
Заснеженный велосипед на улице в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
2 из 2
Заснеженный велосипед на улице в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
1 из 2
Местные жители переходят дорогу на одной из улиц в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
2 из 2
Заснеженный велосипед на улице в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
От Якутска до Оймякона 919 километров. Добираются автотранспортом. У местных машин двойные лобовые стекла, двигатель утеплен. Если предстоит длительная поездка — прокладки на стыках, еще одна печка.
Туристам местные тоже советуют утепляться: чем больше одежды, тем лучше, но между свитерами и кофтами должна быть прослойка воздуха. Сюда часто приезжают в горнолыжной экипировке — тут выдают дополнительные куртки, валенки.
Мужчина на улице в Якутске
Вот советы эксперта, как выжить при лютом морозе.
- —На голову — меховая шапка или любой другой теплый головной убор, на который можно надеть капюшон. Плотный или вязаный шарф обматываем вокруг шеи, стараясь закрыть нос и рот.
- —Верх — футболка, рубашка, тонкий свитер или кофта, просторный толстый вязаный джемпер, пуховая куртка.
- —Низ — тонкие подштанники, спортивные брюки из плотного материала или термобелье, непродуваемые зимние штаны.
- —Обувь — две пары носков, валенки, унты или другое что-то из натурального меха, современные экспедиционные сапоги на размер больше нужного.
Задерживаться на улице не стоит: максимум 15-20 минут (журналист уже упоминавшегося британского издания выдержал 13). Да и местные преимущественно проводят время в помещениях.
24 декабря 2021, 16:26Новый год — 2022Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском
Самая экстремальная экспедиция
Стартует путешествие на полюс холода в Якутске. Это самый крупный населенный пункт в зоне вечной мерзлоты. Основан в 1632-м. Знакомство с ним обычно начинают со "старого города" — историко-архитектурного комплекса, стилизованного под XIX век.
Потом — в "Царство вечной мерзлоты" (огромный нетающий ледник внутри горы), в Музей мамонта. Также туристов везут на крестьянский рынок, где на улице продают замороженную рыбу, мясо жеребят (тут особая порода лошадей), зайчатину.
© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкЛедяная фигура в музее "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
1 из 4
Ледяная фигура в музее "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкВ коридорах музея "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
2 из 4
В коридорах музея "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкТорговец рыбой на рынке в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
3 из 4
Торговец рыбой на рынке в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкПарк "Урдэл" на сопке любви в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
4 из 4
Парк "Урдэл" на сопке любви в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
1 из 4
Ледяная фигура в музее "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
2 из 4
В коридорах музея "Царство вечной мерзлоты" в Якутии.
3 из 4
Торговец рыбой на рынке в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
4 из 4
Парк "Урдэл" на сопке любви в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
В Агентстве развития туризма и территориального маркетинга Якутии поясняют, что главный зимний маршрут Якутии — к селу Оймякон.
"Покорители холода" — самый экстремальный в мире научный проект в северных широтах. "Цель — зафиксировать минимальную температуру в обитаемой части планеты и передать данные климатологам", — объясняют сотрудники агентства.
В январе 2020-го провели пилотную экспедицию в Верхоянский и Оймяконский районы для тестирования приборов и жизнеобеспечения базовых лагерей. Тогда было минус 52,4.
Сломанный автомобиль в Оймяконе, Якутия
Следующая экспедиция состоится в 2023-м. Попасть в нее теоретически можно, но, как сообщает официальный сайт, "из-за особенностей исследуемой местности присоединиться к походу в формате челлендж-тура могут не более шести-десяти человек в год". В феврале проводится экспресс-тур с программой "По следам покорителей холода". Удовольствие недешевое: за десять дней — 620 тысяч рублей на человека.
"Ноль вариантов размещения"
Но обычные туры гораздо дешевле, так что покорить полюс холода вполне реально. Пятидневная программа стоимостью 99-125 тысяч рублей предусматривает проживание в Якутске, поселках Хандыга и Оймякон, экскурсии (этнографические комплексы "Ус-Кут", "Чочур-Муран", Ленские столбы, коневодческая ферма, краеведческий музей в поселке Томтор), развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
2 из 3
Лошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
2 из 3
Лошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске. Температура воздуха на территории Якутии опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля.
Однако самое интересное, уверен Болот Бочкарев, даже не сам Оймякон, а путь к нему по Колымскому тракту, "дороге на костях" из Якутска в Магадан. По разным данным, при строительстве, которое велось силами заключенных в 1930-50-х, погибло от 250 тысяч до миллиона человек.
И в Оймяконе, и в Верхоянске есть стела "Полюс холода". Но в Верхоянске туристов меньше: дорога сложнее. На самолете до Якутска (из Москвы в одну сторону — 14-20 тысяч рублей), потом — на самолете до поселка Батагай (15-18 тысяч), а оттуда уже на такси (70 километров примерно за пять тысяч).
Стоит иметь в виду, что если в Якутске с отелями все хорошо, то в Оймяконе и Верхоянске, если верить Booking, "ноль вариантов размещения". Гостевые дома можно найти, но порой путешественники ночуют у местных жителей.
Если питание не включено, бывалые туристы рекомендуют запастись провиантом в Якутске. Чем дальше на север, тем дороже.
22 октября 2020, 08:00ТуризмЕе называют "Конюхов в юбке". Как женщине выжить одной в дикой природе
"Фишки" холода
И все же туристы едут. Раньше — преимущественно иностранцы, из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
Сейчас, когда границы закрыты, гостей меньше. Но ценители "фишек холода" — развлечений, возможных только при такой погоде, — найдутся всегда.
Одна из главных "фишек" — салют из кипятка. "Получится при минус 40. Но чем холоднее, тем эффектнее", — уточняют в Агентстве развития туризма.
Берем кружку, а лучше ковшик с удобной ручкой, и кипяток. Выбираем место, желательно в лучах заходящего солнца. Это несложно: в Якутске 228 дней в году — чистое небо. И "даем залп". Вода замерзает на лету.
Туристка из Германии в Оймяконе
А обычный банан на улице превращается в молоток: гвозди можно забивать.
Наконец, ресницы за 15-20 минут при такой погоде становятся белыми и пушистыми. Селфи с "морозным" макияжем очень популярны.
13 августа 2020, 08:00ТуризмМороз на Колыме и лучший закат в Осетии. Фотограф — о поездках по России