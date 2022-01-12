https://ria.ru/20220112/yakutiya-1765947254.html

Фишки холода: как выжить в Оймяконе и самых морозных городах мира

Фишки холода: как выжить в Оймяконе и самых морозных городах мира - РИА Новости, 12.01.2022

Фишки холода: как выжить в Оймяконе и самых морозных городах мира

Запустить салют из кипятка, превратить банан в молоток, приручить северное сияние — так развлекаются там, где сейчас минус 40 (и это еще тепло). Обувь — валенки РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:00

2022-01-12T08:00

2022-01-12T12:19

туризм

якутск

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Запустить салют из кипятка, превратить банан в молоток, приручить северное сияние — так развлекаются там, где сейчас минус 40 (и это еще тепло). Обувь — валенки и унты, в машинах — двойные стекла. О том, как живут в самых холодных городах мира, зачем туда ехать туристам и что нужно взять с собой — в материале РИА Новости.Самый холодный город на ЗемлеПонятно, откуда взялся популярный среди иностранцев миф о том, что в России всегда ходят в шубах: самые холодные города мира находятся именно у нас, более того, в одном регионе — Республике Саха (Якутия).Признанный еще с советских времен полюс холода — Оймякон (это поселок), где, по неофициальным данным, почти 100 лет назад зафиксировали рекорд: минус 71,2 градуса по Цельсию.На звание самого холодного места на планете претендует также Верхоянск.О столице региона эксперт рассказывает забавную историю. "Журналист британской газеты приехал к нам в январе и хотел добраться до Оймякона. Но денег, которые выделила ему редакция, не хватило, — говорит Бочкарев. — Так и вышел разворот с заголовком: "Якутск: путешествие в самый холодный город на Земле".Впрочем, большой ошибки в этом нет. По официальным данным, абсолютный минимум в Якутске — 64,4 градуса, в Верхоянске — 67,8, в Оймяконе — 67,7. Причем население Якутска — более 330 тысяч человек, а Верхоянска — 1095. В Оймяконе и того меньше — 450.Мороз лишь пощипывал"Погода меняется. Раньше и в минус 50 можно было километр-два пройтись по центру города, сухой мороз лишь пощипывал. Учеников освобождали от школы, только если было еще холоднее, — вспоминает Болот Бочкарев. — А сейчас и в минус 45 туман, ветер. Передвигаемся перебежками". Детей не пускают за порог при 42-44.От Якутска до Оймякона 919 километров. Добираются автотранспортом. У местных машин двойные лобовые стекла, двигатель утеплен. Если предстоит длительная поездка — прокладки на стыках, еще одна печка.Туристам местные тоже советуют утепляться: чем больше одежды, тем лучше, но между свитерами и кофтами должна быть прослойка воздуха. Сюда часто приезжают в горнолыжной экипировке — тут выдают дополнительные куртки, валенки.Вот советы эксперта, как выжить при лютом морозе.Задерживаться на улице не стоит: максимум 15-20 минут (журналист уже упоминавшегося британского издания выдержал 13). Да и местные преимущественно проводят время в помещениях.Самая экстремальная экспедицияСтартует путешествие на полюс холода в Якутске. Это самый крупный населенный пункт в зоне вечной мерзлоты. Основан в 1632-м. Знакомство с ним обычно начинают со "старого города" — историко-архитектурного комплекса, стилизованного под XIX век. Потом — в "Царство вечной мерзлоты" (огромный нетающий ледник внутри горы), в Музей мамонта. Также туристов везут на крестьянский рынок, где на улице продают замороженную рыбу, мясо жеребят (тут особая порода лошадей), зайчатину.В Агентстве развития туризма и территориального маркетинга Якутии поясняют, что главный зимний маршрут Якутии — к селу Оймякон."Покорители холода" — самый экстремальный в мире научный проект в северных широтах. "Цель — зафиксировать минимальную температуру в обитаемой части планеты и передать данные климатологам", — объясняют сотрудники агентства. В январе 2020-го провели пилотную экспедицию в Верхоянский и Оймяконский районы для тестирования приборов и жизнеобеспечения базовых лагерей. Тогда было минус 52,4.Следующая экспедиция состоится в 2023-м. Попасть в нее теоретически можно, но, как сообщает официальный сайт, "из-за особенностей исследуемой местности присоединиться к походу в формате челлендж-тура могут не более шести-десяти человек в год". В феврале проводится экспресс-тур с программой "По следам покорителей холода". Удовольствие недешевое: за десять дней — 620 тысяч рублей на человека."Ноль вариантов размещения"Но обычные туры гораздо дешевле, так что покорить полюс холода вполне реально. Пятидневная программа стоимостью 99-125 тысяч рублей предусматривает проживание в Якутске, поселках Хандыга и Оймякон, экскурсии (этнографические комплексы "Ус-Кут", "Чочур-Муран", Ленские столбы, коневодческая ферма, краеведческий музей в поселке Томтор), развлекательные мероприятия.Однако самое интересное, уверен Болот Бочкарев, даже не сам Оймякон, а путь к нему по Колымскому тракту, "дороге на костях" из Якутска в Магадан. По разным данным, при строительстве, которое велось силами заключенных в 1930-50-х, погибло от 250 тысяч до миллиона человек.И в Оймяконе, и в Верхоянске есть стела "Полюс холода". Но в Верхоянске туристов меньше: дорога сложнее. На самолете до Якутска (из Москвы в одну сторону — 14-20 тысяч рублей), потом — на самолете до поселка Батагай (15-18 тысяч), а оттуда уже на такси (70 километров примерно за пять тысяч).Стоит иметь в виду, что если в Якутске с отелями все хорошо, то в Оймяконе и Верхоянске, если верить Booking, "ноль вариантов размещения". Гостевые дома можно найти, но порой путешественники ночуют у местных жителей.Если питание не включено, бывалые туристы рекомендуют запастись провиантом в Якутске. Чем дальше на север, тем дороже."Фишки" холодаИ все же туристы едут. Раньше — преимущественно иностранцы, из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Сейчас, когда границы закрыты, гостей меньше. Но ценители "фишек холода" — развлечений, возможных только при такой погоде, — найдутся всегда. Одна из главных "фишек" — салют из кипятка. "Получится при минус 40. Но чем холоднее, тем эффектнее", — уточняют в Агентстве развития туризма. Берем кружку, а лучше ковшик с удобной ручкой, и кипяток. Выбираем место, желательно в лучах заходящего солнца. Это несложно: в Якутске 228 дней в году — чистое небо. И "даем залп". Вода замерзает на лету.А обычный банан на улице превращается в молоток: гвозди можно забивать.Наконец, ресницы за 15-20 минут при такой погоде становятся белыми и пушистыми. Селфи с "морозным" макияжем очень популярны.

https://ria.ru/20211224/santa-1765367508.html

https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html

https://ria.ru/20200813/1575629283.html

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