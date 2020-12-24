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Самый красивый в мире лед и необычные хаски: чем привлекает Байкал зимой
Самый красивый в мире лед и необычные хаски: чем привлекает Байкал зимой
На Байкале — зимнее межсезонье, местные и туристы ждут, когда озеро покроется льдом — одним из самых красивых на планете. Но и сейчас там есть чем заняться... РИА Новости, 24.12.2020
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туризм
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Светлана Баева. На Байкале — зимнее межсезонье, местные и туристы ждут, когда озеро покроется льдом — одним из самых красивых на планете. Но и сейчас там есть чем заняться. Например, покататься на снегоходах, горных лыжах, собачьих упряжках по лесу. О том, что ждет гостей в новом сезоне, — в фотоленте РИА Новости.
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Самый красивый в мире лед и необычные хаски: чем привлекает Байкал зимой

08:00 24.12.2020 (обновлено: 12:07 24.12.2020)
 
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Светлана Баева. На Байкале — зимнее межсезонье, местные и туристы ждут, когда озеро покроется льдом — одним из самых красивых на планете. Но и сейчас там есть чем заняться. Например, покататься на снегоходах, горных лыжах, собачьих упряжках по лесу. О том, что ждет гостей в новом сезоне, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Пока у нас тепло — минус 15, — рассказывает директор местного турагентства Галина Мирошниченко. — Но уже к выходным обещают похолодание, так что надеемся, лед встанет до конца января. Но и сейчас его можно увидеть в заливах — очень красивый, не запорошенный снегом". Туда несложно добраться, но стоит быть готовым к отсутствию классической туристической инфраструктуры. Базы отдыха очень простые, с удобствами на улице.

Озеро Байкал
1 из 16

"Пока у нас тепло — минус 15, — рассказывает директор местного турагентства Галина Мирошниченко. — Но уже к выходным обещают похолодание, так что надеемся, лед встанет до конца января. Но и сейчас его можно увидеть в заливах — очень красивый, не запорошенный снегом". Туда несложно добраться, но стоит быть готовым к отсутствию классической туристической инфраструктуры. Базы отдыха очень простые, с удобствами на улице.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тем, кто хочет полюбоваться льдом, Галина советует отправиться в пролив Малое море — часть озера, отделенная островом Ольхон. Буряты называют его Нарин-Далай, то есть "узкое море". Рыбакам — тоже сюда. Водятся осетр, голомянки, байкальский омуль, хариус, сиг, окунь, щука, елец. Правда, ловить можно не всегда и не везде.

Табличка на причале озера Байкал
2 из 16

Тем, кто хочет полюбоваться льдом, Галина советует отправиться в пролив Малое море — часть озера, отделенная островом Ольхон. Буряты называют его Нарин-Далай, то есть "узкое море". Рыбакам — тоже сюда. Водятся осетр, голомянки, байкальский омуль, хариус, сиг, окунь, щука, елец. Правда, ловить можно не всегда и не везде.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кстати, именно сейчас на Байкале наступает лучший сезон для рыбалки. Продлится он до конца апреля. По словам экспертов, в это время ценные обитатели озера поднимаются с глубины. Местные ловят и прямо с причала в Листвянке.

Рыбак на причале озера Байкал
3 из 16

Кстати, именно сейчас на Байкале наступает лучший сезон для рыбалки. Продлится он до конца апреля. По словам экспертов, в это время ценные обитатели озера поднимаются с глубины. Местные ловят и прямо с причала в Листвянке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но стоит быть осторожнее. Есть ограничения по числу удочек на человека и крючков. Некоторые виды рыбы, например осетровые, таймень, нельма, — под запретом. Еще, конечно, категорически нельзя покушаться на байкальских нерп.

Мужчина с собакой на причале озера Байкал
4 из 16

Но стоит быть осторожнее. Есть ограничения по числу удочек на человека и крючков. Некоторые виды рыбы, например осетровые, таймень, нельма, — под запретом. Еще, конечно, категорически нельзя покушаться на байкальских нерп.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

За дарами Байкала можно отправиться и на рынок. Здесь есть самая разная рыба, в том числе омуль. Но не стоит расстраиваться, если именно байкальского купить не получится. Он под угрозой исчезновения, поэтому ловить запрещено. Кстати, в акции по его защите участвовал даже голливудский актер Стивен Сигал.

Женщина продает омуль на рыбном рынке в Листвянке
5 из 16

За дарами Байкала можно отправиться и на рынок. Здесь есть самая разная рыба, в том числе омуль. Но не стоит расстраиваться, если именно байкальского купить не получится. Он под угрозой исчезновения, поэтому ловить запрещено. Кстати, в акции по его защите участвовал даже голливудский актер Стивен Сигал.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Как только образуется лед, из Листвянки на собачьих упряжках можно будет кататься по Байкалу и разбить настоящий лагерь", — говорит Галина Мирошниченко. Изюминка тура — кедровая баня.

Стоимость такого однодневного путешествия — 36 тысяч рублей на четырех человек.

"В этом году мы планируем предложить интересные программы по югу озера, — рассказывает директор местной турфирмы Елена Пензина. — Объединив, например, отдых на побережье и на курорте Аршан, это в Бурятии, в 100 километрах от поселка Слюдянка".

Сосульки на причале озера Байкал
6 из 16

"Как только образуется лед, из Листвянки на собачьих упряжках можно будет кататься по Байкалу и разбить настоящий лагерь", — говорит Галина Мирошниченко. Изюминка тура — кедровая баня.

Стоимость такого однодневного путешествия — 36 тысяч рублей на четырех человек.

"В этом году мы планируем предложить интересные программы по югу озера, — рассказывает директор местной турфирмы Елена Пензина. — Объединив, например, отдых на побережье и на курорте Аршан, это в Бурятии, в 100 километрах от поселка Слюдянка".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В самой Листвянке, помимо озера, есть несколько интересных мест для путешественников. Например, астрофизическая обсерватория. Ее верхняя площадка с огромным телескопом считается второй по высоте точкой в Иркутской области. Сюда водят экскурсии, но туристы предупреждают, что стоит одеться потеплее, часть помещений не отапливается.

Еще есть нерпиарий. Именно тут можно увидеть этот живой символ Байкала на расстоянии вытянутой руки.

Зима на озере Байкал
7 из 16

В самой Листвянке, помимо озера, есть несколько интересных мест для путешественников. Например, астрофизическая обсерватория. Ее верхняя площадка с огромным телескопом считается второй по высоте точкой в Иркутской области. Сюда водят экскурсии, но туристы предупреждают, что стоит одеться потеплее, часть помещений не отапливается.

Еще есть нерпиарий. Именно тут можно увидеть этот живой символ Байкала на расстоянии вытянутой руки.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

До знаменитого острова Ольхон до 31 декабря ходит паром. Потом гостей будут возить хивусы (суда на воздушной подушке).

Судно у причале озера Байкал
8 из 16

До знаменитого острова Ольхон до 31 декабря ходит паром. Потом гостей будут возить хивусы (суда на воздушной подушке).

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Очень популярны у туристов собачьи упряжки. На Ольхоне есть уникальная скала Шаманка со сквозной извилистой пещерой. Это место считается священным. Раньше входить туда мог только шаман. Более того, мимо запрещалось проезжать на колесах, так что собачьи упряжки — идеальный транспорт.

Замерзший Байкал и мыс Бурхан (скала Шаманка) на острове Ольхон
9 из 16

Очень популярны у туристов собачьи упряжки. На Ольхоне есть уникальная скала Шаманка со сквозной извилистой пещерой. Это место считается священным. Раньше входить туда мог только шаман. Более того, мимо запрещалось проезжать на колесах, так что собачьи упряжки — идеальный транспорт.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© Фото : Авторский блог Натальи Бушиной

Байкальские хаски — отдельная фишка. Они быстрые, выносливые, готовы бежать и в пургу, и в холод, и ночью. "Характер потрясающий. Это не "мимимишечные" звери, а реальные работяги, — поясняет каюр (погонщик) Олег Тюрюмин. — Генетики к нам приезжали и сказали: "Ребята, вы вывели новую породу". А мы и не мечтали даже!"

Заезд на собачьей упряжке на берегу озера Байкал в Иркутской области
10 из 16

Байкальские хаски — отдельная фишка. Они быстрые, выносливые, готовы бежать и в пургу, и в холод, и ночью. "Характер потрясающий. Это не "мимимишечные" звери, а реальные работяги, — поясняет каюр (погонщик) Олег Тюрюмин. — Генетики к нам приезжали и сказали: "Ребята, вы вывели новую породу". А мы и не мечтали даже!"

© Фото : Авторский блог Натальи Бушиной
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Каждая ездовая собака живет на цепи в отдельной будке с площадкой на крыше, "чтобы могла лежать и созерцать".

"У нас 70 хаски. В упряжках — по десять, — говорит Олег. — Каюр всегда едет с туристом и управляет. Самые длинные маршруты — три дня".

Зима на озере Байкал
11 из 16

Каждая ездовая собака живет на цепи в отдельной будке с площадкой на крыше, "чтобы могла лежать и созерцать".

"У нас 70 хаски. В упряжках — по десять, — говорит Олег. — Каюр всегда едет с туристом и управляет. Самые длинные маршруты — три дня".

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

По его словам, сезон уже практически расписан, но места еще есть. "Если гости хотят в тур по Байкалу, надо подождать, когда лед будет крепким и МЧС даст добро, — уточняет каюр. — Это с середины февраля до середины марта. А до и после — катаем только по лесным дорожкам национального парка".

Посёлок Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области
12 из 16

По его словам, сезон уже практически расписан, но места еще есть. "Если гости хотят в тур по Байкалу, надо подождать, когда лед будет крепким и МЧС даст добро, — уточняет каюр. — Это с середины февраля до середины марта. А до и после — катаем только по лесным дорожкам национального парка".

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© Фото : Авторский блог Натальи Бушиной

В Листвянке можно покататься и на лошадях. Но наиболее популярно это развлечение в теплое время года. Как говорят местные, хаски кормят коней зимой, а они собак — летом.

Катания на конных повозках возле озера Байкал в Иркутской области
13 из 16

В Листвянке можно покататься и на лошадях. Но наиболее популярно это развлечение в теплое время года. Как говорят местные, хаски кормят коней зимой, а они собак — летом.

© Фото : Авторский блог Натальи Бушиной
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Не только на упряжках или хивусах пересекают Байкал. Туристка Йогана Седлачкова из чешского города Йиглава сделала это на автомобиле. "Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время — только на лодке, — рассказала она. — На берегу мы купались в термальных источниках под открытым небом". Все это, как обещают в местных компаниях, скоро станет доступным для всех.

Лед на озере Байкал
14 из 16

Не только на упряжках или хивусах пересекают Байкал. Туристка Йогана Седлачкова из чешского города Йиглава сделала это на автомобиле. "Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время — только на лодке, — рассказала она. — На берегу мы купались в термальных источниках под открытым небом". Все это, как обещают в местных компаниях, скоро станет доступным для всех.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / avrutin

С Нового года гостям предложат множество интересных туров. Например, проехать на ретро- или электропоезде по Кругобайкальской железной дороге, полюбоваться красотой местных гор, самого озера и уникальных архитектурных сооружений.

Кругобайкальская железная дорога
15 из 16

С Нового года гостям предложат множество интересных туров. Например, проехать на ретро- или электропоезде по Кругобайкальской железной дороге, полюбоваться красотой местных гор, самого озера и уникальных архитектурных сооружений.

© Depositphotos / avrutin
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ближе к февралю попасть на Байкал станет проще, российские туроператоры обещают новые чартеры и путевки. Например, на гору Соболиная, где уже открыт горнолыжный сезон.

Пока же самый простой способ — прилететь в Иркутск. Оттуда всего 70 километров до Листвянки, и вы — на знаменитом озере.

Байкальский тракт - автодорога из Иркутска в Листвянку
16 из 16

Ближе к февралю попасть на Байкал станет проще, российские туроператоры обещают новые чартеры и путевки. Например, на гору Соболиная, где уже открыт горнолыжный сезон.

Пока же самый простой способ — прилететь в Иркутск. Оттуда всего 70 километров до Листвянки, и вы — на знаменитом озере.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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