Самый красивый в мире лед и необычные хаски: чем привлекает Байкал зимой
"Пока у нас тепло — минус 15, — рассказывает директор местного турагентства Галина Мирошниченко. — Но уже к выходным обещают похолодание, так что надеемся, лед встанет до конца января. Но и сейчас его можно увидеть в заливах — очень красивый, не запорошенный снегом". Туда несложно добраться, но стоит быть готовым к отсутствию классической туристической инфраструктуры. Базы отдыха очень простые, с удобствами на улице.
"Пока у нас тепло — минус 15, — рассказывает директор местного турагентства Галина Мирошниченко. — Но уже к выходным обещают похолодание, так что надеемся, лед встанет до конца января. Но и сейчас его можно увидеть в заливах — очень красивый, не запорошенный снегом". Туда несложно добраться, но стоит быть готовым к отсутствию классической туристической инфраструктуры. Базы отдыха очень простые, с удобствами на улице.
Тем, кто хочет полюбоваться льдом, Галина советует отправиться в пролив Малое море — часть озера, отделенная островом Ольхон. Буряты называют его Нарин-Далай, то есть "узкое море". Рыбакам — тоже сюда. Водятся осетр, голомянки, байкальский омуль, хариус, сиг, окунь, щука, елец. Правда, ловить можно не всегда и не везде.
Тем, кто хочет полюбоваться льдом, Галина советует отправиться в пролив Малое море — часть озера, отделенная островом Ольхон. Буряты называют его Нарин-Далай, то есть "узкое море". Рыбакам — тоже сюда. Водятся осетр, голомянки, байкальский омуль, хариус, сиг, окунь, щука, елец. Правда, ловить можно не всегда и не везде.
Кстати, именно сейчас на Байкале наступает лучший сезон для рыбалки. Продлится он до конца апреля. По словам экспертов, в это время ценные обитатели озера поднимаются с глубины. Местные ловят и прямо с причала в Листвянке.
Кстати, именно сейчас на Байкале наступает лучший сезон для рыбалки. Продлится он до конца апреля. По словам экспертов, в это время ценные обитатели озера поднимаются с глубины. Местные ловят и прямо с причала в Листвянке.
Но стоит быть осторожнее. Есть ограничения по числу удочек на человека и крючков. Некоторые виды рыбы, например осетровые, таймень, нельма, — под запретом. Еще, конечно, категорически нельзя покушаться на байкальских нерп.
Но стоит быть осторожнее. Есть ограничения по числу удочек на человека и крючков. Некоторые виды рыбы, например осетровые, таймень, нельма, — под запретом. Еще, конечно, категорически нельзя покушаться на байкальских нерп.
За дарами Байкала можно отправиться и на рынок. Здесь есть самая разная рыба, в том числе омуль. Но не стоит расстраиваться, если именно байкальского купить не получится. Он под угрозой исчезновения, поэтому ловить запрещено. Кстати, в акции по его защите участвовал даже голливудский актер Стивен Сигал.
За дарами Байкала можно отправиться и на рынок. Здесь есть самая разная рыба, в том числе омуль. Но не стоит расстраиваться, если именно байкальского купить не получится. Он под угрозой исчезновения, поэтому ловить запрещено. Кстати, в акции по его защите участвовал даже голливудский актер Стивен Сигал.
"Как только образуется лед, из Листвянки на собачьих упряжках можно будет кататься по Байкалу и разбить настоящий лагерь", — говорит Галина Мирошниченко. Изюминка тура — кедровая баня.
Стоимость такого однодневного путешествия — 36 тысяч рублей на четырех человек.
"В этом году мы планируем предложить интересные программы по югу озера, — рассказывает директор местной турфирмы Елена Пензина. — Объединив, например, отдых на побережье и на курорте Аршан, это в Бурятии, в 100 километрах от поселка Слюдянка".
"Как только образуется лед, из Листвянки на собачьих упряжках можно будет кататься по Байкалу и разбить настоящий лагерь", — говорит Галина Мирошниченко. Изюминка тура — кедровая баня.
Стоимость такого однодневного путешествия — 36 тысяч рублей на четырех человек.
"В этом году мы планируем предложить интересные программы по югу озера, — рассказывает директор местной турфирмы Елена Пензина. — Объединив, например, отдых на побережье и на курорте Аршан, это в Бурятии, в 100 километрах от поселка Слюдянка".
В самой Листвянке, помимо озера, есть несколько интересных мест для путешественников. Например, астрофизическая обсерватория. Ее верхняя площадка с огромным телескопом считается второй по высоте точкой в Иркутской области. Сюда водят экскурсии, но туристы предупреждают, что стоит одеться потеплее, часть помещений не отапливается.
Еще есть нерпиарий. Именно тут можно увидеть этот живой символ Байкала на расстоянии вытянутой руки.
В самой Листвянке, помимо озера, есть несколько интересных мест для путешественников. Например, астрофизическая обсерватория. Ее верхняя площадка с огромным телескопом считается второй по высоте точкой в Иркутской области. Сюда водят экскурсии, но туристы предупреждают, что стоит одеться потеплее, часть помещений не отапливается.
Еще есть нерпиарий. Именно тут можно увидеть этот живой символ Байкала на расстоянии вытянутой руки.
До знаменитого острова Ольхон до 31 декабря ходит паром. Потом гостей будут возить хивусы (суда на воздушной подушке).
До знаменитого острова Ольхон до 31 декабря ходит паром. Потом гостей будут возить хивусы (суда на воздушной подушке).
Очень популярны у туристов собачьи упряжки. На Ольхоне есть уникальная скала Шаманка со сквозной извилистой пещерой. Это место считается священным. Раньше входить туда мог только шаман. Более того, мимо запрещалось проезжать на колесах, так что собачьи упряжки — идеальный транспорт.
Очень популярны у туристов собачьи упряжки. На Ольхоне есть уникальная скала Шаманка со сквозной извилистой пещерой. Это место считается священным. Раньше входить туда мог только шаман. Более того, мимо запрещалось проезжать на колесах, так что собачьи упряжки — идеальный транспорт.
Байкальские хаски — отдельная фишка. Они быстрые, выносливые, готовы бежать и в пургу, и в холод, и ночью. "Характер потрясающий. Это не "мимимишечные" звери, а реальные работяги, — поясняет каюр (погонщик) Олег Тюрюмин. — Генетики к нам приезжали и сказали: "Ребята, вы вывели новую породу". А мы и не мечтали даже!"
Байкальские хаски — отдельная фишка. Они быстрые, выносливые, готовы бежать и в пургу, и в холод, и ночью. "Характер потрясающий. Это не "мимимишечные" звери, а реальные работяги, — поясняет каюр (погонщик) Олег Тюрюмин. — Генетики к нам приезжали и сказали: "Ребята, вы вывели новую породу". А мы и не мечтали даже!"
Каждая ездовая собака живет на цепи в отдельной будке с площадкой на крыше, "чтобы могла лежать и созерцать".
"У нас 70 хаски. В упряжках — по десять, — говорит Олег. — Каюр всегда едет с туристом и управляет. Самые длинные маршруты — три дня".
Каждая ездовая собака живет на цепи в отдельной будке с площадкой на крыше, "чтобы могла лежать и созерцать".
"У нас 70 хаски. В упряжках — по десять, — говорит Олег. — Каюр всегда едет с туристом и управляет. Самые длинные маршруты — три дня".
По его словам, сезон уже практически расписан, но места еще есть. "Если гости хотят в тур по Байкалу, надо подождать, когда лед будет крепким и МЧС даст добро, — уточняет каюр. — Это с середины февраля до середины марта. А до и после — катаем только по лесным дорожкам национального парка".
По его словам, сезон уже практически расписан, но места еще есть. "Если гости хотят в тур по Байкалу, надо подождать, когда лед будет крепким и МЧС даст добро, — уточняет каюр. — Это с середины февраля до середины марта. А до и после — катаем только по лесным дорожкам национального парка".
В Листвянке можно покататься и на лошадях. Но наиболее популярно это развлечение в теплое время года. Как говорят местные, хаски кормят коней зимой, а они собак — летом.
В Листвянке можно покататься и на лошадях. Но наиболее популярно это развлечение в теплое время года. Как говорят местные, хаски кормят коней зимой, а они собак — летом.
Не только на упряжках или хивусах пересекают Байкал. Туристка Йогана Седлачкова из чешского города Йиглава сделала это на автомобиле. "Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время — только на лодке, — рассказала она. — На берегу мы купались в термальных источниках под открытым небом". Все это, как обещают в местных компаниях, скоро станет доступным для всех.
Не только на упряжках или хивусах пересекают Байкал. Туристка Йогана Седлачкова из чешского города Йиглава сделала это на автомобиле. "Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время — только на лодке, — рассказала она. — На берегу мы купались в термальных источниках под открытым небом". Все это, как обещают в местных компаниях, скоро станет доступным для всех.
С Нового года гостям предложат множество интересных туров. Например, проехать на ретро- или электропоезде по Кругобайкальской железной дороге, полюбоваться красотой местных гор, самого озера и уникальных архитектурных сооружений.
С Нового года гостям предложат множество интересных туров. Например, проехать на ретро- или электропоезде по Кругобайкальской железной дороге, полюбоваться красотой местных гор, самого озера и уникальных архитектурных сооружений.
Ближе к февралю попасть на Байкал станет проще, российские туроператоры обещают новые чартеры и путевки. Например, на гору Соболиная, где уже открыт горнолыжный сезон.
Пока же самый простой способ — прилететь в Иркутск. Оттуда всего 70 километров до Листвянки, и вы — на знаменитом озере.
Ближе к февралю попасть на Байкал станет проще, российские туроператоры обещают новые чартеры и путевки. Например, на гору Соболиная, где уже открыт горнолыжный сезон.
Пока же самый простой способ — прилететь в Иркутск. Оттуда всего 70 километров до Листвянки, и вы — на знаменитом озере.