Самый красивый в мире лед и необычные хаски: чем привлекает Байкал зимой

"Как только образуется лед, из Листвянки на собачьих упряжках можно будет кататься по Байкалу и разбить настоящий лагерь", — говорит Галина Мирошниченко. Изюминка тура — кедровая баня.

Стоимость такого однодневного путешествия — 36 тысяч рублей на четырех человек.

"В этом году мы планируем предложить интересные программы по югу озера, — рассказывает директор местной турфирмы Елена Пензина. — Объединив, например, отдых на побережье и на курорте Аршан, это в Бурятии, в 100 километрах от поселка Слюдянка".