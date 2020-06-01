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2020-06-01T18:37
https://ria.ru/20200601/1572302650.html
Чешская путешественница рассказала, что ее поразило в России
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РИА Новости

Чешская путешественница рассказала, что ее поразило в России

16:26 01.06.2020 (обновлено: 18:37 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Озеро Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Йогана Седлачкова из чешского города Йиглава объездила на машине Сибирь и рассказала о поразительных открытиях и удививших ее во время путешествия людях. Своими впечатлениями она поделилась с порталом Idnes.
Чешка за несколько лет объездила на машине 16 стран. Путешественница рассказала, что любит наслаждаться нетронутой природой и горными пейзажами. Нынешняя поездка в Сибирь для нее не первая — до этого она была там в 2017 году.
"Мы проделали путь из Праги в Киев, оттуда в Иркутск, Якутск, Магадан и обратно. Особенно нас интересовали несколько мест", — уточнила чешка.
Седлачкова на машине пересекла замерзшее озеро Байкал от юго-восточного берега к северо-западному, побывала на полюсе холода в Оймяконе, добралась до Магадана.
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По словам путешественницы, сильнее всего ее поразил Байкал.
"Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время добраться можно только на лодке. На берегах Байкала мы купались в термальных источниках под открытым небом", — рассказала она.
Однако поездка не обошлась без сложностей — в машине замерзало топливо, густело масло, разряжался аккумулятор, а из-за сильнейших морозов приходилось искать для авто теплый гараж.
Восточной Сибири из-за морозов у нас несколько раз отказывали стабилизаторы и даже сломались два задних амортизатора", — поделилась Седлачкова.
При этом она считает, что, учитывая климат, дорожники в Сибири прекрасно справляются со своей задачей. Но все равно трассы остаются достаточно опасными из-за сплошного слоя накатанного льда, из-за чего водители рискуют съехать в кювет. Во время поездки однажды чешка попала в аварию.
"На Урале в нас въехал один русский, который не посмотрел в зеркало и не заметил, что мы его обгоняем", — рассказала путешественница.
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Седлачкову поразила подледная рыбалка в России.
"Русские рыбаки ездят зимой на лед, проделывают отверстие и ловят в лунках. Некоторые живут на льду по несколько дней, а некоторые — даже целую зиму", — уточнила она.
Седлачкова рассказала о встрече с россиянами, которые попросили сделать с ней фотографию, так как никогда до этого не встречали иностранцев. Также она поделилась впечатлениями о "серебряном дорожнике", который уже 25 лет строит и ремонтирует Колымский тракт, и научном сотруднике Ирине Ивановой, которая уже 34 года живет в глухой деревне Давша на Байкале.
"Летом в деревню можно добраться за несколько часов на лодке, а зимой туда довольно долго можно доехать по льду", — добавила она.
По словам чешки, она может рассказывать о десятках интересных судеб и людей, повстречавшихся ей в поездке по России. За это путешествие Седлачкова преодолела 36 тысяч километров.
Полную версию статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияЧехияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Немного кто из россиян мог так покататься по России. Белая зависть
1 июня, 18:36
Петя Мокин
1010006
Наоборот, большинство так с удовольствием катается все время
1 июня, 18:38
и.игорь .
1004003
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