Чешская путешественница рассказала, что ее поразило в России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Йогана Седлачкова из чешского города Йиглава объездила на машине Сибирь и рассказала о поразительных открытиях и удививших ее во время путешествия людях. Своими впечатлениями она поделилась с порталом Йогана Седлачкова из чешского города Йиглава объездила на машине Сибирь и рассказала о поразительных открытиях и удививших ее во время путешествия людях. Своими впечатлениями она поделилась с порталом Idnes

Чешка за несколько лет объездила на машине 16 стран. Путешественница рассказала, что любит наслаждаться нетронутой природой и горными пейзажами. Нынешняя поездка в Сибирь для нее не первая — до этого она была там в 2017 году.

Якутск, "Мы проделали путь из Праги в Киев, оттуда в Иркутск Магадан и обратно. Особенно нас интересовали несколько мест", — уточнила чешка.

Седлачкова на машине пересекла замерзшее озеро Байкал от юго-восточного берега к северо-западному, побывала на полюсе холода в Оймяконе, добралась до Магадана.

По словам путешественницы, сильнее всего ее поразил Байкал.

"Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время добраться можно только на лодке. На берегах Байкала мы купались в термальных источниках под открытым небом", — рассказала она.

Однако поездка не обошлась без сложностей — в машине замерзало топливо, густело масло, разряжался аккумулятор, а из-за сильнейших морозов приходилось искать для авто теплый гараж.

"В Восточной Сибири из-за морозов у нас несколько раз отказывали стабилизаторы и даже сломались два задних амортизатора", — поделилась Седлачкова.

При этом она считает, что, учитывая климат, дорожники в Сибири прекрасно справляются со своей задачей. Но все равно трассы остаются достаточно опасными из-за сплошного слоя накатанного льда, из-за чего водители рискуют съехать в кювет. Во время поездки однажды чешка попала в аварию.

"На Урале в нас въехал один русский, который не посмотрел в зеркало и не заметил, что мы его обгоняем", — рассказала путешественница.

Седлачкову поразила подледная рыбалка в России.

"Русские рыбаки ездят зимой на лед, проделывают отверстие и ловят в лунках. Некоторые живут на льду по несколько дней, а некоторые — даже целую зиму", — уточнила она.

Седлачкова рассказала о встрече с россиянами, которые попросили сделать с ней фотографию, так как никогда до этого не встречали иностранцев. Также она поделилась впечатлениями о "серебряном дорожнике", который уже 25 лет строит и ремонтирует Колымский тракт, и научном сотруднике Ирине Ивановой, которая уже 34 года живет в глухой деревне Давша на Байкале.

"Летом в деревню можно добраться за несколько часов на лодке, а зимой туда довольно долго можно доехать по льду", — добавила она.

По словам чешки, она может рассказывать о десятках интересных судеб и людей, повстречавшихся ей в поездке по России. За это путешествие Седлачкова преодолела 36 тысяч километров.