https://ria.ru/20201019/sigal-1580494193.html
Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля
Президент России Владимир Путин попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности Стивену Сигалу за участие в работе по восстановлению... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:05
2020-10-19T15:05
2020-10-19T16:50
россия
новости - экология
илья шестаков
стивен сигал
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Сигалу</a> за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.Шестаков рассказал главе государства о том, как идет работа по восстановлению популяции байкальского омуля. Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране, уже видна положительная динамика: сокращение популяции приостановлено, есть небольшой рост, отметил он. В перспективе 2023–2025 годов, по словам Шестакова, возможно опять открыть промышленное рыболовство."Стивен Сигал принимал участие в этой акции?" — спросил Путин."Да", — ответил глава Росрыболовства."Передайте ему слова благодарности", — сказал президент.
https://ria.ru/20200911/baykal-1577091435.html
https://ria.ru/20200727/1574960392.html
Александр Серов
Как это трогательно... Популизм конечно бессмертен. Давно известно, что все эти "патриоты" России явились сюда, чтобы "скостить" гигантский налоговый сбор со своих доходов из своих стран. А у нас он, сбор-то, божеский, вот и потянулись всякие Депардье и остальные
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, новости - экология, илья шестаков, стивен сигал, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир путин