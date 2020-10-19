https://ria.ru/20201019/sigal-1580494193.html

Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля

Президент России Владимир Путин попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности Стивену Сигалу за участие в работе по восстановлению... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:05

2020-10-19T15:05

2020-10-19T16:50

россия

новости - экология

илья шестаков

стивен сигал

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил главу Росрыболовства Илью Шестакова передать слова благодарности <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Сигалу</a> за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.Шестаков рассказал главе государства о том, как идет работа по восстановлению популяции байкальского омуля. Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране, уже видна положительная динамика: сокращение популяции приостановлено, есть небольшой рост, отметил он. В перспективе 2023–2025 годов, по словам Шестакова, возможно опять открыть промышленное рыболовство."Стивен Сигал принимал участие в этой акции?" — спросил Путин."Да", — ответил глава Росрыболовства."Передайте ему слова благодарности", — сказал президент.

https://ria.ru/20200911/baykal-1577091435.html

https://ria.ru/20200727/1574960392.html

Александр Серов Как это трогательно... Популизм конечно бессмертен. Давно известно, что все эти "патриоты" России явились сюда, чтобы "скостить" гигантский налоговый сбор со своих доходов из своих стран. А у нас он, сбор-то, божеский, вот и потянулись всякие Депардье и остальные 16

Voffka T икру метал? 13

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - экология, илья шестаков, стивен сигал, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир путин