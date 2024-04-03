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Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой

Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой - РИА Новости, 03.04.2024

Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой

В соответствии со статьей 114 Конституции РФ, Правительство Российской Федерации представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:55

2024-04-03T00:55

2024-04-03T00:55

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В соответствии со статьей 114 Конституции РФ, Правительство Российской Федерации представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. Данная норма была внесена законом РФ от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".Соответствующие дополнения были внесены в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации". Впервые эта конституционная норма была применена в 2009 году.6 апреля 2009 года премьер-министр РФ Владимир Путин выступил в Госдуме с первым отчетом о работе правительства. Он рассказал о бюджете и плане антикризисных мер на 2009 год, подвел итог дискуссиям по пенсионной системе и Единому социальному налогу. Приоритетом антикризисных мер российских властей Путин назвал восстановление деловой активности и внутреннего спроса, стимулирование инноваций и структурную перестройку реального сектора. Отчет Владимира Путина продолжался 83 минуты. После своего выступления председатель правительства ответил на вопросы парламентских фракций.Со вторым отчетом глава правительства выступил 20 апреля 2010 года. Премьер рассказал, что сделано правительством в период глобального экономического кризиса для стабилизации ситуации в финансовом секторе, поддержки реального сектора экономики, выполнения социальных обязательств государства. Владимир Путин заявил, что худшие прогнозы влияния кризиса на экономику РФ не оправдались, российская экономика вышла из рецессии в хорошей форме и начала понемногу восстанавливаться. Выступление премьера длилось 75 минут.20 апреля 2011 года Владимир Путин представил отчет о работе правительства в 2010 году. Значительную часть в выступлении главы российского правительства заняла тема социальной поддержки россиян, увеличения зарплаты медиков и учителей. В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что ни пенсии, ни стипендии, ни размеры пособий, ни зарплаты бюджетников и военнослужащих ни в коем случае не будут снижаться и даже замораживаться, а лишь неуклонно повышаться. Выступая с отчетом, Владимир Путин озвучил ряд макроэкономических итогов, свидетельствующих о том, что финансовый кризис отступал практически на всех направлениях. Отчет Путина перед Госдумой длился около четырех часов, причем глава правительства зачитывал основной доклад 2 часа 20 минут.11 апреля 2012 года премьер-министр, избранный президент РФ Владимир Путин выступил в Госдуме с итоговым отчетом о работе правительства РФ в 2011 году. В своем выступлении он заявил, что Россию ждет новый этап развития, власти исполнят все социальные обязательства даже при удешевлении нефти и не дадут пропасть отраслям, наиболее уязвимым при вступлении страны в ВТО. Путин также предложил обдумать возможность направления части средств ФНБ и доходов от управления им на развитие Востока России и инфраструктурные проекты. Кроме того, он заявил о необходимости усиления контроля за издержками естественных монополий и доходами руководителей крупных учреждений. Отчет длился около четырех часов. Основной доклад премьера длился полтора часа, после чего он отвечал на вопросы депутатов от фракций. Отвечая на вопросы депутатов, премьер выступил против лишения президента права законодательной инициативы.18 апреля 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые отчитывался перед Госдумой в качестве главы кабинета. В ходе своего выступления премьер заявил, что макроэкономические итоги года можно оценить, как неплохие, однако риски замедления роста экономики РФ серьезны. Главной задачей правительства он назвал реализацию сбалансированных мер по достижению приемлемой динамики показателей. Критикам этого экономического курса премьер предложил разработать свои меры борьбы с нефтегазовой зависимостью и поделиться ими с властями в обмен на госпремию. Отчет продолжался 1 час 45 минут. После этого депутаты от фракций могли задать по три вопроса премьеру. Депутатов интересовал широкий круг проблем: борьба с паводками, поддержка животноводов в условиях вступления России в ВТО, поддержка соотечественников за рубежом, страховые взносы малого бизнеса и судьба российских активов в кипрских офшорах. Выступление Медведева вместе с сессией вопросов-ответов продлилось около четырех часов.22 апреля 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил в Госдуме традиционный отчет о работе правительства за год. Главное внимание было уделено социальным темам, в центре которых повышение уровня жизни и благосостояния россиян. Медведев отметил, что несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, в том числе возникшую на фоне кризиса вокруг Украины, сопряженные с глобальным развитием трудности в развитии экономики России, а также недружественное отношение к России ряда западных стран, российское правительство выполнило социальные обязательства перед гражданами в 2013 году. При этом председатель правительства особо подчеркнул, что для развития новых регионов – Крыма и Севастополя – Россия найдет дополнительные источники финансирования.21 апреля 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался о работе правительства в 2014 году. В ходе выступления премьер заявил, несмотря на тяжелый во всех отношениях год, правительство выполнит все взятые на себя социальные обязательства, а властям нужно научиться работать и в более негативных реалиях. Медведев отметил, что сложности, с которыми столкнулась экономика РФ, оказались масштабнее, чем предполагалось, но все могло быть значительно хуже. Основными причинами негатива в экономике РФ Медведев назвал западные экономические санкции, последовавшие за присоединением Крыма, и резкое падение цен на нефть. По словам премьера, экономика РФ постепенно адаптируется к колебаниям курса. Он отметил, что предпринятые правительством меры привели к стабилизации ситуации на валютном рынке. Выступление премьер-министра в Госдуме длилось более трех часов.19 апреля 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в Государственной Думе с отчетом о результатах деятельности правительства за 2015 год. Медведев обозначил негативные факторы, влияющие на экономику России: падение цен на нефть, санкции, нестабильность глобальных рынков и структурные проблемы собственной экономики. По словам премьера, кабмин доказал, что экономика может быть стабильна без нефтегазовых сверхдоходов. Дмитрий Медведев также назвал пять направлений работы правительства, без которых перспективное развитие государства невозможно: оптимизация бюджетной политики, поддержка несырьевого экспорта и импортозамещения, улучшение деловой среды, повышение качества самого государства, а также развитие социальной сферы. Председатель правительства признал, что российской экономике не хватает денег. В то же время он подчеркнул, что власти не будут их "допечатывать", поскольку это подстегнет инфляцию и обесценит доходы населения. Касаясь социальной сферы, премьер сообщил, что власти приложат все усилия, чтобы вернуться к индексации пенсий в России по уровню инфляции уже в 2017 году, но многое будет зависеть от ситуации в экономике. Отчет премьер-министра РФ Дмитрия Медведева длился около трех часов.19 апреля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2016 год. В своем выступлении Медведев затронул экономическую и социальную темы, а также вопросы оборонной промышленности. Глава кабмина заявил, что нацбезопасность, реализация инфраструктурных проектов и "вложения в человека" будут приоритетами нового бюджета РФ. Он обратил внимание, что прогресс в экономике России видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к Москве. Медведев заверил, что кабмин в ближайшее время сформулирует позицию по возможности индексации пенсий, прежде всего, работающим гражданам. По словам премьера, власти предпринимают все усилия и изыскивают дополнительные ресурсы, чтобы добиться повышения зарплат россиян, в первую очередь, тех, кто работает в сфере образования, здравоохранения и культуры. Отвечая на вопросы парламентариев, Медведев также коснулся международной тематики, отношений с США, в том числе, в контексте сирийского урегулирования.11 апреля 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с очередным отчетом правительства перед Госдумой. Первая часть отчета в основном касалась успехов экономики РФ – как сказал Медведев, санкции и обвал финансовых рынков не имели катастрофических последствий, страна развивалась. Премьер-министр признал, что острейшей проблемой страны является бедность. В заключительной части своего отчета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о дискуссии по поводу пенсионного возраста и об отсутствии денег на дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Выступление Дмитрия Медведева в Госдуме заняло около полутора часов. Депутаты Госдумы в ходе отчета Медведева задали ему 22 вопроса, большинство из них касались экономики, в меньшей степени – социальной сферы, образования, при этом никто из парламентариев не затронул ситуацию на финансовом рынке.17 апреля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Государственной Думе с первым отчетом о работе кабинета министров в новом составе. Премьер заявил, что Россия научилась идти вперед при негативных внешних условиях, включая нестабильность цен на нефть, торговые войны, замедление роста экономики и санкции, которые в последнее время только усиливаются. Премьер сообщил, что внешний долг РФ в 2018 году сократился более чем на 60 миллиардов долларов. Глава правительства подчеркнул, что одной из ключевых задач властей является борьба с бедностью. Медведев сообщил, что в России проживает почти 19 миллионов бедных. Характеризуя ситуацию в сфере пенсионного обеспечения, премьер отметил, что уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить российским пенсионерам достойную жизнь. Касаясь темы делового климата в стране, премьер отметил, что количество обязательных требований к бизнесу в РФ должно быть снижено в разы, а принципы их установления – измениться. Глава правительства рассказал, что портфель зарубежных заказов на российскую военную технику продолжает расти, а также отличные результаты по экспорту в российском агропромышленном комплексе – рост на 20% по итогам минувшего года.Дмитрий Медведев также ответил на вопросы и предложения депутатов, которые касались поддержки материнства и детства, цен на вывоз мусора, принципов ОМС, производства сельхозтехники, борьбы с коррупцией. Звучали вопросы по банковской сфере, по проблемам культуры, по региональным темам. Отчет Дмитрия Медведева продолжался около четырех часов.22 июля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства, которое было сформировано в январе. Начиная доклад, Мишустин выразил благодарность правительству Дмитрия Медведева, которое ушло в отставку 15 января 2020 года, за создание солидного резерва, который обеспечил стране "макроэкономическую и бюджетную стабильность". Михаил Мишустин напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти восемь триллионов рублей. По его словам, все это создавало хорошие предпосылки для экономического рывка, но Россия, как и весь мир, столкнулась с мощнейшим вызовом – коронавирусной инфекцией COVID-19.Говоря о принятых мерах в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин назвал их "продуманными и проактивными". Премьер подчеркнул, что действия российских властей позволили избежать коллапса, который, по его словам, наблюдался в связи с коронавирусом в Италии, Испании или США. Основное внимание глава кабинета министров уделил необходимости улучшения благосостояния граждан РФ, развитию социальной и экономической сфер страны, а также реализации национальных проектов. Важной темой в докладе премьер-министра стала перезагрузка здравоохранения. Отчет Михаила Мишустина в Госдуме длился более трех с половиной часов.12 мая 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Основными темами стали борьба с коронавирусом, поддержка граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования и другие.Говоря о пандемии COVID-19, Мишустин отметил, что за год власти страны увеличили помощь системе здравоохранения, а в больницах создали дополнительные места для заболевших. Кроме того, было построено более 40 инфекционных стационаров, а число оборудованных коек выросло более чем в пять раз.По словам премьера, стимулирующие выплаты для медиков в 2020 году получили более полумиллиона человек.Михаила Мишустин заявил, что в 2020 году власти страны старались максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без дохода, а также семьи с детьми: правительство направило россиянам почти два с половиной триллиона рублей. В результате поддержка затронула каждую вторую семью в стране.По словам премьера, более 470 тысяч россиян улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки на покупку квартир в новостройке, еще 45 тысяч семей приобрели жилье по программе "Сельская ипотека".Глава правительства отметил, что предприниматели смогли сэкономить около трехсот миллиардов рублей за счет снижения страховых взносов, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей – еще почти сто миллиардов рублей. Это позволило освободить средства на зарплату и развитие.Еще одной важной темой в выступлении премьер-министра стал рост цен на продукты. Результат их сдерживания, как подчеркнул Мишустин, полностью никого не устраивает.Премьер назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" одной из причин растущей стоимости продуктов. Он напомнил, что у правительства есть инструменты, чтобы "обуздать аппетиты" тех, кто наживается на ажиотажном спросе.7 апреля 2022 года глава правительства Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Государственной Думе. Говоря о достигнутых результатах, премьер напомнил, что в течение двух лет пандемии COVID-19 российская экономика росла в пять раз более высоким темпом, чем в развитых странах: во втором квартале 2021 года страна достигла допандемийного уровня объема ВВП, по итогам 2021 года этот показатель увеличился на 4,7%.Говоря о развитии системы здравоохранения, глава кабмина призвал глав регионов страны восстанавливать объемы оказания плановой медицинской помощи, которая была ограничена в связи с пандемией коронавируса.Председатель правительства обратил внимание на рост аграрного сектора, отметил, что Россия обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом на уровне выше необходимого и более чем на 80% – картофелем, молоком и овощами; продолжается субсидирование закупок отечественной сельхозтехники и программы льготного лизинга. Глава правительства также рассказал о принятых мерах поддержки бизнеса, в том числе о введении кредитных каникул и расширении льготного кредитования на пополнение инвестиционных и оборотных средств.Мишустин отметил, что объявленный президентом Год науки и технологий стал насыщенным по содержанию: 121 российский университет получил гранты на сумму более 100 миллионов рублей, всего на реализацию проекта выделено более 15 миллиардов рублей.Мишустин подчеркнул, что правительство намерено и дальше повышать самостоятельность регионов: собственные доходы российских регионов увеличились в 2021 году более чем на четверть в значительной степени благодаря новым решениям.Также российские власти продолжат принимать все меры по созданию условий для жизни на Дальнем Востоке. Председатель правительства напомнил о введении налоговых преференций для работающих на Курильских островах предприятий, программах льготной ипотеки и получения земель для освоения – "Дальневосточный гектар" и "Арктический гектар". Отдельно глава кабинета министров остановился на теме санкционного давления на Россию со стороны западных стран, отметив, что авторы рестрикций рассчитывали на быстрый результат, когда "санкционный шторм за несколько дней разрушит российскую экономику", но "их сценарий не сбылся". Глава правительства сказал, что уровень жизни людей в России "не может зависеть от причуд иностранных политиков". Россия открыта для конструктивного диалога и уважает труд иностранных компаний, но в случае ухода из нашей страны их предприятия должны будут продолжить работу, заключил Михаил Мишустин. Михаил Мишустин отметил, что нынешняя ситуация – сложнейшая за 30 лет истории России, но тем, "кто пытается изолировать нашу страну от мировой экономики, сделать это не удастся".23 марта 2023 года глава правительства Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Государственной Думе.В своем докладе премьер-министр рассказал о главных результатах работы в 2022 году. По его словам, прошедший год был сложным: Россия столкнулась со многими вызовами, в том числе с санкционным давлением Запада. Однако, по его словам, экономика нашей страны выдержала и продемонстрировала тенденции к росту.Михаил Мишустин заявил, что внешнее давление на РФ вряд ли ослабнет, власти рассчитывают, что период адаптации российской экономики завершится в 2024 году.Мишустин напомнил, что в 2022 году власти приняли план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. В него вошло более 300 мероприятий из 33 тысяч предложений, поступивших со всей страны.Премьер-министр России сообщил, что стоимость реализованных в 2022 году мер из плана первоочередных действий правительства превысила 12 триллионов рублей, это около 8% ВВП, подсчитали РИА Новости на основании данных, которые глава правительства привел в своем отчете в Госдуме.Премьер отметил, что в России полностью перезапустили механизм госпрограмм, а цифровизация позволила повысить качество межведомственного взаимодействия. В результате сроки исполнения задач удалось сократить с 90 до 10-15 дней.Михаил Мишустин сообщил, что правительство определило на среднесрочную перспективу 12 приоритетов, которые играют важную роль для жизни россиян и развития национальной экономики. Среди них – обеспечение макроэкономической стабильности; развитие социальной сферы, прежде всего повышение качества жизни и благополучия наших граждан; обеспечение стабильности на рынке труда; создание собственного производства и обеспечение технологического суверенитета; цифровизация; развитие транспортно-логистической инфраструктуры; интеграция в рамках ЕАЭС и со странами-партнерам; развитие регионов; удовлетворение потребностей экономики в финансовых ресурсах и инструмента.Выступив с отчетом, премьер-министр Михаил Мишустин ответил на вопросы депутатов. Беседа с депутатами продолжила темы, которые были затронуты в выступлении премьера. Это способность и возможности противостоять санкциям, развитие науки, здравоохранения и образования, социальная поддержка населенияОтчет Правительства РФ продлился более четырех часов. В режиме видео-конференц-связи были подключены все региональные парламенты, в зале присутствовали представители делового, экспертного, вузовского сообществ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, сша, украина, дмитрий медведев, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, всемирная торговая организация (вто), дальневосточный гектар