Медведев отчитался перед Госдумой: санкции и цены на нефть уже не пугают

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская макроэкономика в порядке, страну с таким маленьким долгом еще поискать, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Госдумой за работу правительства в 2016 году; во фракциях КПРФ и "Справедливая Россия" кабмином недовольны.

В среду глава кабинета выступил в Думе с отчетом о работе правительства в 2016 году. Россию не пугают санкции, страна конкурирует на рынках и научилась использовать ситуацию в свою пользу, к концу года РФ может вернуться в категорию государств с инвестиционным рейтингом — Медведев в своем выступлении рассказал об успехах российской экономики.

Премьер перечислил успехи, КПРФ и СР оценили на неуд

Несмотря на предсказания зарубежных стран о катастрофе в российской экономике, прогресс видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к Москве, сказал премьер. Медведев заявил, что Россия уже к концу года может вернуться в ряд стран с инвестиционным рейтингом. "А это значит дополнительные возможности для притока финансов и других задач", — сказал он.

Премьер напомнил, что в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия в 2016 году поднялась на 43-е место. "Это неплохо, с учетом того, какой путь мы проделали. Подчеркну отдельно, что наши позиции растут уже четвертый год подряд, это в условиях финансового кризиса", — добавил Медведев.

По его словам, Россия последовательно продвигается в рейтинге doing business Всемирного банка, который оценивает качество делового климата: за последние пять лет поднялась на 80 позиций.

Санкции и низкие цены на нефть уже никого не пугают, российская экономика научилась использовать ситуацию в свою пользу, вступив в борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынках, заявил Медведев. По словам председателя правительства, 2016 год прошел в режиме жесткой экономии ресурсов, но "стал годом осознанных возможностей".

Фракция "Справедливая Россия" дала неудовлетворительную оценку работе правительства Медведева по итогам отчета за 2016 год, сказал лидер эсеров Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что правительство работает "очень слабенько", нужно укреплять его кадровый состав и действовать согласно формуле, озвученной президентом Владимиром Путиным, "который призвал нас к консолидации сил на фоне происходящего", а кабинет ее не учитывает.

Медведев в ответ на критику призвал быть ответственными и действовать в интересах россиян, а не реализовывать политические амбиции. По его словам, "макроэкономика в нашей стране находится в порядке". У России очень небольшой внутренний и внешний долг, других таких стран почти нет, заявил он.

Медведев в заключение призвал беречь лучшее в мире правительство России и лучших в мире депутатов Госдумы.

"Платон", налоги, Сирия

Депутаты, в частности, спросили у председателя правительства о недавних протестах дальнобойщиков в связи с введением системы "Платон". Премьер-министр сказал, что диалог с обществом по этому вопросу выстроен, в состоянии забастовки находятся всего 480 дальнобойщиков, а всего в системе "Платон" зарегистрированы 800 тысяч машин.

Премьер по просьбе депутатов высказался и о ситуации в Сирии. Ударом по авиабазе в Сирии США развязали руки террористам из "Исламского государства" (группировка запрещена в России), Вашингтон борется с политической властью в Сирии, а не с терроризмом, считает премьер. Он заявил, что атака США по авиабазе не идет на пользу делу урегулирования в Сирии. Инцидент с химоружием в Идлибе он назвал большой и хорошо спланированной провокацией, которая принесла свою пользу в том числе администрации Соединенных Штатов. Он заявил, что нельзя вешать ярлыки и создавать дальнейшую основу для агрессивных действий в Сирии, нужно провести расследование по инциденту в Идлибе. Медведев заявил, что эскалация конфликта в Сирии может привести к разрушению этого государства и частичной победе террористов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Медведев далее рассказал, что правительство рассматривает предложения о докапитализации Россельхозбанка, в 2017 году банк получит 30 миллиардов рублей.

Премьер также заявил, что возврат к прогрессивной шкале НДФЛ может создать риск возврата к "серым" зарплатам, но это можно обсуждать при условии тщательной проработки.

По словам Медведева, правительство предлагает ввести инвестльготу, в частности понизить налог на прибыль до 5%, если средства расходуются на модернизацию производства. Он отметил, что в список компаний, которые смогут рассчитывать на льготы по налогу на прибыль, могли бы войти из сферы IT и интеллектуальной собственности.

Медведев согласился с парламентариями в том, что в России существуют проблемы, связанные со строительством апартаментов и переводом их в жилые помещения, а также с мини-гостиницами и хостелами в жилых домах. Премьер отметил, что запрещать апартаменты не надо, но нужно нормализовать эту сферу в рамках законодательства, кроме того, нужно детально проработать процесс перехода недвижимости из нежилой площади в жилую.

Политика Банка России по снижению ключевой ставки, если это возможно, будет продолжена, но действовать надо максимально аккуратно, заявил далее Медведев.

Высказался премьер и о предстоящих в 2018 году выборах президента. По его словам, политическая борьба в гонке будет серьезной, но не нужно превращать ее в войну, поскольку от популизма и спекуляций выиграют лишь те, кого не заботит жизнь России. Он заявил, что главный политический запрос общества — стабильность и справедливость.

"Абсолютно лживый проект" Навального

Медведев назвал нападки оппозиционера Алексея Навального в свой адрес лживыми продуктами политических проходимцев.

"Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться", — ответил Медведев на соответствующий вопрос депутата от КПРФ в Госдуме.

Со своей стороны председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал депутат КПРФ Николая Коломейцева, который задал Медведеву вопрос о Навальном. Как заявил Жириновский, парламентарий от КПРФ занимается самопиаром. "Это называется подлость. Вы использовали день отчета правительства, чтобы свое имя запечатлеть", — сказал лидер ЛДПР.

Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".

Алкоголь, ипотека, бензин

Работа по оказанию помощи ипотечным заемщикам, в том числе валютным, будет продолжена, но акцент сделают, прежде всего, на тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, в их числе инвалиды и пенсионеры, заявил Медведев. Однако при заключении соответствующих договоров с банками люди должны просчитывать все риски, сказал он.

Отвечая на вопрос, готово ли правительство оказать в этом вопросе поддержку гражданам, "столкнувшимся с обстоятельствами непреодолимой силы", Медведев заметил, что придерживается немного другой позиции. "Я с точки зрения квалификации того, что произошло, все-таки придерживаюсь немножко другой позиции — это не обстоятельства непреодолимой силы, это не форс-мажор", — сказал председатель правительства.

"Мы, конечно, стараемся вот такие сигналы посылать, чтобы эта помощь и поддержка оказывалась не по сплошному принципу, потому что это довольно сложно, а прежде всего тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию… это могут быть и инвалиды, и пенсионеры, и военнослужащие, и семьи с большим количеством детей — эта работа будет продолжена", — сказал Медведев.

Правительство готово вести контроль над изменением базовых цен на бензин во избежание нарушений со стороны поставщиков или посредников, депутаты Госдумы могли бы сообщать в кабмин о таких случаях, чтобы правительство применяло оперативные меры, заявил он.

Премьер далее выразил надежду, что "будут посадки" за продажу некачественного алкоголя.

"Если говорить о деятельности правоохранительных органов, то они работают, в том числе по печальным фактам, которые были в прошлом году, надеюсь, что "посадки" там точно будут", — сказал он.

Премьер выразил уверенность в том, что в ближайшее время ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) будет распространена не только на предприятия и поставщиков сырья для производства пищевого спирта, но и на производителей технических спиртов.

Введение госмонополии на производство спирта в России сейчас малореалистично, но в случае веских аргументов кабинет готов рассмотреть эту идею, заявил Медведев.

По словам премьера, Россия достигла выдающихся результатов в самообеспечении продовольствием.

Правительству необходимо задуматься о методах стимулирования рождения первенцев, с задачей стимулирования рождения вторых и третьих детей правительство справилось, сказал Медведев. "Надо стимулировать, чтобы коэффициент (прироста населения) был 2, нам нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала, и о стимулировании рождения не только вторых и третьих детей, потому что это мы плюс-минус научились делать, а стимулирование рождения первенцев. И вот это — действительно ключевая задача", — сказал премьер.

Майские указы и повышение МРОТ

Медведев заявил, что Госдуме и правительству надо обсудить возможность индексации пенсий работающих пенсионеров. Он отметил, что позицию по возможности индексации пенсий работающим сформирует в ближайшее время. Но по его словам, российские власти в первую очередь ориентируются на индексацию пенсий тем, кто не может работать.

Как отметил премьер, власти изыскивают дополнительные ресурсы, чтобы добиться повышения зарплат россиян, в первую очередь тех, кто работает в образовании, здравоохранении и культуре. Он пообещал выполнить показатели по повышению зарплат работающим в этих сферах, заложенные в "майских" указах президента Владимира Путина. Медведев заявил, что в ближайшие годы минимальный размер оплаты труда будет повышен до прожиточного минимума работающего человека.

Правительство продолжит работу по сдерживанию необоснованного роста цен на лекарства, а к концу 2018 года все выпускаемые препараты должны быть промаркированы, чтобы защитить потребителей от подделок, заявил Медведев.

Он также отчитался о росте производства в оборонно-промышленном комплексе в 2016 году более чем на 10%. По словам премьера, правительство запланировало на 2017-2019 годы средства для того, чтобы производство гражданской авиатехники сравнялось с объемом выпуска военных машин.

Медведев заявил, что подмена бесплатных медицинских услуг платными — правонарушение, за которое должна наступать ответственность. "За бесплатностью услуг должны следить все — и контрольные структуры, и прокурорские структуры. Подмена бесплатных услуг платными — это правонарушение, и за это должна наступать ответственность. О каждом таком факте необходимо сообщать в органы здравоохранения или правоохранительные структуры", — сказал он.